L'estate sta entrando nel vivo e sono moltissimi quelli che già hanno programmato nei minimi dettagli le prossime vacanze. Tra questi anche le Royal Family più famose d'Europa, che ne approfitteranno per concedersi qualche settimana di totale relax in giro per il mondo, così da staccare la spina dai soliti impegni istituzionali. I più felici dei viaggi organizzati non possono che essere i bambini, che non vedono l'ora di poter correre e scatenarsi in spiaggia lontani dalle rigide etichette reali: ecco dove andranno George, Charlotte, Louis e tutti gli altri principini europei.

Dove andranno in vacanza i Royal Baby

La Royal Family inglese è una delle più amate al mondo e durante l'estate ha bisogno di allontanarsi dai riflettori e dai paparazzi. E' proprio per questo che William e Kate porteranno i principini George, Charlotte e Louis a Mustique, un'isola privata delle Piccole Antille, dove avranno la certezza di poter passare qualche settimana nella più totale privacy. Per il momento, però, i Cambridge sono ancora in Inghilterra, per la precisione ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk, dove i piccoli hanno la possibilità di giocare all'aria aperta. Per quanto riguarda Leonor e Sofia, le principesse spagnole di 13 e 12 anni, queste passeranno alcune settimane in un campus americano, così da perfezionare la lingua, e poi probabilmente saranno a Palma di Maiorca con i genitori per il resto dell'estate. Charlotte di Monaco sarà con i due figli sullo yacht di mamma Carolina, mentre gli eredi di Carl Philip e Sofia di Svezia, Alexander, Gabriel e Oscar, saranno quasi sempre a Solliden Palace, sull’isola di Öland, anche se non mancheranno delle breve fughe nella proprietà di famiglia Villa Mirage, a mezz'ora da Saint Tropez. Insomma, a quanto pare le vacanze dei Royals saranno davvero lussuose: i paparazzi riusciranno a "scovarli"