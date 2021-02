La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che ha "preso il posto" de Il Collegio. Questa volta, però, i giovani protagonisti non vengono catapultati in una scuola del passato ma in una caserma militare dove, tra regole rigide, divise mimetiche e allenamenti durissimi, imparano cosa significa essere rigorosi e disciplinati proprio come i soldati. Tra i protagonisti di questa prima edizione c'è anche una ragazza toscana di 19 anni, si chiama Martina Albertoni e per qualche settimana si è ritrovata ad abbandonare la sua tranquilla "vita di campagna". Se in tv è apparsa sempre in maxi tuta militare, nella vita "reale" ha un aspetto un tantino diverso: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Chi è Martina Albertoni

Martina Albertoni ha 19 anni, viene da Castelfranco Piandiscò, un paesino in provincia di Arezzo, ed è diventata famosa dopo essere entrata nel cast di La Caserma. Prima del docu-reality di Rai 2 non avrebbe mai pensato di lavorare in televisione, basti pensare al fatto che si definisce “una campagnola di nome e di fatto”. Insieme alla famiglia, infatti, gestisce un agriturismo nel Chianti e, complice la sua passione per le lingue straniere, dà spesso una mano con i clienti. Si definisce disordinata e perennemente in ritardo, dunque spera che l'esperienza militare nel programma riesca a renderla più disciplinata. Qual è il suo sogno? Lavorare come receptionist sulle navi da crociera, un lavoro che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.

Lo stile di Martina Albertoni

Il motivo che ha spinto Martina a partecipare a La Caserma? Adora la divisa e nel docu-reality ha avuto la possibilità di indossarla, visto che a tutti i protagonisti del programma viene imposto un rigoroso dress code militare. Se su Rai 2 l'abbiamo sempre vista in mimetica e con il viso libero dal trucco, nella vita "reale" vanta uno stile molto più trendy e fashion. Segue molte delle mode del momento, dalle pellicce eco alle gonne tartan, fino ad arrivare agli anfibi con la zeppa e agli stivali cuissardes. Porta i capelli sciolti e fluenti e non rinuncia quasi mai al rossetto rosso, cosa che la rende decisamente diversa rispetto a quando appare acqua e sapone in versione "soldatessa". Alla fine del noto programma tv diventerà influencer?