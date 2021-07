Marianna Scarci ieri e oggi: la trasformazione dell’ex ballerina di Saranno Famosi Ricordate Marianna Scarci, la ballerina di Saranno Famosi, la primissima edizione di Amici di Maria De Filippi? All’epoca aveva solo 19 anni e a contraddistinguerla erano bellezza mozzafiato e grinta da vendere. Cosa fa e come è diventata oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Marianna Scarci, una delle ballerine della primissima edizione di Amici di Maria De Filippi? All'epoca il programma si chiamava ancora Saranno Famosi e vedeva i suoi giovanissimi protagonisti mettersi alla prova con ogni tipo di arte, dal ballo al canto, fino ad arrivare alla recitazione e alla dizione. Marianna si distinte per bellezza, talento ed energia, non a caso si classificò al secondo posto, ma in quanti sanno che fine ha fatto dopo l'esperienza in tv? Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Da Saranno Famosi alla vita da mamma

Era il 2001 quando Marianna Scarci entrò nella scuola di Saranno Famosi, era tra le ballerine e, una volta approdata al serale, riuscì ad arrivare in finale classificandosi al secondo posto. Dopo alcuni anni passati alle prese con impegni televisivi e shooting fotografici, ha abbandonato il mondo dello spettacolo.

Marianna Scarci a Saranno Famosi

Dopo essere stata coinvolta nell'operazione Octopus (ed essere stata accusata di fittizia intestazione di beni) ed essere stata poi assolta, si è data alla vita da mamma. Insieme al compagno storico Mirko ha avuto due figlie, Mia e Sophia, e sui social non perde occasione di immortalarsi in loro compagnia.

Marianna con i capelli neri da giovane

Com'è cambiata Marianna Scarci

All'epoca di Saranno Famosi Marianna aveva solo 19 anni e a contraddistinguerla erano bellezza mozzafiato e grinta da vendere. Portava i capelli biondi ed extra ricci, vantava un corpo mozzafiato e aveva un sorriso smagliante sempre stampato sul viso.

Marianna Scarci incinta della seconda figlia

Oggi la Scarci ha 39 anni ed è mamma ma, nonostante le l'avanzare dell'età e le due gravidanze, non ha perso fascino, splendore e forma fisica. Col passare del tempo ha provato diversi colori di capelli, spaziando tra il nero, l'arancione e il rosa, ma alla fine ha scelto il biondo. Insomma, gli anni potranno pure trascorrere ma l'ex ballerina ha ancora l'aspetto dell'eterna ragazzina.