Manuel Bortuzzo al GF Vip 6: il significato dei tatuaggi fatti dopo la sparatoria Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti del GF Vip 2021, è diventato tragicamente famoso dopo una drammatica sparatoria che lo ha lasciato paralizzato dalle gambe in giù. Nonostante ciò, non ha perso la speranza e la voglia di vivere. Ha cominciato a tatuarsi per celebrare la sua rinascita, dando a ogni disegno un significato simbolico profondo e particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Manuel Bortuzzo è nato a Trieste, ha 22 anni e fin da piccolo ha inseguito la sua passione per il nuoto, tanto da diventare una delle promesse del settore prima ancora di raggiungere la maggiore età. La sua vita è cambiata tragicamente nella notte del 3 febbraio 2019, è proprio in quel giorno che è rimasto coinvolto per sbaglio in una sparatoria. Si trovava all'esterno di un pub di piazza Eschilo, quartiere Axa di Roma, quando gli hanno sparato alla schiena, provocandogli una lesione spinale. Nonostante l'intervento immediato, è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Nonostante il dramma, non ha perso la positività e la speranza e il 13 settembre è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la prima notte ha raccontato della sparatoria ai coinquilini e subito dopo si è spogliato per mostrare i tatuaggi su petto e braccia, spiegando di averli fatti tutti dopo l'incidente.

Il tatuaggio della rinascita fatto un anno esatto dopo la sparatoria

A un anno esatto dalla sparatoria Manuel Bortuzzo ha voluto fare un nuovo tatuaggio, cosa raffigura? Due angioletti che sorreggono un velo impressi con l'inchiostro indelebile sulla spalla sinistra. Il loro significato? Sono un simbolo di speranza con il quale il nuotatore ha celebrato la sua rinascita. Non sorprende che il padre non abbia potuto fare a meno di mostrarlo sui social con tanto di didascalia: "È passato un anno. Più forti di prima". Da quel momento in poi non ha più resistito alla mania dei tattoo e ha trasformato il corpo in una sorta di tela su cui annotare tutti i simboli della sua nuova vita.

Il tatuaggio degli angeli è un simbolo di rinascita

Il tatuaggio del numero 12

Quando racconta della sparatoria in cui è stato coinvolto, Manuel ripete sempre "Sono salvo per 12 millimetri". Se il proiettile l'avesse colpito in un punto leggermente diverso, infatti, avrebbe perso la vita. È proprio per questo che il numero 12 per lui è diventato un simbolo di speranza, tanto da esserselo lasciato imprimere sul collo in caratteri romani.

Manuel Bortuzzo ha il numero 12 tatuato sul collo

La scritta tatuata sul collo

Tra i tatuaggi più in vista di Manuel Bortuzzo c'è quello sulla parte anteriore del collo, dove si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile la scritta "Sui generis". Qual è il suo significato? Si tratta di un riferimento a un soggetto atipico e per lui, che è riuscito a "rinascere dal caos", è assolutamente perfetto.

La scritta "Sui generis" tatuata sul collo

Il tattoo sulla pancia

Manuel Bortuzzo ha anche un appariscente tatuaggio sulla pancia e lo rivela ogni volta che toglie la maglietta. Sebbene la scritta sia poco chiara, il disegno è abbastanza eloquente: raffigura un'aquila con le ali spiegate, un chiaro simbolo di forza, potere e regalità.