The Ferragnez: la serie

Marina Di Guardo, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni ed è tra le protagoniste di “The Ferragnez: la serie”. Com’era da giovane? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Marina Di Guardo è diventata famosa per essere la mamma di Chiara Ferragni, attualmente è infatti tra i protagonisti di The Ferragnez: la serie e non può fare a meno di godersi il successo. Ha 60 anni, ha origini siciliane ma vive a Cremona, è nonna di Leone e Vittoria e nella vita fa la scrittrice. Capelli biondi, occhi azzurri, eleganza e sorriso smagliante: a contraddistinguerla è la bellezza mozzafiato che ha trasmesso anche alle sue figlie Chiara, Francesca e Valentina. Sui social è molto attiva e non esita a condividere degli scatti del passato: ecco com'era la mamma delle Ferragni da giovane quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata famosa.

Le foto di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni con un passato da modella

Marina Di Guardo è nata a Novara nel 1961 ma le sue origini sono siciliane. Attualmente è una scrittrice di romanzi thriller, scrive dal 2012, anche se da giovane ha lavorato nella moda, è stata prima modella, poi vicedirettrice dello showroom di Blumarine.

Marina Di Guardo da giovane

A renderla famosa è stata la figlia Chiara Ferragni, la prima imprenditrice digitale della storia che sui social da sempre dà molto spazio ai membri della sua famiglia, dal marito Fedez ai figli Leone e Vittoria, fino ad arrivare alle sorelle e alla mamma. È proprio con lei che l'influencer partecipa spesso agli eventi mondani milanesi: le due si somigliano così tanto da poter essere scambiate tranquillamente per sorelle.

Marina Di Guardo con Chiara Ferragni da neonata

La trasformazione della mamma di Chiara Ferragni

Oggi Marina Di Guardo ha 60 anni, li ha festeggiati qualche mese fa in compagnia delle figlie durante uno spettacolare party, ma com'era da giovane? Basta spulciare il suo profilo Instagram per scoprirlo. Quando aveva poco più di 20 anni la mamma di Chiara ha fatto la modella ma, nonostante la bellezza e il fascino non le siano mai mancate, ha deciso di intraprendere un'altra strada.

Marina di Guardo con le sorelle Ferragni

Ha sempre avuto i capelli biondi e ondulati, un corpo mozzafiato e il sorriso smagliante: neppure le tre gravidanze sono riuscite a intaccare il suo splendore. Ancora oggi, nonostante il tempo che passa, è meravigliosa, tanto che si fa fatica a credere che è nonna da quasi 4 anni. Di sicuro se negli anni '80 fossero esistiti i social, sarebbe riuscita a diventate influencer proprio come la primogenita Chiara.