Laura Chiatti, il significato dei tatuaggi dedicati ai figli Laura Chiatti ha la passione per i tatuaggi, ne ha diversi sparsi sul corpo e sono tutti mini e nascosti. Ce ne sono alcuni dedicati al marito Marco Bocci (con il quale si dice ci sia aria di crisi), un altro dedicato ai figli: ecco cosa raffigurano e il loro significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Chiatti è tra le attrici più amate e seguite del nostro paese, sui social è molto attiva e non esita a documentare sia i suoi successi professionali che i dolci momenti passati in famiglia. Di recente si parla molto di lei a causa di una presunta crisi con Marco Bocci ma, nonostante i pettegolezzi, i due continuano ad apparire uniti e affiatati su Instagram. Al di là delle malelingue, la cosa certa è che l'attrice ha dedicato diversi dei suoi tatuaggi al marito e ai figli: ecco quali sono e cosa raffigurano.

Il tatuaggio dedicato a Marco Bocci

Nel 2018, per celebrare l'anniversario con Marco Bocci, Laura Chiatti ha pensato bene di dedicargli un tatuaggio. Nella parte interna del braccio sinistro si è lasciata imprimere il nome dell'attore in caratteri stilizzati (tanto che a primo impatto sembra essere semplicemente il simbolo di una scossa) e lo mette in mostra ogni volta che indossa t-shirt a maniche corte e canotte.

Il nome Marco tatuato sul braccio

La data speciale tatuata sul braccio

L'amore con Marco Bocci è stato così travolgente che l'attrice ha fatto con lui anche un tatuaggio di coppia. Entrambi si sono lasciati imprimere nella parte interna del braccio destro la data in cui si sono conosciuti, ovvero il 06/12/2013. Nel 2014 si sono sposati e da allora, nonostante i periodi di crisi, non si sono mai più lasciati. A precedere la data, anche la scritta "Stop", probabilmente simbolo del fatto che è proprio in quel momento che il loro mondo si è fermato ed è cambiato.

Il tatuaggio della data del primo incontro con Marco Bocci

I cuori con i nomi dei figli

Il tatuaggio più dolce di Laura Chiatti è quello che ha fatto sulla coscia sinistra. Cosa raffigura? Si tratta di due cuori colorati, uno rosso, uno verde, nei quali compaiono i nomi dei figli, Enea e Pablo. I disegni sono il simbolo dell'amore infinito che prova per loro.

I cuori dedicati ai figli

La citazione tatuata sulla schiena

Meno visibile dei tatuaggi su braccia e coscia è il tattoo sulla schiena. Si tratta di una scritta in corsivo ispirata alla poesia del poeta inglese William Ernest Henley, citata anche nel film del 2009 Invictus – L’invincibile di Clint Eastwood. Cosa recita? “Sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima…”.

I tatuaggi coordinati sui piedi

Laura Chiatti ha anche dei tatuaggi "coordinati" su entrambi i piedi. Ha deciso di lasciarsi imprimere sulla pelle una frase che comincia sul piede destro e finisce su quello sinistro. Sul primo si legge "Ciò che mi nutre…", sul secondo "mi distrugge”.