I "figli di" hanno ormai conquistato il mondo dello spettacolo e giorno dopo giorno sono sempre di più quelli che, complici il loro cognome famoso, riescono a spopolare su passerelle, palcoscenici e red carpet. L'ultima arrivata nel "club" è Meadow Walker, ha 22 anni ed è la figlia di Paul Walker, l'attore di Fast and Furious morto tragicamente in un incidente d'auto nel 2013. Quando il mondo venne sconvolto da questa drammatica notizia, lei era solo un'adolescente e non sorprende che, essendo sempre stata legatissima al papà, si sia ritrovata ad affrontare uno dei periodi peggiori della sua vita. Oggi, però, è finalmente tornata a sorridere e sta muovendo i primi passi nel fashion system. Di recente ha debuttato come modella, lo ha fatto per la nuova campagna di Proenza Schouler, dando prova di avere talento e bellezza da vendere.

Meadow Walker posa per Proenza Schouler

Meadow Walker ha debuttato nel mondo della moda, è diventata protagonista della campagna della collezione Pre-Fall 2021 di Proenza Schouler e ora si appresta a diventare regina delle passerelle. Si era iscritta all'agenzia DNA Models nel 2017 ma solo di recente ha ottenuto il suo primo ingaggio "importante". La figlia di Paul Walker ha posato con due differenti look: il primo è caratterizzato da un tailleur total black con giacca avvitata e pantaloni con la maxi zampa d'elefante, il secondo da un abito in cuoio color tabacco col corpetto leggermente plissettato e la cintura intorno alla vita. A completare il tutto, degli orecchini a cerchio in bianco e un caschetto corto e scuro che le incornicia il viso, mettendo in risalto i profondi occhi azzurri che ha ereditato dal papà.

in foto: Meadow Walker posa per Proenza Schouler

Il rapporto speciale con papà Paul Walker

Meadow Walker è nata nel 1998 in California, è la prima e unica figlia di Paul Walker e Rebecca Soteros e ha passato la prima parte della sua vita alle Hawaii con la mamma. Nel 2012, ovvero un anno prima della morte del papà, si è poi trasferita in California, dove ancora oggi vive.

in foto: Meadow e Paul Walker in una vecchia foto

Aveva un rapporto speciale e profondo con il padre, dal quale ha ereditato i profondi e penetranti occhi blu, e non perde occasione per rendergli omaggio con tributi e dolci foto che li ritraggono insieme. Al di là dell'attività come modella, alla quale si è data a partire dal 2017, è anche appassionata di scienze marine e ha molto a cuore la salvaguardia degli oceani. È ambasciatrice della Fondazione intitolata a suo padre, che promuove programmi di formazione e borse di studio per chi non può permetterselo. Insomma, oltre a essere bellissima, Meadow ha il cuore d'oro: la morte del papà l'ha segnata in modo irreversibile ma ora con la fondazione a lui dedicata prova a potare avanti le sue missioni.