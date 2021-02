Ricordate "Il Collegio", il docu-reality dedicato a un gruppo di teenager catapultati in una scuola del passato? Dopo aver spopolato nelle ultime stagioni televisive, la Rai ha deciso di proporre un nuovo format simile: si chiama "La Caserma", va in onda su Rai 2 e mostra una decina di ragazzi e ragazzi alle prese con il servizio di leva. Questi ultimi hanno deciso di abbandonare gli agi della loro quotidianità, dagli smartphone alle serie tv, per trasformarsi in veri e propri militari. L'obiettivo? Avere un'esperienza di convivenza e crescita personale. Tra i protagonisti del programma c'è anche Linda Mauri, una 22enne che sembra non avere niente a che fare con la carriera militare, visto che nella vita sogna di diventare una modella professionista.

Chi è Linda Mauri

Linda Mauri ha 22 anni, viene da Nova Milanese, un piccolo paese in provincia di Monza, ed è una delle protagoniste del nuovo docu-reality di Rai 2, La Caserma. Su di lei non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che, dopo essersi diplomata la scorsa estate, si è iscritta all'università. Lo sport è la sua più grande passione , pratica infatti acrobatica aerea e pole dance, due attività che le hanno permesso di scolpire il suo corpo da urlo. Sui social conta oltre 34mila followers e, come si capisce dai numerosi scatti in intimo e abiti glamour, si diverte a lavorare come indossatrice e modella. La sua speranza? Che il programma le dia la possibilità di diventare influencer e top model professionista, anche se per il momento è apparsa in tv solo in abiti militari.

in foto: Prima del reality di Rai 1

Lo stile di Linda Mauri

Nonostante sogni un futuro nella moda, Linda Mauri ha debuttato in tv in abiti militari. Su Rai 2 è papessa sempre in maxi tuta mimetica, anfibi, viso senza trucco e capelli legati in una coda di cavallo ma nella vita "reale" è decisamente diversa. Basta spulciare il suo profilo Instagram per analizzare il suo stile fatto di micro bikini, abiti di paillettes, crop top, minidress di velluto, pellicce eco: tutti capi che non hanno niente a che vedere con il mondo "soldatesco". Come se non bastasse, porta sempre i capelli sciolti ed extra lisci, indossa gli occhiali da vista quando vuole aggiungere un tocco intellettuale ai look e non perde occasione per mettere le curve da urlo in mostra. Insomma, Linda ha tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza.