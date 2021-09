Lorenzo Zurzolo a Venezia 78: la generazione Z ci insegna che la moda è libertà Per il suo primo red carpet veneziano l’attore Lorenzo Zurzolo, 21 anni, ha scelto un completo anni Settanta con un dettaglio molto particolare: una camicia con fiocco lilla. L’eleganza non ha genere: gli idoli degli adolescenti rifiutano le etichette e amano giocare con la moda maschile e femminile.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è uno degli appuntamenti più importanti per il cinema, ma anche per la moda: sul red carpet le star internazionali hanno sfoggiato abiti da sogno e anticipato le tendenze. Sul red carpet di domenica 5 settembre ad attirare l'attenzione dei fotografi è stato l'attore Lorenzo Zurzolo (star di Baby e Sotto il Sole di Riccione) che ha scelto un completo di ispirazione anni '70 con una camicia con fiocco lilla. È lui l'Harry Styles italiano?

Lorenzo Zurzolo sfoggia la camicia con il fiocco

Lorenzo Zurzolo ha 21 anni ed è uno degli attori più promettenti della sua generazione: il debutto è stato su Netflix, dove ha conquistato il pubblico più giovane con i suoi occhi azzurri e i lineamenti prerafaelliti. Zurzolo è il protagonista di Morrison, il film diretto dai Tiromancino per cui ha ricevuto il Premio Kineo a Venezia. Per il suo primissimo red carpet al Lido si è affidato a Gucci e ha indossato un completo di ispirazione anni Settanta: giacca tre bottoni nera con profili ricamati, pantaloni grigio mastice leggermente scampanati e stivaletti con il tacco.

Lorenzo Zurzolo in Gucci

Il pezzo forte del completo però era la camicia con il fiocco che spuntava da sotto la giacca. Una blusa con maxi fiocco sul collo color lilla, una delle tinte must della stagione. Insomma, un look androgino e raffinato da vero dandy contemporaneo.

Leggi anche Can Yaman a Venezia manda in delirio i fan: tutti gli occhi sono per il suo look sexy

Lorenzo Zurzolo ama la moda genderless

Un look che ricorda molto quello di un altro idolo della Generazione Z, il cantante e attore Harry Styles. Sul red carpet Styles ha sempre sfoggiato fiocchi, trasparenze e perle, diventando il paladino della moda genderless, dove si fondono maschile e femminile. In fondo, entrambi vestono Gucci, il brand che ha consacrato lo stile fluido in passerella e sul red carpet. Una moda liberatoria, che piace anche ai nostri divi: Zurzolo ha detto addio alle sneakers e alle giacche sportive con cui siamo abituati a vederlo e ha adottato completi più androgini e sofisticati. Per il suo arrivo al Lido, ad esempio, ha indossato una camicia bianca a righe abbinata a pantaloni anni 70 in velluto color mattone e stivaletti in pelle nera con il tacco. L'eleganza non ha genere: quel che è certo è che in futuro faremo a meno delle etichette.