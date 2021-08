Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci vestono coordinati ai figli: il gender reveal party è total white Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno organizzato un gender reveal party per annunciare il sesso del quarto figlio che aspettano. Presto accoglieranno in famiglia una bambina e, tra festoni, palloncini e abbracci, la festa è stata tutta all’insegna del total white.

A cura di Valeria Paglionico

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci aspettano il loro quarto figlio: dopo aver passato qualche giornata in Sardegna in compagnia dei Ferragnez tenendo segreto il sesso del nascituro, hanno deciso di dare il grande annuncio. Dopo tre maschietti, questa volta accoglieranno in famiglia una bambina. Naturalmente la notizia non poteva che essere accompagnata da una delle manie che stanno diventando sempre più gettonate tra le star, il gender reveal party. I due influencer hanno organizzato la piccola festicciola a bordo piscina, sfoggiando degli adorabili look mini-me abbinati a quelli dei tre piccoli di casa.

Mariano di Vaio ed Eleonora Brunacci aspettano una bambina

Il gender reveal party sta diventando sempre più diffuso, è la festa pre-nascita in occasione della quale i futuri genitori scoprono il sesso del nascituro e le star non possono fare a meno di dare libero sfogo alla creatività pur di organizzarla. Mariano di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno seguito il trend e fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri si sono lanciati nei più svariati preparativi, dal gonfiaggio dei palloncini alla scelta del look, fino ad arrivare alla decorazione del giardino. "Oggi, immersi in questa cornice da sogno, che ci ha uniti fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, vi diciamo che arriverà… aspettiamo te", sono queste le parole con cui Eleonora ha accompagnato il dolce video in cui ha scoperto di aspettare una femminuccia. Tra baci, salti e abbracci, la tenera famigliola è apparsa più adorabile che mai.

I look mini me per il gender reveal party

Il dettaglio più adorabile del gender reveal party? I look mini me sfoggiati da genitori e figli. La festa è stata in coordinato all'insegna del total white: i piccoli Nathan, Leonardo e Filiberto si sono vestiti da "gemellini" con bermuda e camicie di lino in bianco, mentre i genitori hanno osato in fatto di originalità. Eleonora ha sfoggiato dei mini shorts candidi, coprendo il pancino con una maxi camicia in stile gitano con maniche a sbuffo e decorazioni trasparenti sui lati, Mariano Di Vaio ha invece abbinato un paio di pantaloni skinny a una camicia stampata ma sempre sui toni white. Quale miglior colore del bianco avrebbe potuto rendere la festicciola fresca, glamour e soprattutto "neutra"?

