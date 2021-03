La macchina per il pane è un elettrodomestico utile per fare il pane in casa, a metà strada tra un impastatrice e un forno perché è capace di impastare e di cuocere il pane in modo veloce e senza sforzo, anche quando non si ha molto tempo. Questo utilissimo apparecchio infatti impasta, lievita e cuoce in autonomia il pane sfornando calde e profumate pagnotte o altri formati, come panini e baguette. La macchina del pane è utilizzata principalmente per il pane fatto in casa ma può essere impiegata anche per la preparazione casalinga di altri impasti lievitati o altre ricette come pizza, pan brioches, dolci, panettoni, torte, marmellate e anche lo yogurt. In base ai programmi automatici si potranno preparare più tipi di pane, bianco, senza glutine, integrale, usare diverse tipologie di farina, realizzare diversi formati e anche giocare con gli ingredienti per testare nuovi sapori.

Tra i diversi modelli disponibili in commercio si possono trovare sia macchine per pane delle migliori marche, come Moulinex, Kenwood, Imetec e Ariete, dall'eccellente qualità e con diversi programmi specifici, sia tipologie più economiche con un rapporto qualità-prezzo più conveniente.

Confrontando i diversi modelli abbiamo selezionato le migliori macchine per il pane in base a offerte, prezzi, recensioni, versatilità, caratteristiche tecniche e marca, disponibili anche su Amazon.

Classifica delle 12 migliori macchine per il pane disponibili in commercio

Le macchine per il pane più apprezzate sono quelle versatili pensate per cucinare diversi tipi di impasti, che permettono di scegliere dimensione e formato della pagnotta, oltre che di impostare vari tipi di programmi automatici, veloce, senza glutine e avvio programmato -ideale per trovare del pane caldo e appena sfornato al proprio rientro a casa.

Scopriamo insieme quali sono le migliori macchine per il pane a confronto scelte per numero e tipologie di programmi, capienza del cestello, accessori in dotazioni, funzioni aggiuntive e rapporto qualità-prezzo.

1. Moulinex Pain Doré

La Moulinex Pain Doré con i suoi 12 programmi automatici e la capacità 1 kg è l'alleato perfetto per preparare velocemente del fragrante pane fresco fatto in casa. L'utilizzo della macchina del pane Moulinex Pain Doré è molto intuitivo e semplice: basterà seguire le istruzioni contenute nella confezione, inserire gli ingredienti e rispettare le dosi suggerite. In questo modo l'apparecchio preparerà automaticamente il pane fresco da usare per la colazione, il pranzo e anche la cena -occupandosi sia della fase d'impasto che della cottura, ma la si potrà usare anche solo nella modalità cottura. Sulla parte frontale del prodotto si trova un pannello di controllo e un display che vi aiuteranno a impostare il programma e gli altri parametri per la preparazione.

I 12 programmi automatici sono pensati per realizzare diversi tipi di pane: tradizionale, dolce, di segale, integrale, pane senza glutine e pane veloce, oltre che altri impasti, come brioche e torte, e altre preparazioni come marmellate e porridge. Tra le funzioni aggiuntive più apprezzate evidenziamo l'avvio ritardato e il mantenimento del pane caldo per un ora. Inoltre si potrà scegliere tra 3 diverse impostazioni di peso (da 500g a 1 kg) e 3 livelli di doratura della crosta del pane, da scegliere in base al numero di persone e al proprio gusto.

La macchina è molto facile da pulire, ha un design compatto e leggero e potrà essere posizionata o spostata agilmente sul piano di lavoro. Inoltre, grazie al ricettario potrete cimentarvi nella preparazione di tante nuove ricette.

2. Kenwood BM350

La macchina per il pane BM350 Kenwood consente di preparare l'impasto del pane e cuocerlo in modo automatico ma soprattutto veloce. Utilissima la funzione per la preparazione rapida del pane per un procedimento veloce in 58 minuti. Una volta inseriti gli ingredienti la macchina del pane Kenwood procederà da sola nella preparazione, non si dovrà far altro che aspettare e gustare del buon pane fresco. Grazie al timer si potrà anche programmare l'accensione della macchina e impostare l'avvio ritardato fino a 12 ore. Inoltre l'elettrodomestico è dotato di dispositivo di protezione per salvaguardare l'apparecchio da eventuali cali o interruzioni di corrente.

Si potrà scegliere tra i 14 diversi programmi di cottura, compresi quelli specifici per preparare il pane senza glutine, per mantenere il pane in caldo per 1 ora o per fare la marmellata. Inoltre si potrà scegliere la cottura ventilata e impostare uno dei 3 diversi livelli di doratura del pane. Molto apprezzato anche l'indicatore dello stato del programma: preriscaldamento, solo forno, riscaldamento, lievitazione o impasto. Inoltre si potrà selezione il tipo di capacità a seconda delle esigenze: 500g, 750g o 1kg.

La potenza della macchina del pane è pari a 645W, il contenitore è antiaderente e può essere rimosso per facilitare anche la pulizia, inoltre il prodotto è dotato di oblò e contiene alcuni accessori in dotazione come il misurino e il doppio misuratore.

3. Panasonic SD-ZB2512KXE

Il modello Panasonic SD-ZB2512KXE grazie ai suoi diversi 17 programmi è la macchina per il pane più professionale e versatile. Ha un recipiente da 1,2 kg, timer digitale per programmare l'avvio fino a 13 ore e possiede un dispenser per aggiungere il lievito in modo automatico e un'altra vaschetta per uvetta e frutta secca, perfetta per chi vuole personalizzare la ricetta con ingredienti. I diversi programmi automatici comprendono quello senza glutine, quello per fare le brioches e anche uno per la marmellata. Inoltre tra le nuove preparazioni inserite da Panasonic segnaliamo quella per il pane artigianale rustico, pane con lievito naturale o quello con bicarbonato. Grazie alla capacità del cestello si potrà scegliere tra tre diverse dimensioni e anche tre tipi di doratura del pane.

La macchina per il pane automatica di Panasonic ha anche un eccellente sensore di temperatura che permette di regolare il programma a seconda della temperatura dell'ambiente circostante.

Accessori in dotazione: 2 bicchieri dosatori, 1 cucchiaio e 1 cucchiaino dosatore per lievito madre, il manuale per l'utilizzo e anche un ricettario.

4. Moulinex OW6101 Home Bread Baguette

La macchina per il pane Moulinex OW6101 Home Bread Baguette è la migliore per potenza e capacità visto che è una capienza fino a 1500g. Questo modello ha infatti una potenza di 1650W e 16 programmi pre-impostati per la preparazione automatica del pane. Analogamente ad altri prodotti possiede tre livelli di doratura e un contenitore antiaderente estraibile per aiutarvi a sfornare il lievitato in modo più semplice, oltre che a lavare con più facilità il cestello o metterlo in lavastoviglie. Tra gli accessori in dotazione davvero utilissime le piastre per baguette che permettono di sfornare in due cicli fino a 8 fragranti e croccanti baguette francesi.

La Home Bread di Moulinex assicura un impasto omogeneo grazie alle 2 lame a rotazione opposta che permettono una migliore lavorazione del pane. Tra i vari programmi automatici figurano: baguette, baguette dolce, pane tradizionale, francese, integrale, dolce, pane in modo rapido, senza glutine, filoncini, torte, marmellate e anche pasta fresca. Completano la versatilità del modello il programma di avvio ritardato e gli accessori in dotazione tra cui ricettario e piastre per fare le baguette.

5. Imetec Zero-Glu Pro

La Imetec Zero Glu-Pro è l'alternativa migliore per fare il pane senza glutine e altri impasti per celiaci. Questa macchina per il pane impasta, lievita e cuoce in autonomia sia pane che dolci con farine senza glutine e permette l'utilizzo di prodotti naturalmente privi di glutine come grano saraceno, avena, riso o fave. Utilizzando la comoda funzione di avvio programmabile si potrà impostare la macchina in modo da potersi svegliare con il profumo del pane caldo o trovarlo pronto quando si rientra a casa.

Con i suoi 20 programmi automatici vi consentirà di preparare pane, pizza, marmellate e dolci senza glutine, inoltre ha ben 3 livelli di doratura. Il contenitore ha una capacità massima di 1 kg e in dotazione sono forniti molti accessori: 2 contenitori per ciabatte di pane, 2 per i panini, un cestello, un bicchiere dosatore, un misurino e anche un utilissimo ricettario. Tutti gli accessori hanno un rivestimento antiaderente e sono BPA Free e PFOA Free, il coperchio inoltre si stacca così da permette una pulizia rapida ed efficace.

6. Ariete Panexpress 750

Il modello Panexpress di Ariete è un prodotto dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, ideale per la preparazione del pane fatto in casa con o senza glutine. Grazie ai 19 programmi si potranno cucinare anche altre ricette come pizza, dolci, yogurt e marmellate. La macchina è in grado di fare il pane automaticamente visto che impasta e cuoce l'impasto grazie ai 3 diversi gradi di cottura, così da ottenere la doratura preferita. Oltre al pane tradizionale potrete sfornare pane integrale o realizzato con farine sostitutive che non contengono glutine, perfette per chi è celiaco, come quella di riso, mais e anche altre tipologie.

Con la funzione di avvio ritardato si potrà programmare la macchina del pane fino a 15 ore e impostare l'inizio del procedimento in base ai propri orari così da avere pane fresco e appena sfornato sempre pronto. L'opzione pane caldo, invece, permetterà di mantenere il pane in caldo fino a un massimo di 60 minuti dopo il termine della cottura. Tra gli accessori in dotazione troverete un misurino, un gancio per rimuovere gli impasti, il cucchiaio dosatore e anche un libretto d'istruzioni per l'utilizzo della macchina per il pane Ariete.

7. Princess 152009

La Princess modello 152009 è una macchina per il pane economica che possiede 15 programmi di cottura preimpostati e una capacità regolabile da 680 g a 900 g per sfornare da 8 a 14 fette di pane, in base alle esigenze. Oltre alla funzione timer programmabile si potrà anche impostare l'opzione mantenimento del calore, così da tenere il pane in caldo prima di mettersi a tavola.

Grazie alla modalità "senza glutine" sarà possibile preparare anche il pane con farine che non contengano glutine, la soluzione ideale per chi è celiaco. Massima sicurezza del prodotto grazie al sistema di protezione per evitare il surriscaldamento della macchina e anche al corpo resistente al calore. Il cestello interno è molto facile da pulire e ha un rivestimento antiaderente per evitare che i cibi si attacchino.

8. Unold 68010 Backmeister

La macchina per fare il pane Unold Blackmeister ha un sistema di protezione che consente di proteggere l'apparecchio in caso di interruzioni di corrente, mantenendo il programma impostato per circa 15 minuti per riprendere il ciclo senza dover avviare nuovamente la macchina.

Questo modello offre 12 programmi automatici, compresa la modalità per il pane senza glutine, e ha un comodissimo timer per programmare l'avvio della macchina per il pane fino a 13 ore. Apprezzata anche la funzione per mantenere il pane in caldo fino a 60 minuti e le opzioni che consentono di scegliere sia il grado di doratura che le dimensioni del pane ( 700g – 1kg). La teglia interna è rivestita in materiale antiaderente senza BPA e la base è ancor più stabile grazie ai piedini antiscivolo. Completano il prodotto il Display LCD retroilluminato, con comandi soft touch e ampia finestra di visualizzazione, e gli accessori in dotazione: misurino, cucchiaio dosatore e manuale di istruzioni con ricettario.

9. Sirge

La macchina del pane Sirge PanaTe è la migliore per capacità interna e infatti permette di preparare impasti fino a 1,6 kg. Ha un motore da 850 watt, 2 pale impastatrici, molti programmi automatici, compresi quelli per dolci, pane senza glutine e avvio ritardato fino a 15 ore, per fare tutto da sola. Molto apprezzato il display LCD e anche la funzione di avviso che notifica quando è terminata la lavorazione dell'impasto. Oltre a impastare e lievitare, il modello del brand Sirge cuoce e permette di scegliere tra 3 diversi livelli di doratura del pane.

10. Coocheer

Massima praticità d'uso per il modello di Coocheer che, oltre alle funzioni standard, ha un contenitore automatico che permette alla macchina per il pane di aggiungere gli ingredienti all'impasto al momento opportuno così da distribuirli in modo omogeneo. Il motore ha una potenza di 710W e ben 19 programmi di cottura, inoltre l'apparecchio ha anche il timer che può essere impostato fino a 15 ore per l'avvio programmato. Il contenitore interno della macchina del pane Coocheer consente di cuocere fino a 3 dimensioni diverse e di preparare la quantità d'impasto desiderata in base alle esigenze e anche al numero di persone.

11. Triomph etf1846

Se siete in cerca di un modello completo e anche silenzioso la macchina del pane Triomph etf1846 è un apparecchio che produce poco rumore durante la preparazione del pane. Grazie ai diversi programmi può impastare, lievitare e cuocere automaticamente diversi tipi di pane, compresi gli impasti senza glutine. Inoltre con l'opzione accensione posticipata potrete impostare il timer per l'avvio fino a 15 ore. La capacità interna del cestino è regolabile: 500g, 750g e 1kg in modo da scegliere la quantità di pane da preparare. Completa il prodotto la comodissima funzione "pane in caldo" che permette di mantenere la temperatura interna fino a 60 minuti dalla fine della cottura.

12. ECG PCB 82120

La EGG PCB 82120 è un modello base con 12 programmi preinpostati, display LCD e timer per impostare l'avvio della macchina del pane fino a 15 ore. La struttura interna è caratterizzata da due ganci per impastare e un contenitore per il pane antiaderente con capacità massima di 1250g. Si potrà scegliere sia la dimensione del pane che il grado di doratura della crosta in modo da ottenere la consistenza preferita. Sul coperchio della macchina si trova un comodissimo sportellino in vetro che vi consentirà di monitorare lo stato di cottura dell'impasto. Completano il prodotto la potenza del motore di 850W e l'opzione per mantenere il pane caldo dopo la cottura per circa 1 ora.

Oltre alla macchina del pane, all'interno della confezione troverete un contenitore dosatore, un cucchiaio dosatore e una chiave che serve a sbloccare i ganci.

Perché acquistare una macchina per il pane

La macchina del pane è un apparecchio molto utile che prepara il pane in autonomia grazie ai programmi pre-impostati. Il vantaggio è quello di avere pane fresco sempre pronto risparmiando tempo ma anche energia. Questo elettrodomestico infatti impasta, lievita e cuoce l'impasto del pane da solo ed è molto utile anche per realizzare diversi tipi e formati di pane: tradizionale, integrale, dolce, con farine senza glutine, baguette, panini e anche ciabatte. Questi apparecchi servono principalmente a fare il pane ma grazie ai diversi programmi possono essere utilizzati anche per altri tipi di impasti lievitati e non: pizza, panettone, dolci, torte, plumcake, yogurt e anche marmellate. In questo modo potrete preparare tutto ciò che vi occorre per la colazione, il pranzo e la cena. Infatti, se l'apparecchio scelto, possiede le opzioni "avvio ritardato" e "mantenimento del calore" potrete svegliarvi al mattino con il profumo del pane appena sfornato oppure trovare al proprio rientro a casa del pane appena sfornato e pronto da mangiare. Oltre alla varietà di ricette realizzabili la macchina per il pane è molto utile per chi ha intolleranze alimentari, come quella al glutine, e ha bisogno di seguire una dieta più specifica a base di farine senza glutine.

Come funziona la macchina per il pane

La macchina per il pane prepara il pane in modo automatico: basterà inserire tutti gli ingredienti nel cestello, seguire le dosi indicate nel ricettario e impostare il programma di cottura desiderato e l'elettrodomestico impasterà e cuocerà il pane. In generale hanno un funzionamento molto semplice che permette di avere pane caldo e croccante, appena sfornato, senza alcuno sforzo. Infatti chi utilizza questo tipo di elettrodomestico dovrà solo mettere gli ingredienti nel cestino e scegliere il programma più adatto per l'impasto desiderato: l'apparecchio procederà da solo a impastare il pane, attivare il processo di lievitazione e cuocere il composto. Le macchine del pane hanno un contenitore interno in cui mettere gli ingredienti per fare l'impasto, una o più pale impastatrici per lavorare il composto e usano il calore generato dalla resistenza elettrica per cuocere il pane e renderlo croccante.

Una volta avviato il programma, la macchina seguirà le seguenti fasi di preparazione: preriscaldamento, in cui gli ingredienti vengono portati alla temperatura ottimale per far attivare la lievitazione; lavorazione dell'impasto, attraverso le lame a rotazione la macchina del pane inizierà ad amalgamare il composto; lievitazione, il tempo che serve per far lievitare il composto varia in base al programma e cottura del pane che potrà variare oltre al tipo di farina utilizzato anche in base al livello di doratura della crosta -fragrante, media o croccante.

I modelli più smart e versatili sono dotati inoltre di un utilissimo dispenser automatico che serve ad aggiungere ingredienti extra, come frutta secca o cereali, all'impasto distribuendoli in modo omogeneo al momento opportuno, senza doverlo fare manualmente.

Come scegliere la migliore macchina per il pane

Quando si sceglie la macchina del pane oltre al prezzo e alla marca ci sono alcuni fattori fondamentali da considerare prima dell'acquisto: numero e tipologia dei programmi, funzioni aggiuntive, potenza del motore, capienza, accessori in dotazione e rapporto qualità-prezzo.

Scopriamo insieme quali sono le principali caratteristiche tecniche e diversi criteri di scelta per acquistare la migliore macchina per il pane per le proprie esigenze.

Programmi

Tutte le macchine per le pane hanno più programmi automatici, generalmente non meno di 12, che si dividono in base alla tipologia di pane da preparare, al formato o al tipo di impasto. Naturalmente maggiore sarà la varietà di programmi disponibili migliore sarà anche la versatilità del prodotto. Ogni programma avrà diversi tempi di lavorazione e anche una temperatura differente, ma non c'è da preoccuparsi: la macchina fa tutto da sola. I programmi standard previsti da quasi tutti gli apparecchi sono quelli per pane, panini, baguette, pane dolce e anche il pane senza glutine. Alcuni sono specifici per farine particolari come il programma per farine senza glutine, di riso, di mais, integrale, etc. Oltre al formato e al tipo di pane ci sono altri programmi pensati per diversi tipi di preparazioni che vanno dalla pizza ai dolci, dalle marmellate allo yogurt. Molto apprezzati anche i modelli che hanno il programma solo cottura, quello a lunga lievitazione perfetto per ricette con il lievito madre, ma anche quello specifico per fare la pasta fresca.

Funzioni aggiuntive

I modelli più versatili che si distinguono per una migliore praticità d'uso sono le macchine del pane che hanno funzioni aggiuntive che aumentano le performance e l'usabilità del prodotto. I migliori sono quelli che consentono di impostare le diverse opzioni tramite il pannello di controllo e il display LCD, utilissimo per verificare il processo di lavorazione del pane.

Scopriamo quali sono le funzioni aggiuntive più interessanti nel dettaglio.

Timer per avvio ritardato una delle funzioni preferite dagli utenti perché permette di impostare l'ora di avvio della macchina del pane fino a un massimo di 12-15 ore. Sfruttando questa opzione si potrà ritardare l'inizio della lavorazione del pane e programmarlo in base alle proprie esigenze: se si vuole preparare del pane per la colazione, ad esempio, oppure si vuole trovare il pane caldo appena sfornato al proprio rientro a casa.

una delle funzioni preferite dagli utenti perché permette di impostare l'ora di avvio della macchina del pane fino a un massimo di 12-15 ore. Sfruttando questa opzione si potrà ritardare l'inizio della lavorazione del pane e programmarlo in base alle proprie esigenze: se si vuole preparare del pane per la colazione, ad esempio, oppure si vuole trovare il pane caldo appena sfornato al proprio rientro a casa. Mantenimento del pane in caldo : un'opzione che consente alla macchina del pane di tenere il pane caldo per circa 1 ora dopo la fine della cottura. Questa funzione viene impostata in automatico una volta terminato il ciclo di cottura del pane e vi permetterà di gustarlo ancora caldo.

: un'opzione che consente alla macchina del pane di tenere il pane caldo per circa 1 ora dopo la fine della cottura. Questa funzione viene impostata in automatico una volta terminato il ciclo di cottura del pane e vi permetterà di gustarlo ancora caldo. Scelta del formato del pane : alcune delle migliori macchine per il pane hanno questa funzione aggiuntiva, pensata per poter preparare diversi formati di pane. Generalmente gli apparecchi che prevedono quest'utilissima opzione, come la Imetec Zero Glu-Pro, hanno degli accessori extra come gli stampi per panini o le piastre per baguette che vi aiuteranno a ottenere la forma preferita.

: alcune delle migliori macchine per il pane hanno questa funzione aggiuntiva, pensata per poter preparare diversi formati di pane. Generalmente gli apparecchi che prevedono quest'utilissima opzione, come la Imetec Zero Glu-Pro, hanno degli accessori extra come gli stampi per panini o le piastre per baguette che vi aiuteranno a ottenere la forma preferita. Selezione del livello di doratura : per gli amanti del pane dalla crosta bella croccante questa funzione sarà davvero utilissima; grazie a questa opzione si potrà selezionare il livello di doratura desiderato.

: per gli amanti del pane dalla crosta bella croccante questa funzione sarà davvero utilissima; grazie a questa opzione si potrà selezionare il livello di doratura desiderato. Aggiunta automatica degli ingredienti : le macchine per fare il pane che hanno questa opzione sono dotate di un dispenser che aggiunge automaticamente ingredienti aggiuntivi all'interno dell'impasto, distribuendoli in maniera omogenea. Se perciò amate variare e volete realizzare pane o dolci con noci, mandorle, uvetta o cereali questa funzione vi tornerà molto utile.

: le macchine per fare il pane che hanno questa opzione sono dotate di un dispenser che aggiunge automaticamente ingredienti aggiuntivi all'interno dell'impasto, distribuendoli in maniera omogenea. Se perciò amate variare e volete realizzare pane o dolci con noci, mandorle, uvetta o cereali questa funzione vi tornerà molto utile. Memoria di salvataggio: una funzione che permette di salvare il lavoro svolto dalla macchina in caso di cali di tensione o black out. In questo modo la macchina del pane registrerà lo stato del programma impostato e vi consentirà di riprendere dal punto di interruzione senza dover ricominciare da capo. Normalmente questa memoria di salvataggio mantiene tutte le informazioni per un tempo medio di 8 minuti, i modelli più avanzati anche fino a 15 minuti.

Potenza

Così come per altri elettrodomestici analoghi, come l'impastatrice, anche per la macchina del pane è importante la potenza del motore, riportata in watt (W) nelle specifiche tecniche, dalla quale dipende la capacità delle pale impastatrici di lavorare l'impasto. La potenza va scelta in base al tipo di utilizzo e alla frequenza. Se si pensa di utilizzarla molto spesso durante la settimana, ad esempio, sarà meglio scegliere un modello potente (superiore agli 850w) che faccia lavorare le pale impastatrici senza sforzo, evitando quindi eventuali surriscaldamenti del motore. In caso di utilizzo meno frequente andranno bene anche modelli dalla potenza inferiore.

Capienza del cestello

Un altro fattore di scelta è la capienza del cestello interno in cui vanno messi gli ingredienti. I modelli più versatili permettono di scegliere tra tre differenti dimensioni, 500g, 750g, e 1 kg di pane, ma le più capienti sono quelle che hanno una capacità di 1,8 kg di impasto. In questo modo si potrà scegliere quanto impasto preparare in base al numero di persone e anche evitare sprechi alimentari. Se si vuole acquistare il prodotto per una famiglia numerosa sarà meglio porre attenzione alla capacità della macchina del pane scelta. Oltre alla capienza intesa in termini di peso dell'impasto, bisogna anche considerare che a seconda della grandezza del cestello si potranno preparare diversi formati di pane, come le baguette. In quest'ultimo caso il prodotto dovrà contenere alcuni accessori specifici per il cestello.

Accessori in dotazione

Un ulteriore fattore di scelta sono gli accessori inclusi con la macchina del pane, che vi permetteranno di utilizzare al meglio l'elettrodomestico senza dover acquistare utensili extra. Non tutti i prodotti prevedono accessori in dotazione e quindi potrete trovare in commercio sia modelli molto accessoriati che quelli base contenti il solo manuale di istruzione.

Tra gli accessori inclusi più apprezzati ci sono gli stampi per diversi formati del pane, che aumentano la versatilità del prodotto. In questo caso oltre al classico cestello del pane saranno forniti altri utilissimi stampi come quelli per i panini, per fare le baguette e anche i bagel. Se volete realizzare un formato diverso dal classico pane in cassetta potrete spostare l'impasto già lavorato e dividerlo nei diversi stampi prima della cottura. Oltre agli stampi per il pane i modelli più accessoriati includono anche dosatori, misurini, gancio per rimuovere la lama al termine della cottura o in casi più rari vasetti per lo yogurt.

Facilità di pulizia

Per pulizie rapide che non vi facciano perdere tempo è bene preferire modelli che hanno una migliore facilità di pulizia. In questo caso i migliori sono quelli con coperchio e cestello lavabili in lavastoviglie, meglio ancora se il cestino interno è in materiale antiaderente: caratteristica che assicura una pulizia più rapida visto che evita che l'impasto resti attaccato alle pareti o al fondo.

Prezzo

La macchina per il pane è un elettrodomestico dal costo accessibile e negli ultimi anni i diversi produttori hanno realizzato modelli dall'eccellente rapporto qualità-prezzo. Proprio per questo la scelta oscilla tra prodotti di fascia medio-alta e macchine per il pane economiche dal prezzo ancor più conveniente. Naturalmente il costo dipenderà da alcuni fattori come la quantità di programmi, gli accessori in dotazione e anche la qualità dei materiali.

Marca

Quando si sceglie un elettrodomestico per la cucina, oltre alla caratteristiche tecniche, bisogna anche affidarsi a brand rinomati del settore, specializzati proprio nella produzione di elettrodomestici da cucina. Tra le migliori marche di macchine per il pane segnaliamo Moulinex, Kenwood, Panasonic, Ariete che rientrano tra i modelli più venduti, ma in commercio sono disponibili anche altri brand, meno rinomati ma ugualmente buoni e spesso preferiti per la convenienza del prezzo. In questi casi è importante consultare sia le specifiche tecniche che le recensioni e le opinioni di chi ha già acquistato il prodotto per esser certi della qualità della macchina del pane scelta.

Dove acquistare le migliori macchine per il pane

Le macchine per il pane sono diventate uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle cucine italiane proprio perché comode, facili da utilizzare e soprattutto perché preparano il pane da sole. Proprio per questo è facilissimo trovare tantissime offerte vantaggiose online, specialmente su Amazon dove si potrà scegliere tra tantissimi modelli differenti in base al prezzo o alla marca desiderata, sia in negozi specializzati come Unieuro, Mediaworld. Inoltre su Amazon oltre a poter verificare le recensioni di chi ha già acquistato e, dunque provato, la macchina per il pane, si potranno consultare anche le migliori offerte del momento e acquistare prodotti a un prezzo scontato.