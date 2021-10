Leni Klum e papà Seal per la prima volta insieme sul red carpet: la figlia di Heidi Klum sfila in nero Leni Klum è la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore ma nel 2005 è stata adottata da Seal (ex marito della modella). In occasione della prima del film The Harder They Fall, i due hanno sfilato per la prima volta insieme su un red carpet, apparendo più uniti e affiatati che mai.

Leni Klum è la figlia che Heidi Klum ha avuto dalla relazione con Flavio Briatore ma, nel momento in cui la modella ha sposato il cantante Seal nel 2005, quest'ultimo ha deciso di adottarla legalmente. Oggi, nonostante il matrimonio tra i due sia finito, la 17enne continua a considerarlo il suo papà. Non sorprende, dunque, che abbia voluto calcare un red carpet al suo fianco. In occasione della prima del film The Harder They Fall che si è tenuta ieri a Los Angeles, i due sono apparsi insieme a un evento ufficiale per la prima volta, dando prova di essere legatissimi e affiatati tra abbracci e sguardi complici.

Il look da red carpet di Leni Klum

Leni Klum poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un red carpet tanto atteso? Assolutamente no e ha dato prova di essere una vera e propria regina di stile. La figlia di Heidi si è presentata sul red carpet in versione dark lady con un minidress di raso firmato Dolce&Gabbana. Ha esaltato la silhouette da urlo con un micro tubino di raso, un modello con il bustino scollato con le spalline larghe e la gonna decorata con delle frange di Swarovski in tinta. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con il tacco a spillo, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci.

Leni Klum in Dolce&Gabbana

Il dettaglio coordinato col papà Seal

Seal era alla prima del film The Harder They Fall perché ha firmato una parte della colonna sonora e ha pensato bene di portare con lui anche la figlia adottiva Leni Klum, a prova del fatto che con lei condivide un legame davvero speciale. A dimostrarlo, al di là dei look coordinati in total black, è stato anche un altro dettaglio di stile molto particolare: i due hanno sfoggiato lo stesso smalto bordeaux sulle unghie. Insomma, le famiglie "allargate" felici esistono e Seal e Leni ne hanno data solo l'ennesima prova.

