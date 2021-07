Lip blushing, come funziona la tecnica per labbra piene e definite senza filler Si tratta di una forma di make up semipermanente che esalta il colorito naturale delle labbra. Questa tecnica viene usata anche per correggere eventuali asimmetrie e a dare più definizione al contorno. L’effetto è più naturale di un filler, ma tende a svanire nel tempo: ecco quanto dura e quanto costa.

A cura di Beatrice Manca

Le labbra piene e voluminose sono il sogno di ogni donna: oggi si possono raggiungere anche senza l'aiuto di filler e punturine. Il nuovo trattamento che sta spopolando tra le star si chiama "lip blushing" una tecnica semipermanente che aggiunge definizione alle labbra, pigmentando leggermente il colorito. L'ultima a provarla è stata l'attrice Ilenia Lazzarin, che su Instagram ha mostrato le fasi della procedura e il risultato. I tabloid dicono che perfino Angelina Jolie aiuti così le sue già bellissime labbra. Il vantaggio? Un risultato naturale a prova di pentimento: con il tempo svanisce da solo e si può decidere se rifarlo o no.

Le storie di Ilenia Lazzarin sul lip blushing

Cos'è il Lip Blushing e quanto dura

La tecnica del lip blushing sta riscuotendo molto successo perché, a differenza di un tatuaggio per labbra, non si limita a colorarle ma dona volume e definizione, correggendo le asimmetrie. Si tratta di una forma di make up semipermanente che esalta il colorito naturale della bocca. Il risultato è molto più naturale del filler, anche se dona un aspetto più voluminoso alle labbra. I pigmenti usati vengono scelti per avvicinarsi il più possibile a quelli del nostro incarnato, aggiungendo strati di colore a piacimento. Per questo la tecnica viene usata anche per correggere eventuali asimmetrie e a dare più definizione al contorno. L'effetto è quello naturale di un gloss passato sulle labbra, ma senza l'ausilio del make up. I prezzi? Dipende. Negli Stati Uniti, dove è molto popolare, costa tra i 500 e i 1500 dollari a seduta. Il risultato varia da persona a persona: il trattamento è pensato per durare anni, ma svanisce nel tempo e alcuni fattori come l'esposizione al sole e il fumo possono accelerare il processo di schiarimento. L'idea è proprio di avere un risultato naturale, che svanisca naturalmente nel tempo lasciando alle persone la libertà di ripeterlo o no, come una tinta per capelli, ed evitare di pentirsene dopo.