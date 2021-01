Una bella felpa da uomo spesso è la migliore soluzione quando non si sa decidere cosa indossare. Non sono solo le donne, infatti, a dover fare i conti con il guardaroba ma, anche i maschietti, si ritrovano ogni giorno a dover scegliere quali capi mettere.

A prescindere dal proprio stile, è possibile trovare una comoda felpa, che sia più streetwear, casual o magari urban, per affrontare la giornata.

Ad oggi le felpe sono tra i capi preferiti dagli uomini, proprio per la loro grande versatilità e praticità e basta fare un giro online nella sezione dedicata su Amazon per notare la grande quantità di modelli differenti disponibili. Acquistando online, poi, è possibile imbattersi in tante felpe scontate e questo, naturalmente, complica di molto la scelta del capo giusto.

A tal proposito abbiamo deciso di stilare una classifica, in modo da trovare la migliore felpa da uomo in base alle vostre esigenze. Si tratta di felpe delle più grandi firme a testimonianza di quanto la marca, nel mondo dell'abbigliamento, possa essere sinonimo di stile e tendenza. In più abbiamo selezionato modelli diversi tra loro tra felpe con cappuccio e più semplici o modelli con una vestibilità più aderente o comoda, in modo che possiate trovare quello perfetto per voi.

Abbiamo dedicato la sezione finale a una pratica guida all'acquisto che vi fornisca tutti gli elementi più importanti da considerare per scegliere al meglio questo capo d'abbigliamento.

Insomma se siete alla ricerca di una nuova felpa o di un regalo perfetto per fidanzati, amici o parenti ad un prezzo accessibile siete nel posto giusto!

Le 20 migliori felpe da uomo: classifica e recensioni

Come anticipato ecco la classifica delle 20 migliori felpe per uomo. Siamo sicuri che troverete il modello perfetto per il vostro stile.

OLIPHEE R.I.P

Iniziamo subito con una felpa per uomo streetwear. Questa OLIPHEE R.I.P è infatti un capo sportivo con uno stampato semplice ma d'impatto.

Parliamo di una felpa con cappuccio in poliestere con polsini filettati e ampia tasca anteriore. Una volta indossata risulta molto morbida e confortevole, adatta praticamente a qualsiasi occasione. Un capo semplice da lavare a un prezzo davvero molto economico.

The North Face M Drew

Passiamo a una delle migliori marche di felpe. Questo modello The North Face è infatti la scelta ideale per tutti coloro che cercano un capo di qualità che duri nel tempo.

Realizzata in 100% cotone, presenta il classico logo ricamato sulla parte anteriore e chiusura con coulisse. I polsini e l'orlo sono lavorati a coste e, sempre sul davanti, è presente una grossa tasca a marsupio.

Un prodotto di qualità a un prezzo giusto.

Fruit of the Loom Raglan Sweatshirt

Il terzo è un modello molto più casual rispetto ai precedenti. Potrete indossare questa felpa praticamente in ogni occasione, a scuola, in strada, università o lavoro.

Il capo è realizzato per l'80% in cotone e per il 20% in poliestere. I polsini, il girocollo e la vita sono a costine e in generale si tratta di un tipo di abbigliamento abbastanza leggero, adatto alla primavera.

Facilmente lavabile in lavatrice è la soluzione perfetta per chi cerca la qualità senza spendere troppo.

Adidas Core 18 H

Proseguiamo con quella che è senza dubbio una delle migliori felpe streetwear. Questa Adidas Core 18 H è la soluzione per uno stile sportivo e sempre alla moda.

Realizzata per il 70% in cotone e per il 30% in poliestere presenta il logo Adidas in alto, logo comunque di dimensioni ridotte. I colori principali sono il nero, che domina il 90% del capo, e il bianco per il logo e le linee sulle maniche.

Il prodotto è lavabile in lavatrice.

XIAOYAO felpa con cappuccio

Cercate qualcosa con uno stile più particolare? Questo modello XIAOYAO potrebbe essere la scelta giusta.

I colori prevalenti sono il nero e l'arancio per un mix davvero accattivante. I materiali utilizzati sono per l'80% il cotone e per il 20% il poliestere. Al tocco appare molto morbida e confortevole adatta anche a temperature leggermente più fredde.

Perfetta per la quotidianità ma anche per lo sport, la palestra, street dance, hip hop e parkour.

NooobTerrm con stampato 3D

Tra le felpe più belle per uomo non potevamo non inserire questo modello NooobTerrm. La particolarità di questo capo è data proprio dal disegno 3D stampato sulla parte anteriore.

I colori vivi la rendono perfetta per adolescenti e per adulti. Il materiale utilizzato è il poliestere e al tatto risulta molto morbida e confortevole. Garantisce una buona permeabilità e la grossa tasca sul davanti permette di riscaldare le mani e di portare smartphone o altri oggetti sempre con sé.

Il prezzo è davvero economico.

JACK & JONES Jjecorp

Altro modello interessante è questo JACK & JONES Jjecorp. Si tratta di una delle migliori felpe da uomo pesanti dallo stile semplice e casual.

Al tatto appare calda e confortevole realizzata per il 70% da cotone e per il 30% da poliestere. Il colore dominante è il nero e la struttura non prevede cerniere o aperture. Sulla parte anteriore è presente una grossa tasca per le mani.

La vestibilità è regular e il prezzo a nostro avviso davvero conveniente per un prodotto di qualità.

NAPAPIJRI Burgee Sweatshirt

Tra le felpe da uomo più di tendenza è d'obbligo inserire anche questa NAPAPIJRI Burgee Sweatshirt. Si tratta di un modello sportivo indossabile però in qualsiasi circostanza.

Lo stile è quello caratteristico del marchio, rappresentato da un grosso tascone anteriore sul quale è ricamato il logo dell'azienda. Il colore è il blu marino e il capo è caratterizzato dal 90% di cotone e dal 10% di poliestere.

Tranquillamente lavabile in lavatrice a 40° è di sicuro uno dei modelli migliori di questa classifica.

JACK & JONES casual

Passiamo a un modello senza cappuccio e più casual. Lo stile di questa felpa JACK & JONES è infatti pensato per la vita di tutti i giorni, per il lavoro o per l'università.

Il materiale utilizzato è per il 100% il cotone e la consistenza appare molto leggera adatta alla primavera e alle belle giornate di sole. Il collo è a U e, in basso, è presente un elastico all'altezza della vita. Si consiglia di lavare a freddo per mantenere intatto il colore.

Un prodotto molto semplice a un prezzo accessibile.

Adidas Core 18 HDE

C'è poco da fare, quando si parla di modelli sportivi Adidas la fa da padrone. Questa Core 18 HDE ne è la conferma.

Parliamo di una variante del modello visto in precedenza disponibile nella colorazione Dark Blue, Dark Grey o Power Red. Il modello è costituito per il 70% da cotone e per il 30% da poliestere e presenta uno stile naturalmente sportivo ma che strizza l'occhio anche al casual rendendola perfetta per ogni situazione.

Prezzo conveniente.

Levi's Graphic Po Hoodie B

Un modello da tenere d'occhio è questa Levi's Graphic Po Hoodie B. Lo stile è un mix tra streetwear e casual, perfetta insomma per la quotidianità.

Disponibile in varie coloriazioni presenta il logo sul petto e la tinta unita per il resto del capo. Parliamo di una felpa con cappuccio realizzata per il 90% in cotone e il 10% in poliestere. La tasca sul davanti è a marsupio e la vita è elasticizzata per calzare in maniera ottimale.

Il modello è lavabile in lavatrice.

Nike Dry Po Swoosh

Questo modello sportivo di casa Nike è una soluzione perfetta abbinata con un jeans o una tuta. Parliamo di una felpa con cappuccio perfettamente traspirante, ideale contro l'umidità.

Il materiale utilizzato è per il 75% poliestere e per il 35% Raion che contribuisce a fornire una superficie molto liscia. Il colore dominante è il nero con il logo Nike ben impresso sul petto. Parliamo senza dubbio di un prodotto di altissima qualità a un prezzo tutto sommato convieniente.

JACK & JONES Sweat Zip

Passiamo a un modello un tantino differente. Questa JACK & JONES Sweat Zip, infatti, presenta la zip anteriore com'è possibile vedere dall'immagine.

Questo permette di indossarla sia completamente chiusa che aperta, magari con una t-shirt sotto. Il prodotto è realizzato per il 100% da cotone ed è abbastanza leggero adatto al periodo primaverile. Una felpa con cappuccio comoda e pratica a un prezzo giusto.

ITISME felpa invernale

Se cercate un capo invernale che sia comodo e caldo al tempo stesso, questo modello ITISME è la soluzione ideale.

Il design è molto particolare caratterizzato da uno smanicato superiore di colore più scuro e dalle maniche più chiare, in tinta con la fascia in vita. Sulla parte anteriore è presente una grossa tasca per le mani ed è munita di un cappuccio protettivo decisamente caldo.

Un prodotto ideale per le basse temperature a un prezzo economico.

Adidas Core 18 SS

Altro modello sportivo è questa Adidas Core 18 SS. In questo caso si parla di una felpa semplice senza cappuccio adatta a ogni occasione.

Il capo è realizzato per il 70% di cotone e per il 30% di poliestere risultando morbido e confortevole al tatto senza alcuna chiusura o tasca. Lo stile è caratterizzato da una tinta unica e il logo in alto. Lavabile tranquillamente in lavatrice e utilizzabile con climi miti.

Nike M J Jumpman

Tra i modelli più di moda non possiamo non inserire anche questa Nike M J Jumpman. Di sicuro un capo sportivo adatto all'allenamento, running, palestra o per uno stile streetwear in generale.

Il taglio è regolare caratterizzato dall'80% di cotone e dal 20% di poliestere. Al tatto risulta molto moribida e il cappuccio prevede un cordino regolabile per poterlo stringere o allargare a proprio piacimento. Lo stile è quello distintivo del brand.

Prezzo giusto.

Adidas Tiro 19 Giacca Uomo

Altro modello incentrato su uno stile sportivo. La Adidas Tiro 19 è una vera e propria giacca sportiva ideale per allenamento.

Realizzata per il 100% in poliestere presenta un taglio aderente sulle braccia e sul busto. La chiusura anteriore è tramite cerniere in modo da poterla indossare aperta o completamente chiusa. Il collo è alla coreana e il prodotto è tranquillamente lavabile in lavatrice.

Prezzo davvero economico.

Fila Felpa Misto Cotone

Un prodotto davvero confortevole è questo modello Fila. In particolare parliamo di un tessuto coprente che però garantisce una buona traspirazione.

Lo stile è molto semplice caratterizzato dalla tinta unica con il logo ben visibile in petto. Sulla parte anteriore è presente una comoda tasca per poter inserire diversi oggetti. I polsini vanno a restringersi in modo da avere una certa aderenza sul polso.

Nel complesso un ottimo modello per ogni stagione.

PUMA Liga Casuals

Anche Puma sforna un ottimo modello con questa Liga Casuals. L'aspetto appare molto sobrio e rappresenta un perfetto mix tra sport e casual.

Il colore nero ha la prevalenza con il logo del brand in piccolo in alto. Il capo è costituito dal 68% di cotone e dal 32% di poliestere e grazie alla tecnologia dryCELL si mantiene sempre asciutto in quanto assorbe sudore e umidità.

Ideale anche per l'allenamento al contatto appare morbida e confortevole.

Beacon Hills Lacrosse

Concludiamo con questa Beacon Hills Lacrosse. Salta subito all'occhio il colore molto particolare e la stampa di richiamo chiaramente sportivo.

In particolare è possibile scegliere tra varie soluzioni per il numero e il nome sul retro stampati. I materiali utilizzati sono per l'80% il cotone e per il 20% poliestere. Il modello è lavabile in lavatrice e utilizzabile per qualsiasi occasione.

Guida all'acquisto: come scegliere una felpa per uomo

In questa classifica abbiamo visto i modelli più interessanti e cool. Ma come si sceglie una felpa e quali sono i fattori da considerare?

Vediamolo insieme.

Stile

La prima cosa da comprendere è qual è il vostro stile. Come abbiamo potuto vedere ci sono capi più sportivi, altri casual, altri utilizzabili solo per l'allenamento e così via. Individuare il proprio stile è fondamentale per capire quale tipologia di indumento acquistare. In genere quelli più di tendenza sono un mix tra sport e casual utilizzabili praticamente in quasi tutte le circostanze.

Importante capire anche la tipologia di felpa che più vi piace e calza bene. Ci sono infatti felpe con cappuccio, quelle forse più conosciute, e felpe più semplici che ne sono invece sprovviste, oltre a modelli con o senza zip. In questo caso c'è da valutare anche l'ambiente e il contesto nel quale si indosserà il capo.

Materiali

Anche i materiali giocano un ruolo importantissimo quando si valutano delle felpe. Naturalmente è importante che questi siano di buona qualità per resistere nel tempo e scongiurare eventuali reazioni allergiche sulla pelle.

In linea di massima, quando leggete le caratteristiche delle varie felpe, potrete notare delle percentuali che fanno riferimento ai materiali con i quali il capo è stato realizzato. Tra questi è bene optare per capi con una buona percentuale di cotone.

Taglia e vestibilità

La taglia è quel parametro che vi permetterà di indossare un capo adatto al vostro fisico. A tal proposito però vi consigliamo non solo di notare le varie taglie come "L", "M" o "S" ma di prestare attenzione anche alla vestibilità.

Ci sono infatti alcune felpe che calzano più larghe o più strette di altre, il che può influire anche sulla taglia da scegliere. In genere i capi con vestibilità "regular" sono quelli che più si avvicinano alle taglie reali. Per felpe che calzano più aderenti, invece, si potrebbe dover considerare una taglia in più mentre il discorso è inverso per quelle che calzano particolarmente larghe.

In ogni caso questo dipende da come preferite indossare le vostre felpe e dal look che desiderate avere.

Marca

Quando si parla di abbigliamento in generale, la marca gioca sempre un ruolo importante. Anche qui conta molto lo stile di felpa che si vuole acquistare. Per quanto riguarda i capi sportivi, ad esempio, marchi come Adidas, Nike e Puma la fanno di sicuro da padrone.

Stili un tantino più misti e casual, utilizzabili in più occasioni, sono offerti da brand come Fila, Napapijri o The North Face.

Prezzo

Infine parliamo anche del prezzo. Quanto spendere per un capo d'abbigliamento è molto relativo e in genere dipende dalla marca, dai materiali e dalla tipologia di felpa.

Ci sono ad esempio marchi che hanno prezzi molto alti per ogni loro modello come The North Face o Napapijri con prezzi mai al di sotto dei €60/€70 di base.

Altre ottime marche propongono invece sia modelli più costosi, anche intorno ai €100, che modelli più accessibili. Infine ci sono marche low cost con prezzi anche intorno ai €20 per capi di qualità leggermente inferiore ma comunque accettabile.

In ogni caso online è spesso possibile trovare sconti anche importanti su felpe delle marche famose che abbiamo citato come Adidas, Nike, The North Face, Napapijiri e tante altre.