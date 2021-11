Le nuove divise dell’AC Milan: i prezzi dei look rossoneri Harmont & Blaine ha firmato una collezione esclusiva per l’AC Milan. Il brand ha realizzato le divise eleganti della squadra, dando anche ai tifosi la possibilità di indossare i capi dei calciatori: ecco dove sarà possibile acquistarli.

A cura di Valeria Paglionico

L'AC Milan ha delle nuove divise, a firmarle è stato il brand Harmont & Blaine, diventato ufficialmente lo Style Partner della squadra. Come da tradizione, i completi eleganti pensati per i calciatori quando sono fuori dal campo sono tutti rossoneri e con lo stemma cucito sul petto ma la cosa particolare è che a partire da questo momento potranno essere sfoggiati anche dai tifosi: ecco tutti i capi della esclusiva capsule collection, i prezzi e dove acquistarli.

I capi della collezione Harmont & Blaine X AC Milan

Harmont & Blaine ha svelato la nuova collezione di abiti dedicata alla squadra rossonera. È composta da capi funzionali e declinabili, dai pullover di lana a girocollo, disponibili in bordeaux o in nero con i bordi a contrasto (da 138 euro), alle t-shirt ultralight in bianco e nero (da 58 euro). Ci sono poi il gilet smanicato in tessuto tecnico (da 198 euro), un parka imbottito con lo stemma del Milan sulla spalla rimovibile (598 euro), una cravatta in pura seta (68 euro) e un kit composto da cappello e sciarpa in cashmere (rispettivamente 68 e 98 euro). Come è nata questa collezione esclusiva? Harmont & Blaine si è ispirato alla divisa ufficiale formale della Prima Squadra, vestendo i calciatori fuori dal campo con estrema eleganza. Ora invita ai tifosi di vivere a pieno lo stile Milan anche nella vita quotidiana.

La collezione Harmont&Blaine X AC Milan

Dove acquistare le nuove divise del Milan

La collezione firmata da Harmont & Blaine per l'AC Milan viene venduta sia in store selezionati del brand che online ma nel periodo natalizio verrà anche messa all’asta per beneficenza su Charity Stars. Il ricavato verrà devoluto a Fondazione Milan, la Onlus di AC Milan che dal 2003 promuove attraverso i valori dello sport un modello di vita positivo ed educativo. Nel momento in cui si acquista uno dei capi di abbigliamento, si ha accesso anche a una experience Milan, dai biglietti delle partite ai palloni logati, fino ad arrivare alle maglie autografate. L'obiettivo? Vivere ancor più da vicino la passione rossonera.