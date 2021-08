Mara Venier da giovane con i capelli corti: non esiste correlazione tra chioma ed età Mara Venier è finita al centro del mirino degli haters: dopo aver postato sui social una foto in compagnia del marito Nicola, è stata definita “troppo vecchia” per portare i capelli lunghi. Oltre a essersi ribellata a questo insensato tabù, ha anche rispolverato delle sue vecchie foto da giovane con dei tagli corti super originali.

A cura di Valeria Paglionico

Mara Venier è finita al centro dell'attenzione dei media negli ultimi giorni: dopo aver documentato le sue vacanze con alcune dolci foto in compagnia del marito Nicola, gli haters si sono scagliati contro di lei. Il motivo? È stata definita "troppo vecchia" per portare i capelli lunghi. Nonostante si tratti di offese così insensate da non avere neppure bisogno di essere commentate, la conduttrice di Domenica In ha deciso di reagire con determinazione e ironia, così da dimostrare a tutti che non esiste alcuna correlazione tra lunghezza della chioma ed età. Dopo le risposte al vetriolo che hanno fatto il giro del web, ora ha pensato bene di postare delle vecchie foto in cui si è mostrata da giovanissima con dei tagli corti davvero originali.

"Andrà bene questo taglio di capelli?": l'ironia di Mara Venier

L'ironia e la semplicità che da sempre contraddistinguono Mara Venier le sono venute "in soccorso" anche dopo le critiche ricevute sui social a causa dei suoi capelli lunghi. Per dare prova del fatto che ognuno è libero di portare il taglio che vuole a prescindere dall'età ha rispolverato alcune foto della giovinezza. Nella prima porta dei maxi codini laterali e una frangetta cortissima, nella seconda sfoggia un'acconciatura in stile vecchia Hollywood: sebbene fosse meravigliosa anche in quelle originali versioni, è chiaro che il look odierno con i capelli lunghi e biondi è quello che le dona di più. Nelle didascalie ha poi scherzato dicendo: "Signora carissima (si fa per dire) preferisce questo taglio ????? Dica …dica ….faccio questo???? Così lei è felice", "Andrà bene questo taglio di capelli?".

Mara Venier, una donna che non ha paura di abbattere i tabù sull'età

Mara Venier lavora nel mondo dello spettacolo da decenni ed è ormai abituata alle fake news e ai commenti cattivi degli haters. Essere definita "vecchia e grassa", però, l'ha fatta andare su tutte le furie, soprattutto perché l'obiettivo della foto postata su Instagram era semplicemente documentare un momento di spensieratezza dopo un periodo difficile in cui si è ritrovata ad affrontare dei gravi problemi di salute. Non sorprende, dunque, che in un'intervista rilasciata a La Stampa abbia commentato l'accaduto con queste parole: "Chi insulta fa quasi pena, sono delle poverette. Tante le blocco, ma quando mi diverto le lascio lì". Così facendo zia Mara ha dimostrato che il bullismo social è ancora troppo tristemente diffuso, a prescindere dall'età e dal sesso. Una persona non è forse libera di scegliere il taglio di capelli che più gli piace? E perché, nel caso in cui si parla di uomini, non si fa alcun riferimento ai tagli più o meno adeguati a una specifica età?