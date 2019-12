Ciao a tutti, mi chiamo Ginny e anche oggi sono qui per parlarvi dell'oroscopo! Ho osservato la posizione dei pianeti nel cerchio dello Zodiaco per dare a tutti i segni l’oroscopo di oggi su amore, lavoro e fortuna. Il 7 Dicembre vede il Sole avvicinarsi ancora di più alla perfetta quadratura con Nettuno di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi (questi aspetti si sentono in anticipo) e, in più, Giove è perfettamente quadrato a Chirone. Che significa? Sarà una giornata importante per parlare di benessere e per cercare strade per ottenerlo nella nostra vita: che sia benessere fisico o mentale. Chirone rappresenta la cura di una ferita e Giove il sentirsi bene e felici… Quindi è qui che oggi dobbiamo concentrarci, sul nostro stare bene.

L’oroscopo del giorno 7 dicembre

Curiosi di scoprire cosa ha in serbo per voi l’oroscopo del giorno? Ecco le previsioni astrali, quelle che riguardano l'amore, il lavoro e la salute, il consiglio del giorno e i voti per tutti i segni, in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto. Il Capricorno è nervosetto per la Luna storta ma mai quanto la Bilancia che dovrà trattenersi dal prenotare un viaggio oltreoceano per le vacanze di Natale. In compenso il Sagittario inizierà a sentire lo spirito del Natale che si impossessa dei suoi pensieri!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non è un periodo di grandi sentimentalismi né tanto meno di voglia di serate casalinghe… Ma oggi con la Luna nel segno cavalchi le emozioni come il ragazzino impavido che imbocca l'autostrada col monopattino elettrico. Praticamente tu ti senti su di un razzo spaziale anche se sei in bici. E' tutta questione di emozioni! Amore: meglio, molto meglio Ariete… Anzi quasi quasi ti commuovi al suono delle campane natalizie! Lavoro: Svogliato ma accorto. Salute: Ecco su quella c'è da lavorare… Che ne dici di iscriverti in palestra come regalo di Natale? Il consiglio del giorno: leggi un libro per bambini… Sono bellissimi, sai?!

Voto 7 per la Luna che ti addolcisce.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai presente il gigante buono? Ecco, sei così oggi. Mica gigante in senso fisico, ovviamente. Piuttosto rude nei modi, pronto alla rissa anche al centro commerciale mentre scegli i regali o incline al broncio più che al sorriso. Però, poi, non c'è segno buono come te: è solo che vorresti stare tutto il sabato a guardare i cartoni animati con la cioccolata calda sul divano. Le fatiche ti stressano! Amore: Nella tua letterina di Babbo Natale una sola richiesta: coccole in tutte le salse. Lavoro: ancora nessuna ripresa della voglia di lavorare all'orizzonte… Ma le vacanze sono ancora lontane, eh?! Salute: ti affatica persino tirare il carrello della spesa… Di cyclette e spinning proprio non se ne parla! Il consiglio del giorno: non farti prendere dalla malinconia…

Voto 6 per la lacrima facile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il vostro cuoricino si accende come la Mole antoneliana di Torino e l'albero del Rockfeller Center a NYC. Le giornate di piattume emotivo oggi lasciano il posto ad un surriscaldamento corporeo che parte dai sentimenti per arrivare fino al portafoglio. Praticamente oggi sarete più dolci e anche più generosi. Se poi il surriscaldamento arriva anche alla lingua vi scappa persino qualche frasetta dolce… Ma non vorrei esageraste! Amore: c'è un cuoricino che batte in fondo a tutti quegli inviti alle feste di Natale! Lavoro: senza esagerare ma fai il tuo! Salute: sei più celebrale che fisico ma la salute c'è! Il consiglio del giorno: detox emotivo.

Voto 6 e mezzo se mi porti con te ad una festa!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei il solito bastian contrario, Cancro. Anche oggi ringhi peggio di una commessa che si deve fare tutti i weekend di lavoro fino alla Befana. Farti ragionare sarà impossibile perché tu hai una lamentela e un brontolio buono per tutti. Altro che letterina di Babbo Natale, oggi presenterai una lettera di reclami perché sono anni che chiedi il metabolismo veloce e lui niente, finge di dimenticarlo alla fabbrica. Amore: non lo trovi nel tuo vocabolario personale. Forse cercavi ardore o attore?? Lavoro: uffa che noia questo lavoro, ma non possiamo parlare di feste? Salute: hai bisogno di tempo libero… Vuoi che lo dica io al capo? Il consiglio del giorno: perché non trovi un'altalena sulla quale dondolarti? Rilassa!

Voto 5 perché io ti voglio bene ma tu sei intrattabile oggi!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con la Luna a favore che rimescola le emozioni come si fa con la polenta sul fuoco e Marte che invece è pronto a colpirle queste emozioni (e non solo le tue ma anche quelle degli altri) oggi ne vedremo delle belle vicino a te, Leoncino! Quindi? Avrai diverse cose da dire ma forse qualcuna sarà sconveniente. Riuscirai a filtrare? Non credo… Lasciati guidare dallo spirito del Natele e che Giove ce la mandi buona! Amore: come da qualche settimana a questa parte l'amore c'è ma non si esprime con i baci. Lavoro: no oggi è sabato dai! Salute: se puoi dormire fino a tardi molto meglio. Il consiglio del giorno: manda un whatsapp dolce a chi non senti da un po'.

Voto 7 e mezzo perché la Luna a favore fa miracoli!

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Oggi ti senti proprio una strafiga, Vergine, praticamente come Chiara Ferragni che si fa i selfie allo specchio sfoggiando il miracoloso push up della sua linea… Non ti serve nemmeno usare dei filtri magici perché sei di una meraviglia che incanta, più dell'albero di Natale in piazza Duomo. Niente, è proprio il tuo periodo! Amore: tanto e in tutte le forme. Lavoro: sei la solita perfezionista! Salute: ti senti una bomba di energie! Il consiglio del giorno: devi smorzare questo perfezionismo magari andando in giro con un cerchietto con le orecchie da renna!

Voto 10 e tanta invidia (ma buona).

Bilancia (23 settembre – 23 ottobre)

Sei irrimediabilmente arrabbiata, Bilancia, come Salvini con la Nutella e tutte le nocciole turche del mondo. E, bando alla tua rinomata diplomazia e ai modi educati, oggi non lo mandi nemmeno a dire ma piuttosto ti incateni nella corsia del supermercato dove c'è il biologico a Km zero. Questione di principio oggi e tu del principio ne farai il tuo mantra. Si salvi chi può! Amore: ecco, passiamo oltre. Lavoro: sei dedita al massimo, meglio del controllore dei giocattoli alla fabbrica di Babbo Natale! Salute: non è che sia delle migliori… Il consiglio del giorno: sforzati di sorridere, anche se per finta!

Voto 5 solo perché è Natale!

Scorpione (24 ottobre – 21 novembre)

Nilde Iotti sarebbe fiera di te, Scorpione. Perché?? Ma come perché?? Perché sai far valere i tuoi diritti, sai quello che vuoi e soprattutto ti rimbocchi le maniche, anche oggi, per ottenerlo. Lavori sodo grazie a Marte e a Saturno ma non ti dimentichi di dire "ti voglio bene" alle persone attorno a te. Insomma, sei il re indiscusso di chi ce la vuole fare! Amore: tantissimo, che di più non si può. Lavoro: sabato o no, tu non hai alcuna intenzione di fermarti! Salute: sei al top. Il consiglio del giorno: accendi la radio a tutto volume mentre cucini e balla!

Voto 11 si può??

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti basterà vedere al supermercato la pila di panettoni e pandoro a forma di albero di Natale che subito ti commuoverai come un bambino, Sagittario. Bene che tutte queste emozioni prendano una direzione come le renne della slitta ma soprattutto bene per chi ti sta attorno che si stava chiedendo se non fosse il caso di muovere il tuo mouse per vedere se fossi acceso! Amore: emotività da lacrimoni. Lavoro: ancora poche energie sia fisiche che mentali. Salute: non ti concedi riposo. Il consiglio del giorno: metti il cd con le canzoni di Natale.

Voto 8 e tanti pensieri.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti senti pronto per la prima della Scala con la Milano che conta, Capricorno. Praticamente per come stai oggi potresti anche sederti vicino a Mattarella e chiedergli se ha una mentina. Sfrontato e sicuro di te, supersexy e Vip. Dentro e anche un po' fuori. Non ti ferma davvero nessuno… Amore: poca dolcezza ma tanto eros. Non ci si lamenta. Lavoro: ma che lavoro oggi ti vuoi divertire! Salute: hai così tante energie che ti offri volontario per fare la spesa a tutto il palazzo, casse di acqua comprese Il consiglio del giorno: sii buono e condividi questo divino ottimismo.

Voto 10 ma non dare fastidio a Mattarella!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Apre ufficialmente la stagione sciistica Acquario e tu sei così freddino che ti presti volontario oggi per fare il cannone sparaneve sulle piste! Questo Marte non ti lascia in pace e tu hai congelato il tuo cuoricino tanto che per riprendere ad amare ti ci vuole un San Bernardo con la fiaschetta di whisky. Amore: ancora pochissima voglia di parlarne. Lavoro: copi i compiti anche oggi! Salute: acciacchi. Il consiglio del giorno: smettila di comperare sciarpe brutte da regalare e datti una botta di vita con un vestitino di paillettes per capodanno.

Voto 6 scarso ma confido nel tuo genio!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Solfeggiate come i soprani della Tosca sul palco della Scala di Milano stasera. Praticamente un ouverture di emozionantissime dichiarazioni d'amore e amicizia. Non si vedevano da tempo Pesci tanto ispirati. Ovviamente alla fine della giornata applausi scroscianti e addirittura pubblico in piedi in visibilio. Beato chi amate! Amore: creativa anche in amore… E non solo sotto le lenzuola. Lavoro: oggi tutte le tue energie saranno nelle decorazioni di Natale. Salute: saltelli anche tra le corsie del supermercato Il consiglio del giorno: non trattenere alcuna dichiarazione, tanto più se d'amore!

Voto 10 e lode!