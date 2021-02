È da diverse settimane che si parla molto di Laetitia Casta: la modella è stata avvistata tra le strade francesi con un pancino abbastanza evidente, finendo su tutti i giornali con la notizia della gravidanza. Anche se non c'è stata la conferma della diretta interessata, pare che sia certo che aspetti il suo quarto figlio, il primo dal marito Louis Garrel, arrivato a quasi 4 anni dal matrimonio celebrato nel 2017. Oggi è tornata ad attirare l'attenzione dei media ma la dolce attesa non c'entra assolutamente nulla: la star ha dimostrato di essere rimasta anticonformista nonostante il successo e a darne prova sono le sue acconciature. In un mare di modelle che amano le acconciature artefatte e iper "piastrate", lei è sempre andata fiera della sua chioma naturale.

Laetitia Casta, una modella contro gli stereotipi

Il dettaglio che da sempre ha contraddistinto Laetitia Casta? La sua voglia di essere anticonformista. Anche in fatto di acconciature non si è mai adeguata agli stereotipi e a dimostrarlo sono gli esordi della sua carriera, quando, in un mare di modelle dai capelli lunghi ed extra lisci, lei preferiva portare la chioma al naturale. Non usava la piastra, non amava le acconciature artefatte, il suo castano con delle sfumature dorate naturali appena accennate ha fatto sì che i look fischi e genuini diventassero un trend negli anni '90, anche se andava contro ogni tipo di stereotipo. Complici anche le forme morbidi e il sorriso "imperfetto", è stata capace di stravolgere i canoni comunemente accettati nel mondo della moda.

in foto: Laetitia Casta con i capelli biondi

Le acconciature "anticonformiste" di Laetitia Casta

Per una donna, si sa, i capelli sono di fondamentale importanza per apparire sempre curate e glamour e, se si ha voglia di rinnovarsi, non bisogna avere paura di spaziare tra le più svariate acconciature, soprattutto quelle più audaci. Laetitia Casta lo ha capito bene ed è proprio in questo modo che è diventata un'indiscussa icona di bellezza. Nel corso della carriera ha provato ogni tipo di taglio pettinatura e piega: agli esordi portava i capelli extra long, col passare del tempo li ha accorciati, provando lob lisci, caschetti con le onde e addirittura il taglio à la garçonne in una versione extra rock con un maxi ciuffo. In ogni caso è sempre bellissima e ancora oggi continua a essere una vera e propria icona di stile e splendore.