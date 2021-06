La principessa Diana ha perso la vita più di 20 anni fa durante il terribile incidente parigino che è ormai diventato tristemente leggendario ma, nonostante il tempo che passa, continua a essere un'indiscussa icona. I suoi look anni '80 sono ancora imitatissimi, il suo taglio di capelli è tornato in voga e gli oggetti che le sono appartenuti vengono considerati veri e propri cimeli, tanto da raggiungere cifre esorbitanti quando vengono messi all'asta. La cosa è successa anche di recente con un regalo che le venne fatto dal principe Carlo, forse l'unico dono sincero che la Duchessa ricevette da lui dopo il fidanzamento. Di cosa si tratta? Dell'auto con cui provava a sfuggire dai paparazzi.

La storia della Ford Escort di Lady Diana

Quando Diana si fidanzò ufficialmente con il principe Carlo aveva solo 19 anni e l'evento cambiò in modo drastico la sua vita, soprattutto perché da quel momento in poi fu costretta a dire addio alla sua privacy. La cosa che in pochi sanno è che l'allora futuro marito le fece anche un dono speciale oltre al prezioso anello di fidanzamento. Di cosa si tratta? Di una Ford Escort argentata, usata dalla Duchessa per sfrecciare da un angolo all'altro della città in autonomia. Il regalo fu non poco apprezzato, anche perché fino a qualche mese prima Lady D. era abituata a viaggiare in metropolitana, peccato solo che, una volta sposatasi, preferì darla via. Il motivo? Essendo ormai famosa a livello planetario, veniva sempre accompagnata da una scorta, dunque diventava insensato viaggiare a bordo di una sua auto.

in foto: Lady D. alla guida della sua auto

L'auto di Diana vale quasi 50mila euro

Ad oggi quella iconica Ford Escort ha 40 anni e 51.000 km percorsi ma, nonostante ciò, viene valutata come un'auto di lusso. Nel 1982, ovvero quando Diana stessa la mise in vendita, venne acquistata da un suo ammiratore. Quest'ultimo l'ha tenuta in garage negli ultimi 30 anni, l'ha tirata fuori solo di tanto in tanto per mantenere in vita motore e gomme. Oggi, però, ha deciso di cederla alla casa d'aste Reeman Dansie di Colchester ed è proprio qui che, essendo praticamente nuova, è stata valutata 46.000 euro. A questo punto, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire la cifra che i fan della principessa saranno disposti a spendere per aggiudicarsi questa chicca esclusiva.