Latte detergente: cosa scegliere per la tua pelle tra micellare, lenitivo e detossinante Sapevi che di latte detergente non ne esiste uno solo? Le tipologie di latte detergente disponibili sono tantissime e adatte a soddisfare le esigenze e necessità di ogni tipo di pelle: dal latte detergente micellare che unisce la delicatezza del latte all’efficacia dell’acqua micellare a quello lenitivo per le pelli più sensibili.

A cura di Federica Ambrogio

Sapevi che non esiste una sola tipologia di latte detergente? Utilizzato al mattino per riattivare la circolazione, eliminare i segni del sonno e le impurità che possono essersi depositate sulla pelle durante la notte e la sera per struccare e pulire il viso, il latte detergente è uno dei prodotti che non dovrebbero mai mancare nel beauty case. Oltre ad esserci diverse formulazioni di latte detergente, da quello classico crema alla versione in mousse, fino ai gel e ai prodotti schiumosi, esistono anche delle tipologie di latte detergente diverse adatte ad ogni tipo di pelle. Scopriamole insieme nella gallery!

Latte detergente micellare

Il latte detergente micellare unisce la delicatezza del latte all’efficacia pulente dell’acqua micellare. Proprio come l’acqua macellare infatti contiene delle micelle, piccole particelle che hanno la capacità di catturare impurità, residui di make up e sebo inglobarle ed eliminarle. A differenza dell’acqua macellare però, la sua consistenza cremosa svolge anche un’azione idratante rendendo la pelle morbida e vellutata. È perfetto per tutti i tipi di pelle, soprattutto per le tipologie secche e sensibili. Si può utilizzare sia con i dischetti di cotone che con le dita massaggiandolo sul viso inumidito, e non c’è la necessità di sciacquare. Tra i prodotti da provare c’è l' E-RASE Milki Micellar Water Midi di Drunk Elephant, formulato con micelle ultra-delicate, vitamina E lenitiva, grassi acidi rimpolpanti e oli vegetali ricchi di antiossidanti e privi di fragranze che nutre la pelle sciogliendo e rimuovendo delicatamente make-up e impurità, rafforzando la barriera cutanea. L' Hydra Life Latte Micellare Struccante Nutriente di Dior invece, unisce il potere struccante delle micelle di olio alle proprietà del latte di riso per eliminare tutte le tracce di trucco e le impurità dal viso e dal contorno occhi.

Latte detergente detossinante

Il latte detergente detossinante invece è un detergente in grado di pulire a fondo la pelle eliminando le impurità e rimuovendo le cellule morte, dando maggiore luminosità alla pelle che risulta più radiosa e fresca. Questa tipologia di prodotti contiene ingredienti anti pollution in grado di eliminare le particelle di smog e sporco che si depositano sulla pelle, ed è adatto a tutte le tipologie di pelle, da quelle più secche a quelle più grasse. Da provare il Latte Detergente Detossinante di Diego Dalla Palma, che grazie alla sua nuova texture cremosa, rimuove il make-up e i residui di impurità e allontana dolcemente le cellule morte. Grazie alla sua composizione favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche e di scarto per le cellule, permettendo alla pelle di ritrovare il suo equilibrio e la prepara per utilizzare al meglio gli attivi benefici dei trattamenti successivi. Il Detoxifing Cleansing Foam di Lancaster è invece un latte detergente in mousse che elimina delicatamente impurità, tossine e tracce di inquinamento. La sua azione detossinante purifica il viso dall'eccesso di sebo, lasciando la pelle fresca e levigata.

Latte detergente lenitivo

Il latte detergente lenitivo invece è adatto alle pelli più sensibili, che si irritano e si arrossano facilmente. È un tipo di detergente estremamente delicato, spesso privo di saponi, per eliminare le impurità e i residui di trucco senza alterare il Ph della pelle. I latte detergenti lenitivi contengono spesso ingredienti naturali come la camomilla e la calendula e contrastano i rossori e le irritazioni, pulendo la pelle e dandole una leggera idratazione. Il Cleansing Milk with Chamomile di Darphin per esempio, è un detergente viso ultra delicato formulato con l'86% di ingredienti di origine naturale. La sua emulsione lattiginosa ammorbidisce istantaneamente la pelle durante la detersione e gli estratti di camomilla e biancospino leniscono la pelle lasciandola pulita, fresca e morbida. Da provare anche il Latte detergente lenitivo di Garnier nutre anche la pelle più delicata donandole maggiore morbidezza ed è arricchito con acqua di rose che regala al detergente un'intensa e piacevole profumazione.