Laura Chiatti bionda con la frangia: perché ha cambiato look in modo drastico Laura Chiatti ha cambiato look in modo drastico e non ha esitato a rivelarlo sui social. In alcuni selfie postati di recente è apparsa quasi irriconoscibile con i capelli biondi e la frangia. Perché lo ha fatto? Esigenze di copione.

A cura di Valeria Paglionico

Le star ne sanno una più del diavolo in fatto di look e non esitano a fare visita al parrucchiere di fiducia con una certa frequenza, così da rinnovare la loro immagine e da assecondare gli hair trend del momento. L'ultima a non aver resistito alla tentazione di cambiare è stata Laura Chiatti, anche se lo ha fatto solo per esigenze lavorative. Come lei stessa ha rivelato sui social con dei selfie, ha stravolto il suo look, apparendo quasi irriconoscibile con i capelli biondissimi e la frangia. In questa nuova versione non sembra forse essere una persona diversa?

Laura Chiatti con i capelli white chocolate

Da qualche tempo a questa parte ci eravamo abituati a vedere Laura Chiatti con i capelli castani, ovvero il suo colore naturale, ma nelle ultime ore le cose sono cambiate in modo drastico. L'attrice si è affidata alla sua parrucchiera Francesca Ciculo e ha cambiato drasticamente look. Ha stravolto la nuance provando il white chocolate, ovvero un biondo così chiaro da sembrare quasi ossigenato, e, come se non bastasse, ha anche rivoluzionato il taglio. È rimasta fedele al long bob che sfoggia ormai da anni ma ha aggiunto una frangia dritta e leggermente a tendina che rende il suo aspetto molto sbarazzino.

Perché Laura Chiatti ha cambiato taglio

A differenza di molte star che stravolgono il loro look per assecondare i trend di stagione, Laura Chiatti è andata dal parrucchiere per motivi lavorativi. Come lei stessa ha rivelato nel post condiviso sui social, ha cambiato taglio a causa di un nuovo progetto. Nella didascalia ha infatti scritto: "Solo le esigenze di copione possono cambiarmi", facendo riferimento al fatto che non avrebbe mai fatto una rivoluzione simile se non fosse stata obbligata. In ogni caso il risultato è stato impeccabile e, sebbene sembri un'altra persona, Laura è sempre meravigliosa.