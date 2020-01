Buongiorno! Siete pronti ad un nuovo oroscopo del giorno? E' il 30 gennaio 2020 e, come ogni mattina, ecco l'oroscopo di oggi: che cosa racconteranno le stelle sull'oroscopo di ciascuno dei 12 segni zodiacali? Ve lo dico io, segno per segno! Le previsioni astrali di oggi sono influenzate dalla Luna che si trova nel segno dell'Ariete e da Venere, pianeta dell'amore, che si avvicina al sestile perfetto con Plutone, pianeta delle passioni profonde. Iniziano giornate di intense emozioni. Ma leggete sotto per sapere come influiranno questi aspetti planetari su amore, lavoro e salute.

L’oroscopo del giorno 30 gennaio

Che cosa diranno le stelle sul vostro oroscopo del giorno? Non perdetevi anche oggi le previsioni astrali per ciascun segno zodiacale su amore, lavoro e salute… E non dimenticatevi di giocare con il consiglio del giorno e il voto dell'astrologa! Segni di terra e segni d'acqua si preparino a godere di qualche giornata di amore intenso. Ma che dico intenso? Strabiliante! Tutto merito di Venere in Pesci in sintonia con Plutone in Capricorno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna è nel tuo segno ma i tanti pianeti nei Pesci ti mandano in crisi. E tu, che di natura sei un focoso testardo e cocciuto, oggi farai sogni (veri o ad occhi aperti) con grandissimi significati. Ascolta l'istinto che viene risvegliato da questo pianeta veloce ma magico… Potrebbe addirittura svelarti la strada per il tesoro!

Amore: niente sei un sensibilone senza speranza. Ma ci piaci così micione a pancia all'aria che chiede le coccole. Lavoro: pazze idee. Salute: ti senti carico solo per tirare pugni. Per il resto piagnucoli. Il consiglio del giorno: dacci dentro con le lacrime che fa bene: è idro cuore terapia.

Voto 7 perché emotivo mi piaci.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti prepari a questa giornata proprio come organizzi il rendez vous a casa tua per vedere la finale di Sanremo. Ogni occasione è buona per fare festa, a due o con gli amici… Diciamo pure che ogni occasione è buona anche per uscire prima dall'ufficio, eh?!

Amore: godereccio anche in amore come la pizza mangiata sul divano e la birra fresca. Lavoro: non hai voglia di chiacchiere, fai il tuo e che non ti si disturbi. Salute: le energie non ti mancano. Il consiglio del giorno: perché non pensi di ridipingere una parete?

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ok, se siete riusciti a non uccidere il vostro partner nei giorni scorsi, quando tanti (troppi!) pianeti erano nel segno dei Pesci a darvi fastidio, adesso può sperare di salvarsi. Bene! Non avete però nessuna voglia di concedere spazio ai sentimenti: con tutte quelle idee che vi stuzzicano e che chiedono di essere approfondite. Nella vostra testolina non c'è spazio per i messaggini romantici!

Amore: un pochino meglio. Senza pretese ma meglio. Almeno non ringhiate più. Lavoro: vi innervosiscono le persone che si perdono in un bicchiere d'acqua. Almeno fosse di vino! Salute: Siete scarichi come una lucina di Natale a fine gennaio. Il consiglio del giorno: prenotate un weekend di vacanza.

Voto 6 meno meno

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

I libri sono la soluzione, Cancro, a giornate come quella di oggi. Hai voglia e bisogno di sentirti un eroe romantico o una tormentata d'amore alla Madame Bovary. Saresti fortunato a vivere in una di quelle regioni, come la Sicilia, con la biblioteca di scambi all'aperto. Prendono anche i Topolino di quando eri piccolo??

Amore: la Luna storta vi rende ipocondriaci sentimentali: avete la sindrome del tradimento insita in voi, il vostro partner non ha fatto nulla. Lavoro: sfaticato. Salute: hai proprio bisogno di caldo. Il consiglio del giorno: rimettiti a giocare a scacchi, è rilassante.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Fico così non ti si vedeva da tempo… E anche se, per colpa di Nettuno in opposizione, non ti vengono in mente le solite frasi per abbordare, oggi ti basterà guardare negli occhi qualcuno per ipnotizzarlo manco fossi il Mago Forrest!

Amore: un fico pazzesco. Anzi, pazzesko con la k. Lavoro: no, in questo caso voi una contro figura… Ma non è che puoi fare tutto tu! Salute: ci dai dentro con il workout. Il consiglio del giorno: regalati un nuovo completino per andare in palestra… Te lo meriti.

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Freddina come le temperature a Cortina… E nemmeno così chic! Capita anche al segno fortunato del 2020 (non può mica sempre essere domenica!) e soprattutto capita quando vuoi strafare, senza fermarti a pensare. Ecco, oggi avrai l'impressione di essere sempre sull'orlo della gaffe peggio di Amadeus… Le cose iniziano già difficili. Ma passa presto, eh?!

Amore: diciamo che se ieri eri glaciale come un pinguino oggi lo sei come una renna. Vai migliorando. Lavoro: non transigi sui ritardi (altrui). Salute: ma dove la trova la gente tutta questa voglia di fare sport?? Il consiglio del giorno: perdi tempo a leggere gossip. Fa bene all'anima, ogni tanto.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti senti come Salvini quando anche Facebook ci si mette e gli banna il video della famosa citofonata a sorpresa per incitamento all'odio. Ti senti perseguitata oggi Bilancia… Colpa della Luna storta!

Amore: no oggi no grazie. Ci si vede quando la Luna si toglie dall'Ariete, ok?? Lavoro: intrattabile: non hai voglia di insegnare cose. O uno capisce al volo o niente, fai da sola. Salute: tiri volentieri pugni… Non solo al sacco da boxe. Il consiglio del giorno: metti in ordine le stoviglie della cucina. Nuovo metodo zen.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nel dubbio ti rinchiudi nei tuoi pensieri d'amore che sono fichissimi. Ma, qualche volta, solo pensieri. Insomma Scorpionaccio, tutta questa bellissima capacità di guardare nel profondo del cuore (non solo il tuo) ti sta distraendo un po' troppo dalla realtà. Torna coi piedini per terra!

Amore: non capisci più bene che cosa sia reale e che cosa viva solo nella tua testa quanto ad amore. Lavoro: la tua rinomata loquacità oggi è in pensione. Salute: sei disponibile per sforzi fisici di ogni tipo. Erotici è meglio. Il consiglio del giorno: lasciati corteggiare spegnendo il cervello.

Voto 7 meno meno

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ok, passata la Luna storta, adesso torna il Sagittario sicuro di sè che conosciamo. Certo, anche oggi sarai sensibile domani! Ma non ti preoccupare, in compenso nessuno ti batte in palestra al corso di squat: sei potentissimo.

Amore: uh oggi si ricomincia a ragionare d'amore. Lavoro: hai un sacco di idee che si rigenerano continuamente. Starti dietro è difficilissimo… Povera assistente! Salute: anche fisicamente starti dietro è difficile! Il consiglio del giorno: fermati a fare colazione in un bar del centro e goditi il panorama.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Pretenzioso: quella perfezione che tu senti di avere la vorresti anche tutto attorno a te. Ma non sono mica tutti del tuo segno! Le disattenzioni ti infastidiscono come l'acqua piovana quando penetra nelle scarpe e ti inumidisce il calzino: un sacco! Per fortuna avrai almeno l'accortezza di non dirlo ad alta voce. Bravo!

Amore: la Luna storta ti rende esigente… Con tutto quello che dai vorresti anche essere debitamente adorato, o no?? Lavoro: esigentissimo e con poca voglia di scherzare! Salute: non ti fermi mai! Il consiglio del giorno: oggi prenditi due ore per giocare con un bambino. Anche a nascondino va benissimo.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Chiacchiere e risate, voglia di conoscere e raccontare. Oggi altro che ufficio, Acquario, tu avresti davvero voglia di tornare a scuola e di dedicarti a massaggiare il tuo cervello. Se proprio non puoi, vorrà dire che cercherai di apprendere cose nuove dalle persone che ti stanno attorno: le interroghi che nemmeno un giornalista d'inchiesta!

Amore: odi tutto quello che "si deve fare" soprattutto in amore. Lavoro: nulla può scoraggiarti, nemmeno le imprese impossibili. Salute: ridere fa bene alla salute e tu abbondi. Il consiglio del giorno: guarda un film comico.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La bella notizia pesciolini è che siete ancora i più romantici dello Zodiaco intero, anche oggi. La cattiva notizia è che siete anche i più sulle nuvole dello Zodiaco, anche oggi. Non che sia un male, per carità… Ma ricordatevi che al di fuori non sempre sanno decifrare il vostro alfabeto morse coi battiti di ciglia.

Amore: Siete sempre adorabili… Oggi anche un po' più concreti. Non esagerate mica eh!? Lavoro: le cose da fare sembrano lievitare in continuazione. Salute: avete bisogno di ritmi lenti. Il consiglio del giorno: musica classica di sottofondo anche al lavoro.

Voto 7 e mezzo