Nel mondo della moda e della bellezza da anni si parla di migliorare l'inclusività dei propri prodotti e di puntare sulla diversity: dalle parole ai fatti, però, la strada è lunga. Lo dimostra Loretta Grace, cantante, attrice, attivista e beauty guru, che su Instagram ha denunciato il fatto che il make up, in particolare il fondotinta, in Italia è ancora pensato soprattutto per le donne bianche. In occasione del lancio di una nuova gamma di fondotinta, l'azienda L'Oreal le ha inviato una box con tutte le nuance di prodotto disponibili, incluse quelle per pelli scure. Peccato che fosse decisamente più chiara del suo incarnato, come ha mostrato in lacrime nelle storie di Instagram: un errore che l'ha profondamente rattristata e delusa, soprattutto perché la beauty blogger ha collaborato con L'Oreal in passato.

in foto: L’influencer mentre prova i prodotti

La battaglia di Loretta Grace per la diversity

Loretta Grace è nata in Italia da madre nigeriana e papà statunitense e ha iniziato a muovere i primi passi in teatro, con i musical. La sua avventura nel mondo della bellezza nasce proprio da quell'esperienza, perché non trovava mai trucchi adatti al suo incarnato. A quel punto ha iniziato a muoversi da sola, comprando i prodotti all'estero e parlando a tanti ragazzi e ragazze come lei, italiani di seconda generazione o italiani con la pelle scura. La sua battaglia per valorizzare ogni tipo di bellezza l'ha fatta diventare un punto di rifletto nella comunità, tanto che proprio L'Oreal l'ha voluta nella pubblicità del fondotinta "Accord Parfait". Proprio per questo, dice, questa mancanza di attenzione nell'invio dei prodotti la ferisce: "L’Oreal è un brand che amo. Abbiamo fatto un bellissimo progetto insieme anni fa, sapete qual è la mia shade quindi questo gesto proprio non riesco a capirlo.In Italia c’è un problema di diversity e inclusion in tutti i settori, anche negli uffici. Mi rifiuto di credere che una persona nera abbia visto un invio del genere e non abbia fatto nulla per fermarlo".