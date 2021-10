Lorella Cuccarini ad Amici come una fata turchina: il completo camicia e pantaloni è glamour Lorella Cuccarini è la nuova professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi e fin dalla prima puntata pomeridiana ha dimostrato di avere anche stile da vendere. In occasione dell’ultima diretta del lunedì è apparsa in studio in versione bon-ton con un look da “fata turchina”.

A cura di Valeria Paglionico

È partita da diverse settimane la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 dedicato ai giovanissimi che con le loro doti di ballerini e cantanti vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo. Il programma è ancora alle fasi iniziali, dunque i ragazzi stanno ancora mettendo alla prova il loro talento tra esibizioni e sfide, mentre i professori stanno provando a capire chi è che merita davvero il banco. Tra le new entry di quest'anno c'è Lorella Cuccarini che, sebbene abbia già partecipato al programma lo scorso anno, ora ha un ruolo tutto nuovo, visto che le è stata assegnata la cattedra di canto. In occasione dell'ultima diretta pomeridiana ha inoltre dimostrato di essere una vera e propria icona di stile con un completo bon-ton in pieno stile fata turchina.

Il look celeste di Lorella Cuccarini

Amici di Maria De Filippi è andato in onda eccezionalmente il lunedì pomeriggio questa settimana e, al di là dei ragazzi in gara, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Lorella Cuccarini. La nuova prof di canto è apparsa in puntata in versione fata turchina ma, piuttosto che i classici abiti principeschi, ha preferito un completo dallo stile mannish. A vestirla è stato il brand Simona Corsellini, che ha pensato per lei a un look celeste con camicia di seta e pantaloni a zampa coordinati, per la precisione un modello con la vita alta e un grosso bottone laterale. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté nude con il tacco a spillo di Aldo, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati.

Lo stile di Lorella Cuccarini ad Amici

Quella di quest'anno non è la prima esperienza di Lorella Cuccarini sul palco di Amici, già lo scorso anno aveva dimostrato sia di avere talento da vendere nei panni della professoressa che essere una vera e propria icona di stile bon ton. Cosa indossa sul palco? Nelle ultime puntate del talent ha sfoggiato sempre look firmati Simona Corsellini con pantaloni e camicie colorate, ma nella precedente edizione aveva osato anche con pencil skirt, tailleur variopinti e top con scollo all'americana. L'accessorio a cui non rinuncia mai? I vertiginosi tacchi a spillo.