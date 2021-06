Martina Stella sta vivendo un periodo particolarmente felice ed emozionante della sua vita: aspetta il suo secondo figlio dal marito Andrea Manfredonia e non potrebbe essere più raggiante. Se in un primo momento aveva preferito tenere la notizia top secret, ora si è servita dei social per dare il lieto annuncio e non ha esitato a posa con un meraviglioso pancino in primo piano. Per la sua prima volta da futura mamma bis non ha rinunciato allo stile e, oltre a fasciare le iper femminili forme modificate dalla dolce attesa, ha anche puntato su uno dei colori must-have di stagione, l'arancione, che è stato capace di aggiungere un tocco ancora più luminoso al look premaman.

Martina Stella annuncia di essere incinta

Questa appena annunciata non è la prima gravidanza dell'attrice toscana, nel 2012 aveva già messo al mondo la piccola Ginevra, la figlia nata dalla relazione con l'hairstylist Gabriele Gregorini. Ora ha deciso di allargare la sua famiglia insieme al marito Andrea Manfredonia (i due si erano sposati nel 2016) e non potrebbe essere più felice. Accanto alle foto col pancione ha infatti condiviso un messaggio toccante che recita: "La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta, è il dono più speciale che potessi ricevere. La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità". Ora Martina è pronta per condividere con i followers ogni momento più emozionante di questo magico viaggio che la porterà a essere mamma per la seconda volta.

Il primo look premaman di Martina Stella

Come ormai da tradizione tra le star, anche Martina Stella ha dimostrato che una donna può essere sensuale e trendy in versione premaman. Per annunciare la seconda gravidanza ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo fresca, luminosa e sopratutto glamour. L'attrice ha indossato un tubino fasciante che le ha esaltato il pancino, per la precisione un modello aderentissimo con la gonna al ginocchio, una generosa scollatura a V e le spalline larghe. Il colore? L'arancione acceso, una delle nuance must-have dell'estate 2021. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per il make-up ha puntato su dei toni naturali. Insomma, la Stella non ha alcuna intenzione di rivoluzionare il suo stile in gravidanza: continua a essere fashion e provocante anche col pancino sempre più evidente.