Maria De Filippi torna in tv con un guardaroba di lusso: quanto costano i capi griffati Maria De Filippi è tornata in tv e, tra Amici, Uomini e Donne e Tu Sì Que Vales, si è riconfermata la regina di Canale 5. Si è ormai lasciata alle spalle i look formali e rigorosi degli esordi, ora è più glamour che mai: ecco quanto vale il suo guardaroba iper griffato.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova stagione televisiva è partita a pieno ritmo e tra i conduttori più amati delle reti Mediaset non poteva mancare Maria De Filippi, che ancora una volta è al timone di diversi programmi di Canale 5, da Amici a Uomini e Donne, fino ad arrivare a Tu Sì Que Vales e C'è Posta per Te (che al momento però è ancora "in cantiere"). Al di là della sua capacità di raccontare in modo impeccabile le storie e le emozioni dei protagonisti delle sue trasmissione, ad attirare le attenzioni del pubblico sono i look sofisticati che sfoggia sul palco. Tra giacche in denim, top leopardati e blazer total black, ecco quanto vale il guardaroba della conduttrice.

I look griffati di Maria De Filippi

Maria De Filippi veste griffata e ne ha data l'ennesima prova durante le ultime apparizioni pubbliche che hanno segnato il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva. Ad Amici la conduttrice ha indossato delle camicie colorate nelle prime puntate, per poi passare a una giacca sahariana in denim firmata Saint Laurent (prezzo 990 euro) durante l'appuntamento del lunedì. A Tu Sì Que Vales, invece, ha dato il meglio di lei in fatto di stile, abbinando dei leggings di pelle con le staffe, uno dei must-have di stagione, a un top animalier con i dettagli in pizzo sulla scollatura sempre di Saint Laurent (prezzo 1.408 euro). L'accessorio con cui ha completato il tutto? Una giacca doppio petto in total black della stessa Maison da 2.290 euro.

Lo stile di Maria De Filippi

Sono ormai lontani i tempi in cui Maria De Filippi puntava tutto su look formali e rigorosi sul palco: oggi si è lasciata alle spalle i tailleur un po' troppo classici per la sua età e non perde occasione per dare spazio al glamour. Top di seta, blazer griffati, pantaloni aderenti, accessori glitterati: la conduttrice sembra avere tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion. Il dettaglio a cui non rinuncia mai? I vertiginosi tacchi a spillo, diventati ormai un punto fermo del suo stile. Insomma, Maria si è evoluta ed è destinata a imporre mode e tendenze a ogni apparizione pubblica.