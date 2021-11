Le maschere per capelli colorati da provare: cosa sono e come si utilizzano Sapevi che le maschere colorate per i capelli possono essere il tuo miglior alleato per ravvivare la tua tinta e avere sempre capelli al top? Nutrienti e idratanti, sono arricchite con pigmenti in grado di mantenere a lungo il tuo colore più vivo e luminoso. Scopri i prodotti da provare e come utilizzarli.

A cura di Federica Ambrogio

Le maschere per capelli colorati sono in grado di prolungare e ravvivare il colore creato dal tuo parrucchiere: il capello trattato, tinto o decolorato ha bisogno di maggiori attenzioni e nutrimento e questo tipo di maschera ti permetterà di avere capelli morbidi e luminosi. Applicando una maschera colorata dopo lo shampoo infatti, non solo nutrirai il tuo capello, ma riuscirai al tempo stesso a rendere il tuo colore più vivido contrastando il viraggio delle sfumature causato dai lavaggi frequenti e a migliorarne la lucentezza. Oltre al colore sarà fondamentale scegliere una maschera adatta al nostro tipo di capello per non appesantirlo e soprattutto seguire le indicazioni per la corretta applicazione. In commercio esistono diverse tipologie di maschere per capelli colorati reperibili sia nei saloni dei parrucchieri, dove troverai prodotti professionali, che in profumeria e al supermercato.

La Maschera Colorante di Moroccanoil

Una maschera colorante dalla doppia azione: da un lato deposita pigmenti puri per personalizzare temporaneamente il colore ravvivando la tinta e dall'altro dona lucentezza alla chioma. Disponibile in sette sfumature differenti, permette di accentuare il colore, rinfrescare il colore esistente o giocare con tonalità alla moda. Oltre a rendere il colore più vibrante, la tecnologia ArganID infonde l'olio di Argan in profondità nella corteccia del capello, contribuendo a sigillare la cuticola. Il costo è di 35€.

Passion Color Maschera Colorata di Alterego

Una crema colorata per un trattamento senza ammoniaca che intensifica e tonalizza i capelli naturali, colorati o con méches. Applicandola sul capello bagnato e lasciata in posa, dona una brillantezza straordinaria ai capelli opachi e spenti, ravvivando ed esaltando il colore cosmetico, nutrendo allo stesso tempo la chioma. È disponibile nel formato travel da 50ml (5,50€) oppure full size da 250 ml (21,00€)

La Color Fresh Mask di Wella

La Color Fresh Mask di Wella è la maschera che consente di ravvivare o trasformare il tuo colore di capelli: in 10 minuti i risultati saranno visibili. Il risultato cambierà a seconda del colore scelto: potrai ad esempio neutralizzare e ridurre le tonalità gialle, ma anche ravvivare il tuo castano oppure trasformare la tua tinta pastello in un colore più accesso o il tuo biondo platino in un colore tenue. In quest'ultimo caso dovrai lasciare in posa la maschera per almeno 20 minuti. Il costo è di 18€.

La maschera colorata per capelli castani di Wella

La Maschera Nutriente e Colorante di Christophe Robin

Una delle maschere per capelli colorate più conosciute è la Maschera Nutriente e Colorante di Christophe Robin. È arricchita con ingredienti dalle qualità curative e a seconda della colorazione scelta ravviva le mèches e illumina i contrasti, prolungando il colore dei capelli. La maschera colorante è stata formulata senza agenti ossidanti, ammoniaca, parabeni e silicone e costa all'incirca 30€.

Colormania Maschera Colore 5 in 1 di Diego Dalla Palma

Un unico prodotto che racchiude 5 funzioni: colore, ravviva, illumina, ristruttura e idrata. I pigmenti concentrati non penetrano nel capello ma ne colorano solo l’esterno preservando la salute del capello, mentre i preziosi attivi penetrano nel profondo ristrutturando e nutrendo i capelli. Il costo è di circa 10€.

Perché è importante usare una maschera specifica per capelli colorati

I capelli colorati possono essere più deboli e stressati a causa delle decolorazioni realizzate con l'ammoniaca e prodotti aggressivi. Con questo tipo di trattamenti i capelli possono diventare fragili e spezzarsi, il colore può risultato opaco e poco luminoso. Le maschere per capelli colorati sono quindi importanti per rendere brillante il colore e ravvivare le sfumature della tinta, prolungandone l'effetto pieno e vigoroso. Oltre alle maschere è importante prendersi cura dei capelli colorati con le giuste accortezze, come ad esempio evitare errori durante lo shampoo che potrebbero far scaricare più velocemente il colore.

Come applicare la maschera per capelli colorati

Applicare la maschera per capelli colorati è molto semplice. Il prodotto andrà applicato sui capelli bagnati dopo lo shampoo spalmare in modo omogeneo dalla radice del capello fino alla punta, aiutandosi con un pettine a denti larghi per distribuirlo uniformemente. Se il prodotto è molto nutriente sarà più indicato concentrarsi principalmente sulle lunghezze e meno alla radice, per non appesantire il capello. Il tempo di posa varia dai 5 ai 20 minuti e si consiglia di seguire le istruzioni riportare sulla confezione per ottenere un risultato impeccabile. I prodotti che andranno lasciati in posa per un tempo maggiore possono essere anche avvolti in un asciugamano, in modo che il calore agisca sul colore.