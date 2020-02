Buongiorno e bentornati sull'oroscopo di oggi by Ginny (che poi sarei io!). Dopo aver consultato la posizione dei pianeti nel cielo astrologico, vi parlerò dell'oroscopo del giorno 1 febbraio 2020! Ho preparato una previsione astrale per tutti i segni dello Zodiaco con l'oroscopo di oggi. Cosa possiamo aspettarci in amore, lavoro e salute? Leggiamolo subito insieme e non dimenticatevi di giocare con i consigli e i voti segno per segno. Il 1 febbraio la Luna compie il primo quarto crescente rispetto al Sole e si trova nel segno del Toro. Mercurio sta percorrendo gli ultimi gradi del segno dell'Acquario e nei primi giorni della prossima settimana entrerà in Pesci. Il pensiero passerà dall'essere geniale all'avere un tono romantico e malinconico.

L’oroscopo del giorno 1 febbraio

Che cosa aspettate a leggere sotto cosa ha in serbo per voi l’oroscopo del giorno? Ecco le previsioni astrali segno per segno sull‘amore, il lavoro e la salute, e anche un consiglio del giorno e i voti per tutti i segni zodiacali, per poter iniziare la giornata col sorriso! Oggi la Luna si trova nel segno del Toro e finalmente addolcisce (forse!) un pochino la Vergine. Lo Scorpione invece sa tutto ma vorrebbe tanto non saperlo…

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le energie non ti mancano e anche tu come J-Ax sei pronto a reinventarti secondo lo stile che richiedono i tempi. Il tuo bello oggi sarà la voglia di riuscire, in ogni campo, costi quel che costi!

Amore: nel dubbio decidi di essere possessivo: le vie di mezzo non ti piacciono e chi ami deve essere tutto assolutamente tuo! Lavoro: ambizioso! Salute: non sgarri oggi! Il consiglio del giorno: zenzero disidratato da mordicchiare per tenere alte le energie.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna è nel tuo segno e risveglia le emozioni. C’è da dire che nel tuo caso le emozioni erano già bollenti come la questione del taglio dei parlamentari. Quindi oggi è inutile cercare di farti ragionare perché tu segui solo il cuore e l’istinto. Vai!

Amore: passionale, dolce e sensibile. Ma cosa si potrebbe desiderare più di così??? Lavoro: hai troppo amore nella testa per avere spazio anche per il lavoro! Salute: quando c’è l’amore c’è tutto. Il consiglio del giorno: fai complimenti anche alla vicina di casa ottantenne.

Voto 8 e mezzo abbondante

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Leggendo Fanpage di sicuro vi concentrerete su economia e politica: avete pochissima voglia di gossip e ancora meno di coccole… Sareste perfetti per candidarvi al governo. Decisi e mai distratti. Solo oggi eh!

Amore: siete sempre poco interessati all’argomento. Lavoro: vi sentite a vostro agio nella divisa da lavoro: anzi fieri! Salute: hai bisogno di riposo. Il consiglio del giorno: dormi un’ora in più… te la meriti!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Niente, hai la Luna a favore e la voglia di amare fortissimamente. Per questo oggi attrarrai casi umani con la voglia di essere compresi che nemmeno la fila di quelli che chiedono la grazia alla tomba di Padre Pio. I tuoi abbracci sono magici!

Amore: un trionfo di coccole… E tutte gratis e a fondo perduto! Lavoro: sei l’happy manager perfetto per la tua azienda. Come ci fai felici tu, nessuno mai! Salute: non ti lamenti! Il consiglio del giorno: post it con le faccine sorridenti a tutti i tuoi colleghi.

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Hai la Luna storta oggi e tanta ma tanta voglia di lamentarti. Di certo non userai toni malinconici ma, piuttosto, polemicissimi! Hai da ridire su tutto come gli haters su Sanremo… Ancora prima che inizi! Il tuo scopo è attrarre l’attenzione come Salvini su Tik Tok!

Amore: eh niente, oggi fai i capricci Leoncino. Vuoi le attenzioni tutte per te e ti innervosisci anche quando il tuo partner bagna le piante in salotto anziché darti baci. Lavoro: anche qui sono graditi applausi. Salute: potresti restare sveglio anche 24 ore di fila. Il consiglio del giorno: sbatti gli occhioni quando vuoi complimenti.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Oggi è la giornata dei sensi di colpa, Vergine. Capitano anche a te! Praticamente ti metti in discussione anche se qualcuno ti fa notare che hai sbagliato l’abbinamento dell’outfit. Al di fuori si vede poco eh, resti simpatica come la Regina Elisabetta quando legge un’altra polemica sulla Brexit. Nel tuo cuoricino però avresti tanta voglia di conforto.

Amore: si intravede un briciolo di cuore in fondo alle liste di cose da fare. C’è speranza Verginella! Lavoro: sempre sul pezzo ma oggi preferisci delegare. Per poi lamentarti, si sa. Salute: che non ti si chiedano gli straordinari! Il consiglio del giorno: alterna i “no” con i “si”, se riesci!

Voto 6 al pelo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sexy. Punto. Talmente sexy che le co conduttrici di Sanremo andranno al trucco e parrucco portando la tua foto e dicendo “fatemi così”. Sei bella e hai anche la battuta pronta… Insomma chi ti ha ti tiene stretta e chi non ti ha impazzisce!

Amore: sei fascinosa come Betty Boop che lascia la scia di profumo dietro di sé. Lavoro: mi piaci problem solver… Ma sempre con classe! Salute: super. Il consiglio del giorno: Oggi la bellezza la fa da padrona… Vogliamo fare un saltino dal parrucchiere??

Voto 7/8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei paranoico Scorpione… Tanto per cambiare! Colpa della Luna storta e di Mercurio che ti blocca il pensiero peggio della nonna che ti fa la stessa domanda da due anni ogni domenica. Praticamente le cose non ti convincono e tu hai solo voglia di disconnetterti dal mondo. Ma con amore, eh?!

Amore: ecco, ti capita sempre: tu sai già tutto anche se vorresti esserne sorpreso. Questa storia che nessuno riesca a stupirti ti toglie un sacco di piacere. Lavoro: oggi sei intrattabile. Salute: campione olimpionico di rotolata nel letto, anche da solo. Il consiglio del giorno: colazione a letto con tanto di quotidiano. La pigrizia oggi è il tuo forte.

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cannibale sentimentale! Oggi va così: il desiderio offusca ogni ragione sia che si tratti di amore sia che abbia a che fare con l’ambizione. Non sarà possibile farti ragionare… A meno che non si usino le lusinghe. A quelle cedi immediatamente!

Amore: sempre più erotico che mieloso. Lavoro: se ti licenziano ti assumo io! Salute: senti che non hai nemmeno bisogno di vitamine! Il consiglio del giorno: mettiti addosso qualcosa di colorato e vivace.

Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Altro che farfallone, Capricorno! Tu hai tanta ma tanta voglia di costruire in amore, di mettere le pantofole ai piedi, di stenderti sull’amaca e di organizzare grigliate di amici che finiscano col karaoke. Casalingo dentro!

Amore: possiamo spegnere i caloriferi tanto sei caldo tu. Lavoro: li metti tutti in riga… Ma con amore. Salute: ne hai da vendere. Il consiglio del giorno: cucina per tutti stasera!

Voto 9 ma non vorrei esagerare che sembri raccomandato!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai la Luna storta e non rinuncerai ad usare la tua sagacia per lanciare frecciatine così intellettuali da essere spesso non capite dal destinatario. Cioè, sei fin troppo sveglio ma scalpiti per fare rissa. Si faccia sotto chi crede di avere le sinapsi abbastanza sviluppate!

Amore: l’amore è un ottimo stimolo per approfondire scientificamente gli effetti della serotonina. Lavoro: sfruttate gli ultimi giorno di Mercurio nel segno per darci dentro con le proposte al capo… Anzi tenetevene un po’ anche nel cassetto. Salute: sempre in movimento. Il consiglio del giorno: musica nelle orecchie e passeggiate nei parchi.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amore, amore e ancora amore. Sarete anche noiosi, ad un certo punto! Mamma mia che poca voglia di scendere a compromessi che avete… Fosse per voi oggi risolvereste tutto con un bel bacino. Anche due, dai! Anzi, a chi vi ammorba con filippiche infinite di spiegazioni, sbadigliate con decisione sul muso. Giusto per essere chiari!

Amore: ve ne consegnano a carriolate ogni mattina. Lavoro: siete creativi ma poco fattivi. Salute: vi muovete solamente per un buon motivo. Altrimenti pigrissimi! Il consiglio del giorno: comperatevi i sali da bagno che fanno le bolle.

Voto 7 e mezzo