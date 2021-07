Matilda De Angelis con frangia e capelli rossi: il nuovo look nasconde un “trucco” Matilda De Angelis ha postato una foto davvero inedita sui social: ha provato a cambiare il look in modo drastico, sfoggiando un’originale chioma corta, rossa e con la frangia. Nella didascalia, però, ha rivelato il piccolo “segreto” nascosto dietro la nuova acconciatura.

A cura di Valeria Paglionico

Le star ne sanno una più del diavolo quando si parla di mode e tendenze e pur di rimanere sulla cresta dell'onda trovano sempre il modo per rinnovare la loro immagine in modo glamour e originale. L'ultima ad averlo fatto è stata Matilda De Angelis, anche se ha optato per un nuovo look "temporaneo". Siamo sempre stati abituati a vederla con dei fluenti capelli scuri in contrasto con i penetranti occhi azzurri, ora però le cose sono cambiate e la giovane attrice non ha esitato a immortalarsi in una versione inedita per uno scatto social: nella foto anche i fan più incalliti stenteranno a riconoscerla.

Il nuovo look "temporaneo" di Matilda De Angelis

È da quando ha debuttato nello spettacolo che Matilda De Angelis è rimasta sempre fedele al long bob del suo colore naturale, il castano scurissimo, e, fatta eccezione per un breve periodo in cui ha portato la mini frangia, non ha mai messo in atto dei "colpi di testa" drastici ed estremi. Nelle ultime ore, però, pare che le cose siano cambiate e si è scattata un selfie in una versione davvero inedita. L'attrice è apparsa in primo piano con la chioma cortissima, la frangia sfilata e delle sfumature tra i rosso e il mogano. Per la gioia di tutti coloro che la adorano in modalità "tradizionale", si tratta di una rivoluzione solo temporanea.

Analizzando lo scatto con attenzione, si nota che in verità l'attrice ha solo legato i capelli in un raccolto, portando le punte sulla fronte, così da realizzare una frangia "fake". Non sorprende, dunque, che nella didascalia abbia chiesto ai fan: "Mi faccio la frangia?". Nonostante sia decisamente diversa dal solito, Matilda è sempre meravigliosa, a prova del fatto che sta bene in qualsiasi versione. Il cambiamento temporaneo l'avrà convinta a fare visita al parrucchiere per qualcosa di più definitivo?