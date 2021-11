Mariasole Pollio è una dark lady: il look con jeans e giacca di pelle per la vacanza a Napoli Ultimamente si parla molto di Mariasole Pollio: è la nuova fidanzata di Deddy, l’ex cantante di Amici, e non potrebbe essere più felice. Nelle ultime ore si è concessa un breve viaggio a Napoli e per l’occasione si è trasformata in una dark lady con un look super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Mariasole Pollio, la giovanissima conduttrice che affianca Elisabetta Gregoraci al timone di Battiti Live? Oggi si torna a parlare di lei ma i numerosi successi professionali raggiunti non c'entrano nulla. Da settimane si parlava di una sua presunta relazione con Deddy, l'ex cantante di Amici che durante il talent era stato fidanzato con la ballerina Rosa Di Grazia, ma solo qualche giorno fa i due sono "usciti allo scoperto". Si sono lasciati immortalare per strada mano nella mano, confermando così la notizia di gossip che li riguardava. Ora tutti gli occhi sono puntati sulla presentatrice e influencer, che sui social non perde occasione per mostrare la sua passione per la moda.

Il look casual di Mariasole Pollio

Mariasole Pollio si è concessa una vacanza a Napoli durante l'ultimo weekend e, sebbene non abbia rivelato se si tratti di un viaggio professionale o di piacere, non ha perso occasione per documentare le sue giornate (anche se di Deddy nelle Stories non c'è l'ombra). Ieri sera, in particolare, lo ha passato con le amiche e si è lasciata immortalare sullo sfondo del belvedere di San Martino mentre sfoggia un look trendy e casual. La 18enne ha abbinato dei jeans oversize a una giacca di pelle total black, per la precisione un modello classico con lo spacco posteriore e non uno dei biker dall'animo rock.

Il look con la giacca di pelle di Mariasole Pollio

La bellezza naturale di Mariasole Pollio

Solo in un secondo momento ha mostrato il resto dell'outfit: Mariasole ha completato il tutto con collana a catena, camicia di raso nera e smalto coordinato, trasformandosi così in una vera e propria dark lady. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? La Pollio non ama i make-up marcati, anzi, anche quando appare in tv usa solo un velo di blush e un tocco di mascara. In tutte le ultime Stories addirittura sembra essere praticamente struccata, a prova del fatto che la sua bellezza è naturale al 100%. Insomma, complice anche la storia con Deddy, di sicuro sentiremo parlare ancora a lungo di lei, una ragazza splendida, solare, simpatica e soprattutto che non ama gli artifici.