Lenny Kravitz sembra aver trovato il miracoloso "elisir di eterna giovinezza". Ha 56 anni ma, nonostante ciò, non sente affatto il peso dell'età che avanza, vanta una forma strabiliante e degli addominali scolpiti che fanno invidia anche ai ventenni patiti di sport. Di recente è apparso sulla copertina di Men's Health e, complice la foto a petto nudo sulla spiaggia dell'isola di Eleuthera nell’arcipelago delle Bahamas, ha fatto letteralmente impazzire milioni di fan in ogni parte del mondo. Qual è il suo segreto per avere un corpo simile alla soglia dei 60 anni? Segue una dieta segreta super efficace.

Lenny Kravitz segue un'alimentazione vegana

Quale uomo non sogna il fisico scolpito di Lenny Kravitz, soprattutto quando si superano i 50 anni? Il cantautore rock non si serve di nessun trattamento o rimedio estremo, semplicemente vive in modo sano e segue una serie di buone abitudini, prime tra tutte una regolare attività fisica e una alimentazione salutare. Lenny segue una dieta vegana, privilegia piatti e ricette crudiste, ovvero con frutta e verdura cruda, e coltiva nel suo orto personali i prodotti che finiscono in tavola. Non mangia zucchero se non quello della frutta, si informa attentamente sugli ingredienti contenuti nei cibi che mangia e si allena quotidianamente, così da sentirsi in forma e in salute. Il benessere fisico, infatti, gli permette di esprimersi al meglio anche come musicista. Certo, ha la barba leggermente brizzolata ma, tra dread e addominali scolpiti, dimostra almeno 20 anni in meno. Quante sono le donne rimaste senza parole di fronte la copertina di Men’s Health?