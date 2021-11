LDA, i look del figlio di Gigi D’Alessio ad Amici: dalle felpe over ai berretti da rapper LDA è uno dei protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, si parla molto di lui sia per il suo talento, sia perché è il figlio di Gigi D’Alessio. Cosa indossa sul palco? Ha uno stile da perfetto rapper fatto di felpe over, berretti e look total denim.

A cura di Valeria Paglionico

LDA è uno dei protagonisti più amati e discussi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: il suo vero nome è Luca D'Alessio e, come suggerisce il cognome noto, è il figlio di Gigi D'Alessio. Ha 18 anni ed è il terzogenito del cantante napoletano, nato dal matrimonio ormai finito con Carmela Barbato, la sua prima moglie. È tra gli allievi di Anna Pettinelli e, tra esibizioni e sfide, sta dimostrando di vantare un enorme talento nei panni di rapper, anche se le critiche non mancano. La strada per arrivare all'ambito serale è ancora lunga da percorrere, ma scommettiamo che si continuerà a parlare di lui anche nei prossimi mesi? Ecco tutti i look casual che sta sfoggiando sul palco di Canale 5.

LDA con la t–shirt anni 2000 ad Amici

I look di LDA ad Amici 2021-22

LDA non ha mai amato i social, basta guardare il suo profilo Instagram per rendersi conto del fatto che li usava pochissimo anche prima di entrare ad Amici. Oggi, però, è possibile vederlo ogni giorno su Canale 5 sia nel daytime che nelle puntate pomeridiane del sabato. Cosa indossa sul palco? Vanto lo stile del perfetto rapper, mixa streetstyle e capi casual in modo impeccabile e prova anche a lanciare mode originali. T-shirt oversize, giacche in stile college americano, felpe colorate, completi total denim e smanicati: il figlio di Gigi D'Alessio sembra avere tutte le carte in regola per diventare icona di stile.

Il look total denim di LDA ad Amici

Gli accessori da rapper di LDA

Come completa i suoi look LDA? Con gli accessori in pieno mood rapper, anche se aggiunge sempre un tocco di originalità. Sneakers total white, berretti con la visiera, collane a catena: se però c'è un dettaglio davvero sopra le righe nei suoi outfit, quello è una bandana che porta legata ai pantaloni. Il figlio di Gigi D'Alessio riuscirà a trasformare questo dettaglio di stile in un must-have? L'unica cosa certa è che, sarà per l'incredibile somiglianza al papà o semplicemente per il talento, ma è già tra i concorrenti più amati del talent di Canale 5. A questo punto non resta che scoprire se sarà capace di arrivare al serale.

