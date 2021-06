Ashley Graham è molto legata alla sua famiglia e a dimostrarlo non sono solo le foto con il figlio Isaac che posta ogni volta che può ma anche le dolci dediche per la mamma. Si chiama Linda e, complice il suo 56esimo compleanno, è finita sul profilo social della top con alcune foto del suo passato. Il dettaglio che balza subito all'occhio nel momento in cui si ammirano questi scatti della donna da giovanissima? Mamma e figlia si somigliano in modo impressionante, tanto che potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle.

Chi è Linda Graham

Linda Graham ha 56 anni ed è diventata famosa per essere la mamma della modella curvy Ashley Graham. Ha cresciuto la figlia da sola, è stata infatti la stessa top a descrivere nella sua biografia le violenze fisiche e verbali subite dal papà durane l'infanzia. Nonostante sia stato non poco difficile affrontare la maternità con questi presupposti, la donna ha raggiunto dei risultati encomiabili e oggi si gode i successi della sua erede, tanto da aver ribattezzato l'account Instagram con il nome MamaGraham. Di lei non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che ama fare attività all'aria aperta e stare con il nipote Isaac. Nel suo passato ha un servizio fotografico in bikini realizzato con Ashley , conta più di 44.000 followers e avrebbe tutte le carte in regola per diventare influencer.

Ashley e Linda Graham si somigliano in modo impressionante

"Buon compleanno alla mia migliore amica. Non troverò mai le parole per esprimere adeguatamente la mia gratitudine per tutto ciò che hai sacrificato per me. Grazie per avermi mostrato che aspetto ha una madre fantastica e una donna forte", sono queste le parole che Ashley Graham ha dedicato alla mamma per i suoi 56 anni. Ad accompagnarle, delle foto tratte direttamente dall'album dei ricordi, nelle quali la donna appare giovanissima. Sebbene abbia sempre portato i capelli biondissimi con onde e frangia, è evidente che somiglia in modo impressionante alla figlia. Le due hanno lo stesso sorriso raggiante, gli stessi occhi allungati, gli stessi lineamenti delicati e, se non fosse per la differenza anagrafica, potrebbero essere considerate tranquillamente sorelle.