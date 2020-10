Maria Grazia Cucinotta non potrebbe essere più felice sul fronte familiare: ha infatti raggiunto un importante traguardo insieme al marito Giulo Violati. Oggi i due celebrano i 25 anni di matrimonio e non potrebbero essere più innamorati. Per festeggiare al meglio hanno pensato bene di sposarsi per la seconda volta: hanno rinnovato i loro voti di nozze, apparendo uniti, felici e affiatati, nonostante stiano insieme da oltre due decenni. L'attrice per l'occasione ha indossato ancora una volta l'abito bianco, anche se ha puntato tutto su un modello sensuale e trendy, piuttosto che sui classici look principeschi.

Maria Grazia Cucinotta ha sposato per la seconda volta il marito

"Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme, 🤍🤍🤍🤍l'amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l'importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto 🤍🤍🤍🤍🤍non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l'affetto vero🤍🤍🤍🤍 ringrazio", è questa la didascalia che accompagna la foto condivisa dalla Cucinotta per i suoi 25 anni di matrimonio. Insieme al marito Giulio ha rinnovato la sua promessa di amore eterno, non potendo fare a meno di mettere in bella mostra la fede nuziale. Certo, hanno dovuto rinunciare alla presenza degli amici più cari a causa dell'emergenza Coronavirus, ma di certo in futuro recupereranno i festeggiamenti perduti. Per il momento si sono "consolati" con palloncini e torta a tema come mostrato nelle Stories di Instagram.

Il tubino bianco per i 25 anni di matrimonio

Maria Grazia Cucinotta non potrebbe essere più raggiante ed è tutto merito dell'amore che prova nei confronti del marito Giulio. Per il suo "re-wedding" non ha indossato i classici abiti da sposa principeschi, ha preferito qualcosa di più sbarazzino e comodo, anche se non ha rinunciato alla sensualità e al tradizionale total white. Ha infatti sfoggiato un tubino di pizzo bianco, un modello aderente che le ha fasciato la silhouette impeccabile con le maniche lunghe e trasparenti, un profondo scollo a V e una cintura decorata con delle perle che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un maxi bouquet di rose rosa e ha tenuto i capelli sciolti e ondulati. A 52 anni la Cucinotta è ancora icona di bellezza e di sensualità.