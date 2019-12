Ciao a tutti, mi chiamo Ginny e anche oggi sono qui per parlarvi dell'oroscopo! Ho osservato la posizione dei pianeti nel cerchio dello Zodiaco per dare a tutti i segni l’oroscopo di oggi su amore, lavoro e fortuna. Il 6 Dicembre la Luna in Ariete piano piano durante la giornata si quadra a tutti i pianeti in Capricorno: Giove e Venere prima e Saturno e Plutone il 7. Questo porta ad un indebolimento della Luna che sente con insicurezza e minor naturalezza.

L’oroscopo del giorno 6 dicembre

Curiosi di scoprire cosa ha in serbo per voi l’oroscopo del giorno? Ecco le previsioni astrali, quelle che riguardano l'amore, il lavoro e la salute, il consiglio del giorno e i voti per tutti i segni, in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto. Il Toro continua a porsi nel mondo con i pugni tesi mentre la Vergine ricomincia a sentirsi una ragazzina!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche tu hai l’impressione che stiano cambiando le regole nella tua testolina oggi come quelle della Moto Gp! Per non sbandare sul bagnato ti conviene dare un senso razionale alle emozioni che affiorano nel tuo cuoricino decisamente fumose nei confini ma malinconiche nella sostanza! Amore: almeno questa Luna nel segno ti fa sentire emozioni che credevi oramai messe in cantina come i teli mare! Lavoro: intuito da agente segreto! Salute: ti senti sempre sottotono, come un maglione infeltrito! Il consiglio del giorno: nessuno ti capisce meglio della tua parrucchiera!

Voto 7 perché credo nel potere delle emozioni!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei un po’ scocciato anche oggi, Toro, per il fatto di non essere la primadonna! Praticamente come la Meloni che si innervosisce perché si canta "Bella Ciao" anziché la sua nuova hit personale! Ci sarà comunque qualcuno ad abbracciarti come Salvini con Giorgia… Amore: rischi di essere friendzonato. Lavoro: sei il boss ma senza arroganza. Il boss più amato! Salute: stanco morto! Il consiglio del giorno: Dolci a colazione.

Voto 6 scarso ma 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ancora per qualche giorno potete cavarvela davvero con il vostro leggero e scherzoso savoire faire… Ecco approfittatene soprattutto oggi con la Luna a favore. Capita addirittura che quando dite che non avete portato a termine un lavoro oggi ci si rida su tutti insieme capo compreso. Non so bene come ci riusciate ma sfruttate questo dono prima che, la prossima settimana, Mercurio opposto dia fastidio! Amore: adorabili canaglie. Lavoro: saprete cavarvela in qualsiasi situazione con un occhiolino furbetto. Salute: non ci si lamenta! Il consiglio del giorno: Leggiti un fumetto!

Voto 6 politico

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Brontoli come Zingaretti contro tutti! Anzi, oggi dai anche ultimatum “se non la smettete subito di parlare e vi inginocchiate per adorarmi non gioco più, non cucino al pranzo di Natale e faccio lo sciopero dell’impacchettamento regali”. Chiaro?! Niente, sei intrattabile Cancretto! Amore: insopportabile a meno che tu non abbia un partner che concorre per la santità. Lavoro: ti senti uno stagista della fotocopiatrice Salute: i tuoi malanni di stagione sono iniziati nell’inverno del 2018! Il consiglio del giorno: Tieni un portafortuna nella tasca.

Voto 5 per la lunaticità

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai presente quei bastoncini di zucchero bianchi e rossi che fanno tanto Natale?! Ecco, oggi ti senti così: dolce ma poco sostanzioso e decisamente difficile da abbinare! Insomma sei pronto ad innervosirti anche per la commessa che non arriccia bene il pacco di Natale ma poi prima di iniziare a sbraitare, chiedendo di parlare col capo, ti intenerisci e sorridi. Non sei psicopatico, Leone, è solo che Marte combatte con la Luna. Amore: dolce ma poco erotico. Chi avrebbe mai pensato potesse succedere?! Lavoro: non hai voglia di dire la tua Salute: sonnolenza estrema. Il consiglio del giorno: cerca cose che ti facciano ridere e imprimitele nella testa!

Voto 7 per l’emotività incontenibile

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

A Babbo Natale chiedi di diventare una influencer subito! Nient’altro! Va così anche oggi: libera dalla Luna in opposizione adesso il tulle rosa tempestato di strass ritorna a riempire il tuo cervello. Vuoi essere una principessa e non senti ragioni. Sappi che la cosa peggiorerà a breve quando Mercurio passa in Sagittario, la settimana prossima. Quindi vedi di chiudere tutti i lavori intelligenti quanto prima! Amore: torni una ragazzina che manda i whatsapp e aspetta ansiosa le spunte blu! Lavoro: anche lì non ti sfugge nulla. Salute: fai gli affondi anche sulle scale della metro! Il consiglio del giorno: comprati qualcosa di paillettato!

Voto 9 e mezzo per recuperare la Luna storta di ieri!

Bilancia (23 settembre – 23 ottobre)

Ti senti sotto stretta osservazione come Meghan Markle che non può nemmeno sbagliare una parolina su Instagram… Tutti improvvisamente professori! Insomma Bilancia oggi senti tutti gli occhi addosso e vorresti cavarglieli! Così, senza nemmeno dare troppe spiegazioni… La diplomazia non sarà il tuo forte. Amore: odi tutti, soprattutto gli innamorati! Lavoro: almeno su quello sei attenta come un controllore all’aeroporto! Salute: ti senti gli anni della Befana! Il consiglio del giorno: datti malata!

Voto 4 oggi proprio non ce la fai!

Scorpione (24 ottobre – 21 novembre)

Sei da colpaccio oggi come gli Agnelli che rientrano nell’editoria in grande stile! Praticamente riconquisti la forza, lo status e anche l’amore. Alla fine della giornata (e di questo periodo) sarai più ricco dentro e fuori! Amore: è vietato ai minori di 18 anni! Lavoro: super “sul pezzo”. Salute: la stanchezza è roba da femminucce! Il consiglio del giorno: canta a squarciagola!

Voto 10 per la carica erotica

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti libero oggi Sagittario, come la cannabis finalmente legalizzata anche in Nuova Zelanda! Non accetti per nessun motivo restrizioni e ti scoccia persino timbrare il cartellino… Figuriamoci dare spiegazioni in amore! Non se ne parla proprio! Che poi, per colpa di Mercurio ancora per qualche giorno nemmeno volendo trovi le parole giuste. Taci, fingi di non sentire, svia il discorso. Amore: la Luna a favore aumenta l’indecisione ma anche la sensibilità! Lavoro: i conti sono la tua passione oggi! Salute: le energie sono pochine. Il consiglio del giorno: dona un euro e starai meglio!

Voto 8 per la dolcezza

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ci spiazzi oggi Capricorno, come il calendario Pirelli con le modelle vestite! Tu sei dolce e sensibile e qualche volta addirittura emotivo e accorto. Dimmi la verità: dove hai nascosto il corpo del vero Capricorno?! In compenso tutta questa emotività è molto elegante, anche se ti scappa una lacrimuccia di commozione! Amore: la Luna storta questa volta ti rende malinconico e silenzioso… Praticamente un poeta romantico! Lavoro: ti fai problemi a farti sentire! Salute: un fico! Il consiglio del giorno: Sfoglia gli album di foto vecchie e lasciati scappare una lacrimuccia!

Voto 7 ma non di più oggi

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non ti preoccupi del fatto che hai detto ben poche cose carine ultimamente e che quindi potresti non ricevere a Natale il regalo che hai chiesto… Speri piuttosto che tutti i tuoi malumori cadano in prescrizione! Quindi insomma nemmeno oggi ti impegni ad essere simpatico! Va così… Amore: no niente non si vede! Lavoro: ma quando arrivano le vacanze?! Salute: è solo la risposta a “ecciu!” Il consiglio del giorno: Togliti le calze a maglia della nonna!

Voto 5 ma con ottimismo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi sistemate le cose, di ogni genere, come De Niro in Irishman, il film di Martin Scorzese. Silenziosi e risolutivi capite le cose al volo, anche quelle che non si possono dire, e soprattutto trovate una soluzione perfetta. Assunti, immediatamente, come nuovi problem solver! Si, voi Pesci… Sembra impossibile! Amore: ottimo e sexissimo. Lavoro: hai stranamente tutto sotto controllo Salute: muscoli invidiabili. Il consiglio del giorno: Fai una serenata!

Voto 9 per la serenata!