Mariah Carey è ancora la regina del Natale: dà il via alle feste in paillettes e con la maxi scollatura Mariah Carey è la regina del Natale e lo ha dimostrato anche quest’anno. È diventata protagonista del primo concerto delle feste e per l’occasione ha brillato con uno scintillante abito di paillettes, osando con una maxi scollatura.

A cura di Valeria Paglionico

Che Natale sarebbe senza All I want for Christmas is you di Mariah Carey? Ogni anno la hit degli anni '80 diventa sempre un vero e proprio tormentone durante le feste ed è praticamente impossibile fare shopping senza ascoltarla almeno una volta nei negozi. Come da tradizione, anche in questo 2021 è stata proprio Mariah Carey a dare il via al periodo natalizio: è diventata protagonista di un concerto a tema (andato in onda su Apple Tv+) e per l'occasione ha seguito il trend della moda sparkling con un look super scintillante.

L'abito natalizio di Mariah Carey

Mariah Carey è la regina del Natale e lo ha dimostrato anche quest'anno diventando protagonista di un esclusivo concerto per Apple Tv+. Niente look total red e niente cappelli da Babbo Natale come nel video di All I want for Christmas is you, questa volta la cantante ha osato con i dettagli sexy e scintillanti. Per la prima esibizione delle feste ha puntato tutto su un lungo abito gold firmato Dolce&Gabbana, un modello tempestato di paillettes con le maniche lunghe, un lungo strascico, un profondissimo spacco laterale e una scollatura maxi che ha messo in risalto il décolleté procace.

Mariah Carey in Dolce&Gabbana

Tacchi alti e diamanti: Mariah Carey brilla sul palco

A completare il tutto non potevano mancare le calze a rete, i gioielli di diamanti i tacchi alti, per la precisione Mariah ha scelto un paio di sandali (sempre scintillanti) decorati con un maxi fiore sulla punta e con il plateau a contrasto. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, rendendo ancora più principesco il look natalizio. Insomma, a quanto pare le feste sono cominciate: a partire da questo momento sarà praticamente impossibile girare per le strade della propria città senza ascoltare l'iconica All I want for Christmas is you.