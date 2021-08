Manuela Carriero di Temptation Island senza trucco: “Questa è per chi dice che uso troppo Photoshop” Manuela Carriero è stata tra le grandi protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island e ancora oggi è molto seguita sui social (dove in molti vogliono conoscere ogni aggiornamento sulla sua storia d’amore con Luciano Punzo). Di recente ha seguito la moda dei no make-up selfie, dimostrando di essere bellissima anche al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

È passato quasi un mese dalla fine dell'ultima edizione di Temptation Island e i suoi protagonisti continuano a essere super richiesti. Ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto Manuela Carriero, l'ex fidanzata di Stefano Sirena che ha trovato un nuovo amore proprio nel programma. Se all'inizio quella con il tentatore Luciano Punzo sembrava essere solo una passione travolgente, ora pare che le cose si facciano serie, basti pensare al fatto che i due hanno cominciato una convivenza a Napoli. Così come ogni star di Instagram, anche Manuela si ritrova spesso nel mirino degli haters ma è riuscita a mettere a tacere tutti coloro che l'accusavano di essere "brutta" con un unico scatto al naturale.

Manuela Carriero dice no a filtri e ritocchi

Sarà perché vuole seguire le orme del nuovo fidanzato Luciano o perché semplicemente intende godersi al massimo la notorietà, ma Manuela Carriero di Temptation Island si dà sempre più spesso agli shooting fotografici professionali. Posa come una modella in abiti glamour, sfoggiato dei make-up impeccabili capaci di esaltare al massimo la sua bellezza. In molti, però, dopo aver visto questi scatti l'hanno accusata di aver utilizzato un po' troppo Photoshop. Come ha reagito l'ex compagna di Stefano Sirena? Postando una foto senza trucco.

Manuela Carriero contro gli haters

La Carriero ha seguito la moda dei no make-up selfie, immortalandosi in primo piano con il viso libero da mascara, eye-liner, rossetto e fondotinta. Nella didascalia ha poi scritto: "Senza filtri e senza trucco per tutte quelle che mi hanno scritto che nelle foto professionali ho usato troppo Photoshop e per chi ha scritto che sono orribile di faccia! L'invidia è una brutta bestia che per fortuna non mi appartiene". Insomma, Manuela non ha nulla da nascondere, va fiera del sua aspetto anche in versione acqua e sapone e non perde occasione per dimostrarlo.