Le cucine giocattolo sono delle cucine per bambini accessoriate e rifinite nei minimi particolari, tanto da sembrar una cucina vera. Uno dei giochi che più piace ai nostri piccoli che, cucinando, si divertono a simulare ciò che abitualmente fanno mamma e papà ai fornelli.

Estasiati dal fingere di cucinare i bambini si apprestano nella preparazione delle loro ricette, per poi servire direttamente a tavola la pietanza preparata. La cucina giocattolo rappresenta un giocattolo longevo per farli divertire ai fornelli come dei veri cuochi, stimolando la loro creatività e coordinazione dei movimenti.

In generale vengono utilizzate dai piccoli sin dai primi anni d'età e fino ai 9-10 anni. Perciò è bene acquistarne una di qualità, realizzata con materiali atossici, che riesca ad accompagnarli durante la loro crescita, resistendo bene agli urti.

In commercio esistono di verse tipologie che si distinguono per materiali impiegati, dalle cucine in legno a quelle in plastica, dimensioni, numero di accessori e funzionalità aggiuntive, come acqua vera, luci e musica che le rendono molto più realistiche.

Di seguito abbiamo selezionato le migliori cucine giocattolo per bambini in base a materiali impiegati, rapporto qualità-prezzo e brand.

Le 10 migliori cucine giocattolo

La cucina giocattolo è uno dei giochi per bambini che non dovrebbe mai mancare tra i loro accessori, un modo per tenerli impegnati e tranquilli mentre giocano a fare i piccoli chef.

La classifica seguente mostra i 10 modelli più completi di cucine per bambini, con relative descrizioni e informazioni utili, che potrete acquistare sia su Amazon che nei negozi di articoli per l'infanzia.

1. Smoby cucina per bambini ad angolo

La Smoby cucina studio XXL Bubble è un modello angolare alto 99 cm che include tutti gli elettrodomestici più utili come frigorifero, forno e lavastoviglie.

La migliore cucina giocattolo per bambini per numero di accessori e funzionalità: l'effetto acqua che bolle farà impazzire di gioia i vostri piccoli, rendendo la cucina molto più realistica e perciò divertente. Inoltre prevede un dispenser del ghiaccio, la macchina del caffè e ben 38 accessori tra cibo, piattini, bicchieri, posate, pentole e padelle.

Il suo utilizzo è raccomandato per bimbi e bimbe dai 3 anni in poi e il funzionamento è a batteria ( 3 pile AA non incluse nella confezione).

Dimensioni 61.5 x 85 x 99 cm e peso 7.7 Kg.

2. Kidkraft cucina giocattolo in legno Modern Country

Il modello modern country di Kidkraft è caratterizzato da un design ben rifinito e arricchito da una finestra con tendina in tessuto. Una cucina in legno molto resistente, pensata per durare a lungo. Adatta per bimbi a partire dai 3 anni.

La cucina giocattolo si compone di lavabo rimovibile, che può essere comodamente pulito dopo l'utilizzo, fornelli, tagliere, forno e fornetto a microonde, oltre che di frigo, freezer e vani per mettere in ordine i loro accessori da cucina.

Realizzata in legno ingegnerizzato, plastica priva di BPA, e vernici atossiche, è una cucina sicura e conforme alle norme internazionali sulla sicurezza dei giocattoli.

Dimensioni 34.93 x 96.52 x 84.46 cm e peso 18.1 Kg.

3. New Classic Toys cucina in legno per bambini

La cucina in legno New Classic Toys è rifinita nei minimi dettagli: il piano cottura si illumina e riproduce il rumore dell'acqua che bolle.

Caratterizzata da fornello, lavandino, ripiani d'appoggio, scolapiatti, forno e microonde. In più possiede dei ganci per appendere gli accessori della cucina come canovacci e utensili.

Ideale per bambini dai 3 ai 10 anni, molto resistente e sul lato sinistro ha una piccola lavagnetta ideale anche per i bimbi più grandi.

Dimensioni 60 x 30 x 100 cm.

4. Eichhorn cucina in legno per bimbi

Il modello Eichhorn è realizzato in legno di pino, faggio e tiglio e misura 36x69x99,5cm, ideale per bambini dai 3 anni in poi.

Si compone di due piastre per la cottura che si illuminano, funzionamento a pile (non incluse), cappa, lavello e forno a microonde. Nella parte inferiore c'è un vano per riporre tutti i loro accessori della cucina giocattolo in modo da tenere in ordine tutto l'occorrente per cucinare.

Ben rifinita nei dettagli e resistente.

5. Leomark cucina grande Big Vintage Retro

La cucina giocattolo grande Leomark dallo stile Vintage Retro è una cucina in legno per bambini con luci e suoni realizzata in legno con dimensioni 96x33x102cm.

Doppio fornello con la possibilità di regolare la temperatura tra 0 e 60°, padella e padella con coperchio, bruciattole elettronico inclusi.

Caratterizzata da lavabo, forno con vetrine trasparenti e con una mensola all'interno, oltre che frigorifero e un ulteriore vano per riporre tutti gli accessori. Inoltre ci sono 5 ganci per appendere gli accessori inclusi come cucchiai e paletta da cucina.

Una cucina per i bambini dai 3 anni in poi con certificazione di qualità per farli giocare in tutta sicurezza.

6. WOLTU Mini cucina per bambini in legno moderna

La mini cucina Woltu in legno bianca super accessoriata è caratterizzata da 6 scomparti con 5 ante e kit di utensili giocattolo per la cucina: pentola, padella, coperchio, scolapasta, cucchiaio e paletta.

Molto resistente ai graffi, impermeabile e facile da pulire. Il pannello è realizzato in MFD.

Si compone di fornelli, forno, microonde, ganci per appendere gli utensili, frigorifero e lavello. Il rubinetto e il lavandino sono in plastica atossica, le manopole dei fornelli fanno rumore quando vengono girate per conferire un tocco più realistico, così come il timer del forno.

7. deAO My Little Chef Cucina con acqua e suoni

Il modello deAO My Little Chef Playset con suoni e vera acqua è una cucina giocattolo con oltre 40 accessori inclusi nella confezione.

Tra le caratteristiche più apprezzate sicuramente il pannello touchscreen e la possibilità di far uscire l'acqua che si trova nel lavandino dal rubinetto. Una cucina per bambini con luci e suoni con funzionamento a batteria per far giocare i bimbi in sicurezza.

Le porte di frigorifero e forno si aprono facilmente e le l'orologio è regolabile a mano per impostare l'orario preferito. Tra gli accessori inclusi troverete cibi finti, scatole per alimenti e bottiglie, piatti e posate.

Adatta a bambini di età superiore a 36 mesi.

8. New Classic Toys cucina rossa in legno

La cucina giocattolo New Classic Toys rossa è realizzata in legno ed è pensata per bambini a partire dai 3 anni. Dotata di piastre e forno, lavandino, orologio, piani d'appoggio e ganci per appendere gli utensili.

Nella confezione sono inclusi 12 accessori dalle pentole alla saliera per offrire un'esperienza di gioco completa.

Le dimensioni sono 60 x 30 x 78 cm.

9. Smoby cucina giocattolo studio BBQ piccola

La cucina Studio BBQ di Smoby include ben 28 accessori, tra cui padella e crêpe magiche, caffettiera con capsule, piano elettronico con suoni, piastra elettronica, macchina per le bibite, lavastoviglie, forno, frigorifero e diversi ripiani.

Dimensioni compatte 63,8 x 47 x 100 cm per far giocare bambini dai 3 anni in poi.

10. Theo Klein cucina Miele in legno bianca

La cucina Miele Theo Klein bianca è una cucina giocattolo in legno per bambini con accessori in acciaio inossidabile con dimensioni: 70 cm x 30 cm x 91 cm.

Questo giocattolo per bambini nel design Miele è realizzato con legno di qualità e comprende fornello, microonde, un lavello estraibile e diverse stoviglie in metallo e legno. Il piano cottura funziona a batteria ed emette suoni e luci per conferire un tocco realistico alla cucina per bambini.

Adatta ai bimbi dai tre anni d'età.

Come scegliere la cucina giocattolo per bambini

Per scegliere il modello giusto ci sono alcuni fattori fondamentali da considerare, oltre alla marca dovrete assicurarvi che la cucina giocattolo sia sicura, realizzata in materiali atossici e che abbia tutte le funzionalità necessarie per farli divertire.

Materiali

Alcune sono cucine in legno, rifinite nei minimi dettagli, e sono tra le più scelte dai genitori proprio per la resistenza dei materiali. Più leggere invece quelle realizzate in plastica, generalmente più colorate ma meno resistenti agli urti.

Sicurezza

Quando si acquista un qualunque giocattolo per i bambini, comprese le cucine, bisogna esser certi che il prodotto sia certificato e che impieghi perciò materiali sicuri per i bambini.

Prima di effettuare l'acquisto accertatevi perciò che la cucina giocattolo sia dotata di certificazione europea. In ogni caso è sempre bene che i piccoli siano supervisionati da un adulto mentre giocano.

Età del bambino

Generalmente i bambini iniziano a giocare con la cucina giocattolo a circa 3 anni e continuano ad utilizzarla anche fino ai 10 anni.

Se state acquistando la cucina per i più piccoli è bene assicurarsi che sia realizzata in materiali resistenti che riescano perciò a durare nel tempo, senza danneggiarsi. In questo modo sarete certi della longevità del prodotto e sarete sicuri che potranno giocarci man mano che crescono.

Invece, se l'acquisto è per bambini più grandi allora badate bene alle dimensioni della cucina giocattolo, in particolar modo all'altezza.

Dimensioni

Esistono cucine giocattolo per bambini di diverse dimensioni, la scelta verrà fatta in base a due fattori: età del bambino e spazio a disposizione, in modo da non causare ingombro.

L'altezza della cucina è importante perché permette ai piccoli di arrivare comodamente al piano cottura e di giocare stando comodi con la schiena, senza doversi sforzare. L'altezza minima è di circa 85 cm fino ad arrivare a cucine giocattolo altezza 120 cm, indicate per i più grandicelli.

Accessori

Oltre agli accessori base come forno, fornelli e lavello ci sono numerosi accessori che possono essere inclusi nella cucina per bambini. La maggior parte dei modelli infatti possiede frigorifero, forno a microonde e in alcuni casi anche la lavastoviglie.

Ma non è tutto. Le cucine giocattolo più accessoriate includono nella confezione anche molti utensili da cucina, come posate, pentole e piatti, oltre che cibi finti per simulare al meglio la preparazione delle ricette.

Perciò scegliete un modello di cucina giocattolo quanto più accessoriato possibile in modo da farli veramente felici.

Funzionalità extra

Come nella maggior parte dei giocattoli per l'infanzia molti includono alcune funzioni extra che aumentano l'esperienza di gioco dei piccoli.

Esistono infatti cucine per bambini con luci e suoni che riescono a simulare l'accensione del piano cottura o il rumore delle manopole del fornello o magari del forno.

Un'altra chicca divertente è la cucina giocattolo con acqua vera che permette di far uscire realmente l'acqua dal rubinetto, in modo che possano riempire le pentole o sciacquare gli alimenti. In questo caso il meccanismo di funzionamento è molto semplice, basterà riempire la vaschetta del lavabo e una volta aperta la maniglia del rubinetto l'acqua risalirà per poi fuoriuscire dalla fontana.