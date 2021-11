Madonna, la provocazione parte dal cambio look: treccine afro e bottiglia di gin per l’allenamento a casa Madonna si è servita dei social per mostrare il suo nuovo cambio look ma lo ha fatto in modo davvero originale. Si è lasciata immortalare alle prese con un allenamento casalingo mentre sfoggia l’acconciatura inedita… e beve gin.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è la regina delle provocazioni e, nonostante abbia da poco compiuto 63 anni, non ha perso la voglia di sorprendere i fan con originalità e audacia. Nelle ultime ore ha debuttato sui social con un look inedito ma la cosa particolare è che lo ha fatto con un album davvero sopra le righe. La popstar si è immortalata alle prese con un comune allenamento casalingo ma ha usato un "trucco" particolare per trovare la carica giusta: tra un esercizio e l'altro, non ha potuto fare a meno di bere gin. Il workout si sarà rivelato davvero efficace? A giudicare dalla forma fisica impeccabile della cantante, pare proprio di sì.

La nuova acconciatura di Madonna

Negli ultimi tempi si è parlato molto di più di Lourdes Leon Ciccone piuttosto che della sua mamma Madonna, ma oggi è stata proprio quest'ultima a prendersi la sua "rivincita". Ha attirato tutti i riflettori su di sé con un cambio look inedito e originale. Se fino a qualche tempo fa portava i capelli fluenti ed extra long, spaziando tra pieghe lisce e onde, ora ha provato delle treccine afro che hanno aggiunto un tocco sbarazzino alla sua immagine. È rimasta fedele sia alla fila centrale che al biondo platino, anche se l'acconciatura tirata ha messo in risalto le radici scure (un vero e proprio must-have del momento).

Madonna si allena… bevendo gin

Per quale motivo Madonna ha cambiato look? Probabilmente per stare più comoda durante gli allenamenti a casa, visto che vanta un'enorme palestra nella sua villa di Miami. Non sorprende, dunque, che non abbia esitato a mostrarsi alle prese con attrezzi ed esercizi con indosso pantaloni della tuta e t-shirt, tutto in total black. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Tra le mani la cantante stringeva una bottiglia di gin Seventy One e di tanto in tanto si è concessa anche qualche sorso. Certo, probabilmente si tratta di uno sponsor, ma la provocazione è stata decisamente esilarante. In quanti sognano di allenarsi così?