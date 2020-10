Siamo sempre stati abituati a considerare la regina Letizia di Spagna una vera e propria icona di stile a livello internazionale ma ora a farle "concorrenza" è arrivata la figlia maggiore, la principessa Leonor, che alla soglia dei 15 anni ha dato prova di avere la sua stessa passione per la moda. Di recente ha partecipato alla parata militare organizzata per il National Day al fianco della famiglia al completo, apparendo più trendy che mai. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha detto addio alle scarpe raso terra e ha indossato per la prima volta i tacchi, anche se in una versione comoda e "sobria".

Il look da futura regina di Leonor di Spagna

La principessa di Spagna Leonor di Borbone è ormai cresciuta, compirà 15 anni il prossimo 31 ottobre e per lei è arrivato il momento di dare una svolta al suo stile. Già da tempo ha cominciato un percorso formativo che la porterà a essere una regina perfetta, è infatti l'erede al trono diretta ed è per questo che ha fatto delle "prove da sovrana", intervenendo in pubblico in piena pandemia. Ora sta anche rivoluzionando il suo modo di vestire, così da sancire definitivamente il passaggio all'età adulta. Di solito ha sempre indossato le ballerine raso terra ma per il National Day ha fatto qualcosa di diverso: ha sfoggiato per la prima volta i tacchi, per la precisione un paio di mocassini firmati Mascarò. Certo, si tratta di un tacco quadrato di pochi centimetri ma la differenza rispetto al passato è evidente. A completare il look, una gonna midi ampia in grigio-azzurro e un maglioncino bianco, entrambi di &Other Stories. Nei prossimi giorni Leonor parteciperà anche al premio Princesa de Asturias: indosserà di nuovo i tacchi?