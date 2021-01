Che l'atletica fosse nel suo destino era scritto nei geni, ma ora arriva anche la moda: la campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino oggi è la nuova testimonial di Red Valentino, la linea giovane della maison fondata da Garavani. Larissa, classe 2002, è figlia d'arte: sua madre è la campionessa di salto in lungo Fiona May e suo padre è l'astista Gianni Iapichino, ex atleta e oggi suo manager. Larissa Iapichino è a sua volta una giovane promessa del salto in lungo: seconda atleta italiana assoluta, subito dietro la mamma Fiona. Oltre alla passione per la pista la madre le ha trasmesso anche quella per lo stile: "Tutto è iniziato quando da piccola seguivo mia madre alle sfilate – ha raccontato la giovane atleta e modella – dove era ospite. Anche se devo ammettere, entrambi i miei genitori hanno un grande senso estetico". Red Valentino l'ha scelta per la sua energia e per il suo talento, come spiega il brand sui social: "Il ritratto sincero di una giovane sognatrice che si affaccia a una carriera di successo, nel tentativo costante di superare i propri limiti".

Larissa Iapichino, campionessa italiana di salto in lungo

Nata nel 2002, Larissa Iapichino inizialmente non voleva seguire le orme dei genitori e ha iniziato con la ginnastica artistica. L'incontro con l'atletica è avvenuto al meeting di Montecarlo del 2015 e nel 2019 sono arrivati i primi successi nel salto in lungo: a soli 17 anni ha registrato il record di 6,64 m, cioé la miglior prestazione italiana per una under 18. Ai Campionati Europei Under 20 in Svezia ha conquistato l'oro nel salto in lungo. Oggi è campionessa italiana e quinta assoluta al mondo in questa disciplina. Larissa vive a Firenze, dove frequenta il liceo scientifico (quest'anno sosterrà l'esame di maturità). Tra le sue passioni, oltre allo sport, ci sono la fotografia e la moda. "Tutto è iniziato quando da piccola seguivo mia madre alle sfilate dove era ospite – ha rivelato – Fu lei a trasmettermi questa passione. Anche se devo ammettere, entrambi i miei genitori hanno un grande senso estetico".

in foto: Larissa Iapichino

La passione di Larissa per la moda

Anche durante gli allenamenti e le gare, dice, cura il suo aspetto stando attenta ad acconciature e manicure. "Per me i dettagli fanno la differenza e sono sinonimo di ricercatezza e stile personale, di cui non posso fare a meno". Definisce il suo stile come un gioco di contrasti, come gli abbinamenti tra abiti romantici e dettagli rock, tipici dello stile di Red Valentino. "Mi piace tutto quello che si può definire non convenzionale, sono sempre attenta agli accessori, borse, cinture o calzature". Le borse in particolare sono la sua passione. Red Valentino l'ha scelta come testimonial, ma Larissa è abituata a stare sotto i riflettori: quando era solo una bambina comparve insieme alla mamma campionessa in diversi spot televisivi. Una passione che ora spera di trasformare in un mestiere: "La moda è la mia passione e spero proprio che esperienze del genere possano esserci sempre di più nel mio futuro".