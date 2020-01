Ciao a tutti, sono Ginny e anche oggi vi parlerò dell'oroscopo del giorno 11 gennaio 2020! Dopo aver osservato la posizione dei pianeti e delle stelle nel cerchio dello Zodiaco, ho preparato per tutti i segni l'oroscopo di oggi. Come andrà la giornata in amore, lavoro e fortuna? Scopriamolo con le previsioni astrali segno per segno, i consigli e i voti per la giornata di oggi. L’11 gennaio la Luna percorre gli ultimi gradi del segno del Cancro per entrare in Leone nel pomeriggio ed essere in serata in trigono a Marte: come dire che il weekend avrà un piglio decisamente eccitante! Infine Sole e Mercurio sono congiunti in Capricorno cosicchè i pensieri di costruzione e di conquista saranno forti per i segni di terra.

L’oroscopo di oggi 11 gennaio

Cosa vi hanno riservato gli astri oggi? Scopriamolo con l'oroscopo di sabato 11 gennaio, grazie alle previsioni astrali su amore, lavoro e salute, i voti segno per segno e il consiglio del giorno per i 12 segni zodiacali. Organizzate la serata con un Sagittario ma non sperate nell’amore dello Scorpione!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con tutte queste energie potresti correre il rischio di esagerare ed entrare in chiesa col suv, come è successo ad un signore qualche giorno fa. Ora, non è che tu sia posseduto (come ha dichiarato lui) ma diciamo che questo oscillare di emozioni forti ti fa perdere il controllo. Tu non dimenticare però che Saturno ti vuole responsabile e con la testa sulle spalle anche quando Marte, come in questo caso, ti fa spingere sull’acceleratore. Amore: in serata sarai super sexy. Lavoro: per fortuna è sabato! Salute: balli sfrenati a qualsiasi età! Il consiglio del giorno: esagera di paillettes e lustrini stasera.

Voto 7 e mezzo abbondante!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sono gli ultimi giorni nei quali, per colpa di Venere, non ti vedi irresistibilmente bellissimo come al solito. E tu che fai oggi? Eviti le dolcezze che tanto ti verrebbero malissimo e ci dai dentro con la cura di te stesso dal parrucchiere al massaggiatore fino alla consulenza di stile. Tanto ci sono anche i saldi! Ricordati che Giove ti vuole godereccio e anche ben vestito quindi non preoccuparti se sfori un po' con lo scontrino fiscale! Amore: solo se le cose si fanno serie. Se no, ognuno a casa sua! Lavoro: uh quante idee! Non ti sfugge niente. Salute: preferisci il riposo alla gita in bici del weekend. Il consiglio del giorno: recupera le serie tv arretrate.

Voto 6 senza pretese.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dolci come i Ferragnez nelle foto del Natale a Dubai… E vi auguro anche nella stessa suite! Questo weekend sarebbe bene che vi scriveste dei whatsapp da teneroni senza inviarli e usarli invece, all’occorrenza, da lunedì. Venere non sarà più così clemente, ma ne riparleremo. Oggi siete i fidanzati perfetti: dallo shopping ai complimenti avrete davvero voglia di far felice al vostra dolce metà… Che fortunata! Amore: serata a lume di candela… Che romanticoni! Lavoro: da domani ci si pensa. Salute: in forma ma senza sforzi eh?! L’aerobica non va più di moda! Il consiglio del giorno: Esibitevi in una serenata… Anche rap!

Voto 8 e mezzo!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti un flop come il Grande Fratello Vip… Non hai proprio nulla da dire oggi e, se fosse possibile, ti faresti chiudere in cantina come il conte Dracula fino almeno a lunedì. Ma sappi, fin da subito, che dalla prossima settimana le cose migliorano decisamente e tutti questi malinconici pensieri profondi diventeranno dolcezza. E poi, si sa che a te struggerti sul divano piace parecchio, no?! Amore: sentimentalone! Lavoro: anche basta, è sabato! Salute: non ci si lamenta. Il consiglio del giorno: colazione a letto e coccole.

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Hai degli alti e bassi emotivi di quelli che portano nel tuo cuore delle escursioni termiche come tra il dentro e fuori della baita in montagna, ma tu oggi la gestirai con stile, soprattutto sotto le lenzuola! Praticamente risolverai con un po’ di sano sesso ogni turbolenza sentimentale, rimandando saggiamente a lunedì ogni discussione con la tua dolce metà. Così facendo scamperai anche Venere che ti fa lo sgambetto e le cose (probabilmente) si sistemeranno da sole. Dai retta all’astrologa! Amore: poco amore ma pensieri erotici da arresto (cardiaco)! Lavoro: ma chissene! Salute: altro che, sei in formissima! Il consiglio del giorno: sexy lingerie e bra fitting… È la nuova moda.

Voto 8 (sentimenti a parte).

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Hai sentito che scarseggiano gli insegnanti, Vergine? No, perché tu anche oggi saresti perfetta: preparatissima su tutte le materie, dalla Storia all’economia domestica fino ai consigli di stile, potresti richiedere la tua cattedra anche perché hai anche il piglio giusto di chi ha voglia di interrogare seminando panico ma non può essere interrogato. Praticamente intoccabile. Che bello! Amore: poco e serioso. Lavoro: segnati le idee anche se è sabato! Salute: quella non manca ma tu vuoi pennichellare! Il consiglio del giorno: non fare le facce accattivanti nei selfie che non ti vengono oggi!

Voto 6 e mezzo per l’impegno

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Super sexy anche oggi! Passati i nuvoloni della Luna piena che non era proprio a favore, e che rischia di averti fatto fare delle figuracce, da oggi sono sicura che riuscirai a farti perdonare anche senza impegnarti più di tanto! Marte è dalla tua parte e tu, con un piglio sicuro che nemmeno Madonna sul palco, userai il frustino anche per indicare al macellaio quale prosciutto cotto affettare. Incontenibile sex appeal! Amore: uh quanto! A starti vicini ci si sente al caldo! Lavoro: no grazie! Salute: hai voglia di scoprirti tutta! Il consiglio del giorno: vestiti a cipolla fino ad un body di pizzo super sexy!

Voto 8 con amore!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi ti senti un po’ come Meghan e Harry che sono stati già spostati dalla stanza reale al museo delle cere e cancellati dalle foto di famiglia. Come dire: pare che attorno a te non prendano bene le tue idee oggi. In realtà non sono le idee in sè, piuttosto il modo di esporle: per colpa di Venere e Luna tutti e due storti sarai decisamente burbero brontolando imperioso peggio della regina Elisabetta in persona. Amore: ecco anche no, soprattutto in serata! Lavoro: ansia da guadagno! Salute: così così… Avresti bisogno di riposo ma ammetterlo ti innervosisce. Il consiglio del giorno: che ne dici di un bel massaggio russo? Rivitalizza ma non ti annoi!

Voto 6 bassino.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Potresti approfittare di questa congiunzione astrale per osare, sia in amore che nello stile. Da lunedì infatti Venere non sarà più così amica e le tue energie diventeranno principalmente un problema del tuo personal trainer. Oggi però potresti addirittura pensare a un nuovo look con le punte dei capelli colorate o alla nuova moda del constellation piercing: gli orecchini multipli praticamente. Sei pronto? Secondo me sì! Amore: caldissimo… Ci viene subito voglia di spogliarci! Lavoro: vuoi parlare di risultati. Salute: energie sopra la media. Il consiglio del giorno: vai a ballare… Anche il liscio va bene!

Voto 8 e anche più!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La tempesta è passata e tu puoi tornare a concentrarti su te stesso, argomento che ultimamente ti piace davvero parecchio e che, diciamocelo, sta dando i suoi risultati! Quindi oggi farai discorsoni infiniti anche a chi ti ha solo chiesto che ore sono. Le cose semplici non ti piacciono ma, per fortuna, sarai di una generosità senza paragoni. E si sa che tu quando fai le cose le fai in grande! Amore: ancora un po’ freddino con la dolce metà… Lavoro: è sempre il tuo chiodo fisso. Salute: mens sana in corpore sano. Il consiglio del giorno: fai una bella passeggiata a contatto con la natura.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Goditi l’ultimo fine settimana con Venere a favore proprio nel tuo segno e dacci dentro con baci, coccole, sfaticati pomeriggi sul divano tra amiche, pedicure e chiacchiere. Insomma sarai adorabile perché alla tua solita divertente genialità si aggiunge un calore umano senza precedenti. Posso telefonarti anche io?! Amore: goditelo ancora questa mattina… In serata ti dà già fastidio. Lavoro: non è una tua priorità. Salute: stai bene così. Il consiglio del giorno: non prendere impegni ma vai a fare shopping da solo.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sono gli ultimi giorni, Pesciolini belli, nei quali avrete l’impressione di avere bisogno di un cocktail di vitamine da bere come fosse un margarita! Ecco, sarà proprio così anche oggi con le energie che scarseggiano e pochissima voglia di avere a che fare col genere umano. Praticamente vi esprimete a gesti e di solito non sono cuori fatti con le mani e pollici in sù, per intenderci! Amore: sta arrivando! Lavoro: fai il tuo senza esagerare…. Ma non un minuto in più! Salute: stanchezza portami via… Il consiglio del giorno: coffee all day long.

Voto 6 e mezzo ma in netto miglioramento!