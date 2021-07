Lily Allen con la maschera viso: si dà alla skin routine in lingerie e con le pantofole di pelo Lily Allen non rinuncia alla skin routine in estate, anche se questo significa sudare non poco alle prese con particolare trattamenti di bellezza. Di recente, però, ha rivelato il metodo ideale per non soffrire il caldo: ha fatto la maschera viso in lingerie e pantofole di pelo.

A cura di Valeria Paglionico

Il caldo estivo si fa sentire ma le star sono costrette lo stesso a sottoporsi a dei rituali di bellezza che non possono essere definiti propriamente "anti-sudore". In questo modo riescono ad apparire sempre perfette e impeccabile ogni volta che si mostrano su un palcoscenico o semplicemente in una Stories condivisa sui social. Lo ha capito bene Lily Allen, che su Instagram ha documentato l'originale trucco di cui si è servita durante la skin routine quotidiana. Così facendo, non ha sofferto troppo a causa delle temperature bollenti e si è goduta al massimo la piccola "coccola di bellezza" che si è concessa in un caldissimo pomeriggio estivo.

Le foto in intimo di Lily Allen

Sono sempre di più le star che si mostrano alle prese con la beauty routine e che non esitano a immortalarsi in versione acqua e sapone per degli scatti social. Lily Allen non fa eccezione, anche se, a differenza delle colleghe che si limitano a postare delle foto senza trucco, ha proposto anche il metodo perfetto per non soffrire il caldo quando si fa una maschera viso. Si è lasciata fotografare seduta in cucina, con il cellulare tra le mani e una maschera di carta sul volto. Cosa ha indossato? Semplicemente un completino intimo nero con il reggiseno a balconcino di pizzo e degli slip abbinati. Nella didascalia dello scatto ha poi scritto: "Un po' caldo", facendo riferimento alle temperature bollenti.

Lily Allen e la passione per le ciabatte pelose

Il dettaglio che ha fatto la differenza? La cantante è rimasta non solo in lingerie ma anche in pantofole. Piuttosto che le classiche infradito e ciabatte, ha però preferito un modello "peloso" in rosa antico. Certo, la pelliccia non è l'ideale per combattere il caldo estivo ma di sicuro ha aggiunto un tocco glamour al look "da skin routine". Grazie a Lily Allen le pantofole di pelo diventeranno uno dei must-have della bella stagione? L'unica cosa certa è che si rivelerebbero perfette solo per coloro che non sudano i piedi.