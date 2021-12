Migliori black mask: classifica, guida all’acquisto e recensioni Le black mask sono il prodotto ideale per la rimozione delle impurità della pelle. In questa guida abbiamo selezionato le 10 migliori maschere per punti neri: da quella più venduta della Luckyfine, alla peel off più forte, fino a quella in tessuto.

Le black mask, anche note come maschere nere o maschere per punti neri, sono un prodotto cosmetico orientale sempre più popolare, utilizzato per levigare la pelle, restringere i pori, ridurre le impurità del viso e regolare la produzione di sebo.

Sono composte per la maggior parte da carbone vegetale, in grado di conferire loro il colore caratteristico, ed esistono in tante tipologie, dalla più blanda alla più forte, dalla peel off a quella in tessuto, ciascuna con una funzionalità specifica.

Di seguito abbiamo selezionato le 10 migliori maschere per punti neri da acquistare online, in particolare su Amazon, nel 2021, pensate per ogni pelle e necessità: la più venduta di Luckyfine, la più forte di Mroobest, quella con fanghi del mar Morto o con acido ialuronico, fino alla Find, migliore per rapporto qualità-prezzo, simile alla low-cost di Lady Venezia ma più semplice da reperire.

Le 10 migliori black mask selezionate da noi

Scegliere la black mask adatta alle proprie esigenze è importante per ottenere una pelle più levigata e priva di punti neri e comedoni, le tipiche impurità che tendono a formarsi nelle aree più grasse del viso.

1. La black mask di Luckyfine

La maschera nera più venduta

Prezzo: 10,23 euro

Quantità di prodotto: 60 ml

Se cercate il prodotto più venduto, noto per il prezzo abbordabile e la facile reperibilità, conoscerete sicuramente la maschera peel off di Luckyfine , dalla consistenza un po' collosa e dal colore nero intenso, ideata per agire con successo su tutte le pelli, dalle grassi alle normali, passando per quelle miste.

2. La maschera per punti neri di Mroobest

La più forte per una pulizia profonda

Prezzo: 16,99 euro

Quantità di prodotto: 120 ml

Per chi vuole liberarsi nell'immediato di tutte quelle fastidiose impurità cutanee e ottenere una pulizia profonda del viso la black mask di Mroobest, caratterizzata da una penetrazione della pelle più forte, è il rimedio ideale.

Preparata con ingredienti sicuri come carbone vegetale, acqua e glicerina, non è solo in grado di eliminare le imperfezioni, ma anche di ridurre le radiazioni filtrate dalla nostra pelle e provenienti da computer e cellulari.

La funzione principale della maschera è quella di pulire le impurità e i residui di trucco, assorbire i punti neri e lo sporco ostinato, restringere i pori e regolare la secrezione di sebo. Inoltre, rimuove le imperfezioni, riduce l'effetto delle radiazioni assorbite per l'esposizione prolungata al computer e dona vitalità alla pelle opaca, rendendola più luminosa e morbida.

Dalle recensioni la maschera sembra aver sorpreso la quasi totalità clienti, che si dicono soddisfatti sia dell'efficacia della black mask, in grado di lasciare la pelle morbida e di assorbire i punti neri, che della quantità di prodotto, utilizzabile per numerose applicazioni.

Pro: permette una pulizia profonda del viso, elimina i punti neri, i residui di sporco (anche più ostinato) e di trucco, riduce l'acne, lascia la pelle morbida e levigata.

Contro: alcuni clienti lamentano l'insorgenza rossori dopo l'applicazione. Tuttavia la scheda del prodotto raccomanda di effettuare, prima dell'applicazione sul volto, una prova sulla parte interna del braccio e verificare eventuali reazioni avverse. Questa black mask, infatti, sebbene sia naturale, è indicata per pelli grasse, miste e normali, e non è adatta per quelle sensibili e delicate.

3. La maschera nera di LDREAMAM,

La black mask peel off esfoliante e detergente

Prezzo: 11,99 euro

Quantità di prodotto: 120 g

Per chi cerca una maschera per punti neri con una sicura azione esfoliante e detergente consigliamo la black mask di LDREAMAM che, grazie alla tecnologia peel off, aderisce alla pelle e assorbe punti neri e inestetismi, garantendo un effetto astringente e riequilibrando la produzione di sebo.

Testato dermatologicamente e certificato, il prodotto è pensato soprattutto per la pelle grassa e non è adatto a pelli sensibili e delicate.

La presenza di carbone tra gli ingredienti conferisce a questa maschera un elevato potere di assorbimento. Dalle recensioni, infatti, possiamo notare che il prodotto si distingue per l'azione esfoliante e rigenerante. Sebbene riesca a eliminare imperfezioni e macchie, per un'azione completa sui punti neri è necessario dilatare i pori con acqua calda o vapore prima dell'applicazione.

Pro: la maschera lascia la pelle levigata e pulita, priva di imperfezioni e residui di sporco e di trucco. Ha un'azione pulente profonda ed è semplice da applicare e rimuovere.

Contro: come la precedente, anche per questa black mask gli utenti lamentano l'insorgenza di leggere reazioni cutanee dopo l'applicazione. Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, basterebbe provare la crema sul braccio e accertarsi che non si formino rossori.

4. La black mask lavabile di Doppeltree

La maschera per punti neri con fango del Mar Morto e argilla bentonitica

Prezzo: 16,95 euro

Quantità di prodotto: 159 g

La maschera nera di Doppeltree è ideale per chi non ama la sensazione collosa della maschera peel off, è composta da una una miscela unica, studiata per donare alla pelle il suo aspetto migliore.

Nel novero degli ingredienti che compongono questa black mask, tutti sostenibili e cruelty free, troviamo il fango del Mar Morto, ricco di minerali benefici per la pelle come calcio e magnesio, unito all'argilla bentonitica e al carbone attivo per schiarire la pelle e restringere i pori.

La maschera, inoltre, arricchita con agenti nutrienti come l'acido ialuronico, l'aloe vera, e gli olii di jojoba e di calendula, si rimuove con una semplice detersione del viso.

A differenza della maggior parte delle black mask, infatti, questa di Doppeltree è lavabile. Grazie a questa tecnologia di rimozione, la crema non crea la tipica pellicina da maschera peel off e si rimuove con acqua tiepida, per un'idratazione più intensa e duratura.

La maschera è particolarmente apprezzata dagli utenti, che la utilizzano anche sulla pelle sensibile senza riscontrare controindicazioni e rossori. Stando alle loro recensioni, la crema dona al volto morbidezza e lucentezza, agendo in profondità senza provocare irritazioni.

Pro: questa black mask è caratterizzata da un mix di ingredienti naturali, vegani e cruelty free, combinati per il massimo dei risultati. Indicata anche per la pelle sensibile, è in grado di donare al volto una texture lucente e morbida.

Contro: chi ha testato il prodotto non riscontra particolari controindicazioni nell'utilizzo di questa black mask. Se alcuni hanno notato una minore efficacia rispetto a quelle più aggressive, il motivo è presto spiegato nella formula della crema, pensata anche per le pelli più delicate.

5. La black mask Belei di Amazon

Maschera nera con formula svizzera e packaging sostenibile

Prezzo: 9,96 euro.

Quantità di prodotto: 75 ml

Indicata per chi cerca la qualità della formula svizzera degli ingredienti in un packaging ecosostenibile, la maschera al carbone Belei di Amazon è un prodotto cosmetico in grado di pulire e purificare i pori.

Grazie alla miscela svizzera di ingredienti, formulata per ottenere risultati duraturi, lascia la pelle opacizzata e l'incarnato più uniforme.

L'uso di questo prodotto è consigliato in abbinamento a una crema idratante, da applicare dopo la rimozione della maschera 1-2 volte a settimana.

La consistenza è rende la stesura agevole, e dopo la rimozione gli utenti avvertono una sensazione di freschezza e di pulizia profonda. I tempi di posa, però, devono essere rispettati. Superati i 15 minuti, infatti, il viso rischia di risultare secco e poco idratato.

Questa maschera, inoltre, ha un imballaggio "Compact by Design", più efficiente che, grazie alla rimozione dell'aria e dell'acqua in eccesso, genera (su larga scala) importanti riduzioni nell'emissione di CO2.

Pro: la black mask di Belei ha soprattutto un'azione detergente, pertanto può risultare più blanda rispetto alle altre. Ideale per rimuovere tracce di sporco e di make-up, rende la pelle liscia, pulita e più luminosa.

Contro: alcuni utenti lamentano la mancata efficienza nella rimozione di punti neri. Come già specificato, però, la crema ha un'azione perlopiù detergente, e non è adatta a chi desidera eliminare tutti i punti neri dalla prima applicazione.

6. La maschera per punti neri di Find

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Prezzo: 6,99 euro

Quantità di prodotto: 100 ml

La maschera nera di Find, marchio Amazon, è senza alcun dubbio il regalo giusto se siete alla ricerca della qualità con il giusto prezzo.

Il prezzo più basso della media, però, non deve trarre in inganno e suggerire un prodotto di scarsa qualità.

Questa black mask, infatti, è composta da carbone ottenuto dal guscio della noce di cocco, in grado di regolare l’eccesso di sebo senza lasciare la pelle secca.

Dermatologicamente testata, è adatta a pelli normali, grasse e miste, ha proprietà assorbenti, disintossicanti e purificanti ed è arricchita con estratto di camomilla biologica e vitamina E.

Secondo le recensioni degli utenti, il prodotto si presenta più liquido rispetto alle normali black mask e la posa è più lunga, circa 20/30 minuti, ma l'efficacia è comprovata. La maschera elimina i punti più piccoli e si rimuove con facilità, donando alla pelle morbidezza e vigore. Dopo la rimozione è consigliato l'uso di una leggera crema idratante.

Pro: la black mask di Find ha sicuramente il miglior rapporto qualità-prezzo. Al costo irrisorio, però, corrisponde anche un'efficacia comprovata e una notevole capacità levigante. La crema lascia la pelle liscia e soda, priva di impurità.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato dei problemi nell'aderenza della maschera al viso. Questo inconveniente, però, è senza dubbio causato dalla tipologia di pelle. La maschera, infatti, è sconsigliata per pelli sensibili o con esigenze particolari.

7. La black mask grace & stella

Maschera per punti neri vegana

Prezzo: 10, 99 euro

Quantità di prodotto: 120 g

Se siete attenti all'ambiente e agli animali e cercate una black mask con ingredienti vegani e cruelty free certificati vi consigliamo la black mask di grace & stella.

Il segreto di questa maschera è racchiuso nella formula con carbone di bambù, un ingrediente capace di catturare le impurità ed eliminare il sebo in eccesso, arricchita con estratto di aloe barbadensis, lenitiva e antinfiammatoria, e hamamelis virgiliana, una pianta dalle proprietà antivirali, utilizzata per combattere acne e irritazioni.

Secondo le recensioni dei clienti, la maschera ha un forte e gradevole odore di menta, è più viscosa delle altre e non opacizza come quelle che contengono più ingredienti chimici. La forza di questo prodotto sta proprio nella presenza di estratti e oli vegetali, che leniscono naturalmente la pelle.

Pro: la black mask di grace & stella è formulata con ingredienti naturali, vegani e cruelty free. Ha un'azione lenitiva, antinfiammatoria e rigenerante; è in grado di ripulire l'incarnato senza causare reazioni cutanee indesiderate.

Contro: alcuni utenti non sono soddisfatti dei risultati del prodotto, considerati troppo blandi. Per ottenere il massimo dalla maschera, però, basterà abbinarla a una crema idratante e lavare il viso con acqua calda prima dell'applicazione.

8. La black mask di POP MODERN C.

Maschera con kit di strumenti per punti neri e pennello

Prezzo: 17,99 euro

Quantità di prodotto: 100 g

Per chi è alle prime armi con le maschere peel off e desidera un'applicazione facilitata e completa la black mask di POP MODERN C. è di sicuro l'opzione migliore, corredata com'è dal kit di 4 strumenti per estrarre i punti neri e dal pennello in silicone che garantisce un risultato ancora più uniforme.

Questa maschera per punti neri ha una forte capacità di assorbimento, stimola la circolazione sanguigna del viso, regola l'iperpigmentazione e aiuta la produzione di collagene.

La maschera, inoltre, contiene anche aloe, amamelide e rosmarino, ingredienti dall'azione lenitiva, astringente e antisettica.

Dalle recensioni di Amazon si evince che la maschera ha una profonda azione pulente e aderisce con forza alla pelle del viso. La black mask peel off causa un leggero fastidio durante la rimozione, dovuto all'eliminazione delle impurità più ostinate.

Pro: la maschera ha un'effetto detergente e levigante. Gli utenti di Amazon ne consigliano l'uso una sola volta a settimana e si dicono sorpresi dell'efficacia di questa black mask, che agisce sin dal primo utilizzo e riduce le imperfezioni del volto.

Contro: il prezzo è di poco più alto della media e molti clienti ne lamentano l'aggressività sulla pelle. Tuttavia è bene ricordare che un prodotto del genere è consigliato solo per pelli grasse, miste o normali, e non è adatto a quelle più delicate.

9. La black mask di Antica bottega umbra

Maschera per punti neri con acido ialuronico

Prezzo: 19,90 euro

Quantità di prodotto: 100 ml

Consigliata per chi soffre di pelle particolarmente grassa e impura, la maschera di Antica bottega umbra contiene acido ialuronico, tonificante e rimpolpante, e carbone vegetale purificante, indicato per contrastare gli effetti dannosi dello smog.

La texture a gel, leggera e fresca al tatto, consente una stesura semplice e ottimale del prodotto, oltre a una rimozione veloce ed efficace.

Anche secondo le recensioni dei clienti Amazon, infatti, il prodotto si applica e si rimuove con facilità. A differenza di altre black mask, questa di Antica bottega umbra lascia la pelle idratata dopo il peeling.

Pro: la maschera svolge un'azione tripla – non solo purificante, ma anche tonificante e rimpolpante – grazie alla presenza dell'acido ialuronico; ha una texture leggera e non ha bisogno dell'abbinamento con una crema idratante per lasciare la pelle fresca e rimpolpata.

Contro: il prezzo è di poco superiore alla media, ma gli utenti si dichiarano tutti soddisfatti del prodotto, che non disattende a nessuna aspettativa.

10. La black mask di Garnier

Maschera nera in tessuto

Prezzo: 7,09 euro

Quantità di prodotto: 5 maschere in tessuto

Progettata per un'applicazione senza macchie e sbavature, la black mask in tessuto Skinactive di Garnier è il regalo giusto per chi è ancora scettico riguardo a questo tipo di prodotti e trova scomodo il sistema peel off delle classiche maschere per punti neri.

La maschera nera di Garnier, infatti, aderisce ai contorni del viso, lasciando la pelle levigata e priva di impurità, senza alcun particolare accorgimento nella stesura.

La maschera, infusa con carbone vegetale, è arricchita con estratto di tè nero e acido ialuronico per purificare, opacizzare e idratare.

È più leggera rispetto a quelle in gel e, per questo motivo, consigliata per pelli normali o miste.

I clienti Amazon si ritengono soddisfatti dell'aderenza del prodotto, leggero e impercettibile sulla pelle, una vera e propria coccola per il viso. Ogni maschera in tessuto, se conservata correttamente, può essere applicata fino 3-4 volte con la stessa efficacia rinfrescante e pulente.

Pro: la black mask in tessuto di Garnier è un prodotto usa e getta, più semplice da applicare rispetto ai corrispettivi in crema e con un'ottima aderenza. Lascia la pelle pulita e levigata, idrata a fondo ed è indicata anche per pelli delicate.

Contro: alcuni utenti hanno lamentato insorgenza di rossori o mancanza di efficacia. Il prodotto, però, non è consigliato per una pelle troppo grassa o acneica.

Come scegliere la migliore black mask

Per comprare una black mask che sia efficace sulla vostra pelle è importante considerare una serie di parametri importanti.

Prezzo

In commercio ci sono davvero tantissime maschere in carbone, tutte con i prezzi più disparati, ma spesso un prezzo troppo basso non garantisce la qualità degli ingredienti.

Il prezzo medio di una black mask si aggira tra i 10 e i 15 euro, ma i costi possono variare a seconda delle specificità del prodotto.

Tipologia

Le black mask, così come tutte le maschere viso, si distinguono per modalità di applicazione:

Peel-off : sono le più diffuse tra le black mask, semplici da stendere, formano uno strato compatto sul viso e si rimuovono tirandole. Hanno un'azione purificante, esfoliante e rivitalizzante.

: sono le più diffuse tra le black mask, semplici da stendere, formano uno strato compatto sul viso e si rimuovono tirandole. Hanno un'azione purificante, esfoliante e rivitalizzante. Lavabili : si applicano sul volto e si risciacquano con acqua, hanno un tempo di posa fino a 30 minuti e un'efficacia idratante, purificante, esfoliante o disintossicant.

: si applicano sul volto e si risciacquano con acqua, hanno un tempo di posa fino a 30 minuti e un'efficacia idratante, purificante, esfoliante o disintossicant. In tessuto: sono le black mask più comode da applicare, usa e getta, devono solo essere tenute in posa per il tempo indicato sulla confezione. Garantiscono un effetto idratante, rivitalizzante e disintossicante.

Decidere la tipologia di maschera per punti neri più adatta a voi dipenderà dalla vostra dimestichezza nell'applicazione del prodotto.

Se non avete mai provato questo prodotto potreste provare con una maschera in tessuto, usa e getta, o lavabile, simile a una crema per consistenza e utilizzo.

Se, invece, siete più avvezzi alle maschere nere, la tipologia peel off è senza dubbio quella più diffusa, oltre che la più conveniente in termini di durata.

Ingredienti

Si tratta forse del fattore più importante. Quando decidete di comprare una black mask è bene controllare che contenga ingredienti sicuri e dermatologicamente testati, per evitare spiacevoli sorprese dopo la rimozione.

Preferite maschere per punti neri con ingredienti naturali, privi di componenti chimiche e non approvate dai dermatologi.

Sostenibilità

Questo parametro è opzionale, ma importante se desiderate avere un impatto ecologico positivo. Acquistare una maschera con un packaging ridotto o con ingredienti vegani e cruelty free è garanzia di qualità e riduce le emissioni di CO2.

Brand

Collegata al fattore degli ingredienti, la marca di una black mask può essere importante per il massimo della sicurezza. Brand come Luckyfine, Mroobest o Lady Venezia sono solo alcuni tra quelli selezionati di seguito per voi.

Come applicare e rimuovere la black mask?

Applicare la black mask può diventare un vero e proprio rito di bellezza se si seguono questi passaggi:

Assicurati di avere i capelli raccolti : le black mask sono spesso viscose e potrebbero sporcare i capelli.

: le black mask sono spesso viscose e potrebbero sporcare i capelli. Esfolia la pelle : applica un prodotto detergente ed esfoliante per garantire un aderenza ottimale della maschera.

: applica un prodotto detergente ed esfoliante per garantire un aderenza ottimale della maschera. Stendi la maschera : utilizza un pennello per rendere più semplice l'operazione e applica la maschera su tutto il viso o sulla zona T, più grassa.

: utilizza un pennello per rendere più semplice l'operazione e applica la maschera su tutto il viso o sulla zona T, più grassa. Lascia in posa : tieni su la maschera per il tempo indicato sulla confezione del prodotto, di solito non più di 10/15 minuti.

: tieni su la maschera per il tempo indicato sulla confezione del prodotto, di solito non più di 10/15 minuti. Rimuovi : se la maschera è peel off ti basterà eliminare la maschera con le dita, altrimenti risciacqua e rimuovi con un panno umido.

: se la maschera è peel off ti basterà eliminare la maschera con le dita, altrimenti risciacqua e rimuovi con un panno umido. Idrata la pelle: dopo la rimozione della maschera è consigliato applicare una crema o un tonico ad azione idratante.

Con quale frequenza applicare la black mask?

Per ottenere il massimo dei risultati in termini di efficacia e durata del trattamento la black mask deve essere applicata una o due volte a settimana, a seconda della forza della maschera.

Applicarla tutti i giorni, infatti, potrebbe seccare troppo la pelle del viso.

Per quali pelli è indicata la black mask?

La black mask è indicata per pelli grasse, miste o normali. Se avete la pelle secca, dunque, evitate di utilizzare questo prodotto.

Per qualsiasi dubbio riguardo a eventuali allergie o rossori potete sempre eseguire una prova della crema sulla parte interna del braccio.

Perché comprare una black mask?

I motivi per acquistare una black mask sono davvero tanti, soprattutto se avete una pelle grassa, mista o normale.

Vediamo insieme quali sono gli effetti principali della maschera per punti neri:

purifica : soprattutto nella tipologia peel off è in grado di restringere i pori ed eliminare impurità e punti neri;

: soprattutto nella tipologia peel off è in grado di restringere i pori ed eliminare impurità e punti neri; regola la produzione di sebo : pensata in particolare per pelli grasse e miste, aiuta a equilibrare le produzione di sebo delle ghiandole cutanee;

: pensata in particolare per pelli grasse e miste, aiuta a equilibrare le produzione di sebo delle ghiandole cutanee; leviga : lascia la pelle più setosa e fresca al tatto;

: lascia la pelle più setosa e fresca al tatto; opacizza : elimina quell'effetto lucido tipico della pelle grassa;

: elimina quell'effetto lucido tipico della pelle grassa; lenisce : aiuta a eliminare rossori e piccoli rigonfiamenti;

: aiuta a eliminare rossori e piccoli rigonfiamenti; protegge dagli agenti esterni: ripara sia dalle radiazioni del computer che dall'inquinamento.

Dove comprare la migliore black mask

La black mask è un prodotto cosmetico di facile reperibilità. Potrete comprarla in erboristeria, in profumeria, dai rivenditori Avon o online.

Tuttavia, se cercate una maschera specifica e non volete girare troppo per trovarla, potete sempre cercare su Amazon, nella sezione dedicata alle maschere per punti neri. Vi basterà scegliere quella che più fa al caso vostro, acquistarla e riceverla senza sforzi, direttamente a casa o in ufficio.