Mariah Carey presenta Monroe: la figlia di 10 anni debutta come modella ed è adorabile Si chiama Monroe, ha 10 anni ed è la figlia che Mariah Carey ha avuto dall’ex marito Nick Cannon. Nelle ultime ore ha debuttato nel mondo dello spettacolo diventando modella per un’esclusiva campagna pubblicitaria. Per l’occasione ha interpretato la mamma in versione mini, apparendo adorabile, trendy e sicura di sé.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è stato ormai in vaso dai "figli di" che, complice il loro cognome famoso, riescono a raggiungere la notorietà senza fare troppa fatica. L'ultima arrivata nell'olimpo delle star ha solo 10 anni, si chiama Monroe ed è la figlia di Mariah Carey. È stata proprio la mamma a presentarla ufficialmente sui social, condividendo un video in cui con estremo orgoglio ha annunciato il suo debutto come modella. Il risultato? Oltre a essere bellissima e adorabile, la bambina ha dimostrato di avere anche grande talento, apparendo sicurissima di sé di fronte la telecamera. Riuscirà a diventare famosa come la mamma cantante?

Monroe interpreta mamma Mariah in versione mini

Si chiama Monroe ed è la figlia che Mariah Carey ha avuto dall'ex marito Nick Cannon (ha anche un gemello di nome Maroccan). Nelle ultime ore ha debuttato nello spettacolo, diventando protagonista di una campagna pubblicitaria per il ritorno a scuola intitolata Today is someday. Nel video la bimba interpreta la mamma famosa ma in versione mini, non a caso sfoggia un look in pieno stile anni '80 con salopette di jeans e capelli extra ricci e vaporosi. Canta usando una spazzola per capelli come microfono, scarabocchia testi di canzoni e, al motto di “Un giorno sarà diverso. Le melodie che vivono nella mia testa, un giorno vivranno in cima alle classifiche. Le canzoni nel mio cuore toccheranno milioni di cuori", sembra essere sicurissima di sé.

Mariah Carey è una mamma orgogliosa

Non è la prima volta che la figlia di Mariah Carey appare in pubblico, era già successo qualche anno fa quando aveva calcato un red carpet internazionale con la mamma, il papà Nick Cannon e il fratello gemello Maroccan. Da allora è cresciuta moltissimo e sembra avere le idee chiare sul suo futuro: vuole diventare una star. La cantante non può fare a meno di sentirsi orgogliosa, tanto da aver dichiarato ai tabloid americani: “Da piccola ero determinata a realizzare i miei sogni. Ora, come madre, mi dà così tanta gioia vedere i miei figli visualizzare e sviluppare i sogni che tengono nel loro cuore". Sebbene non si somiglino molto, Mariah e Monroe hanno gli stessi capelli ricci e la stessa passione per la ribalta: la bimba riuscirà a raggiungere lo stesso successo della mamma?