Le manicure orribili di Tik Tok: dalla nail art con il dentifricio a quella con le cipolle Le manicure che spopolano sul Tik Tok sono create con cibo vero e gli oggetti più disparati, dagli scovolini del mascara al dentifricio. Sono davvero trendy?

A cura di Federica Ambrogio

Da qualche tempo spopola su Tik Tok un trend diventato virale perché terrificante: le protagoniste sono le unghie, che vengono ricostruite con gel e acrilici abbinati decorazioni che vengono ricreate niente meno che con cibo e oggetti più disparati. Dalle cipolle agli scovolini del mascara, dalle setole dello spazzolino ai fiori, passando per M&M's e buccia di limone: vere e proprie manicure terrificanti e senza dubbio poco igieniche che spopolano sulla piattaforma web più gettonata del momento.

La challenge di Tik Tok che ricrea manicure orribili

Si tratta di una vera e propria challenge dove gli utenti di Tik Tok chiedono a nail addict e le onicotecniche di ricreare le manicure più disparate e, diciamolo, decisamente orribili. Il procedimento è sempre lo stesso: la sfida richiede di utilizzare cibi come cipolle, buccia di agrumi, pasta ma anche dentifricio, scovolini del mascara, fiori e chi più ne ha più ne metta. Più l'oggetto è strano, più la manicure diventa virale e terrificante. La strana decorazione viene incollata sull'unghia con un'apposita colla e poi inglobata in una vera e propria ricostruzione realizzata con l'acrilico, catalizzata in lampada UV e limata per sagomare l'unghia con la forma desiderata.

La manicure diventa virale ma di certo poco portabile nella vita quotidiana per la sua lunghezza e senza dubbio per la loro particolarità, ma soprattutto per una questione igienica: i cibi infatti possono causare una proliferazione di batteri durante la loro decomposizione, che potrebbe danneggiare l'unghia. Nonostante siano proprio gli utenti della piattaforma ad avanzare le richieste più strane per la realizzazione di queste manicure, la maggior parte di loro non sembra apprezzare particolarmente questo tipo di nail art decisamente stravagante.