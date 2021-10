Lady Diana, perché l’iconica Spencer Tiara potrebbe essere ereditata dalla principessa Charlotte Si chiama Spencer Tiara ed è la coroncina d’oro e diamanti indossata da Lady Diana nel giorno del matrimonio con Carlo. Fa parte della collezione della famiglia Spencer ma presto potrebbe essere ereditata dai Windsor: ecco chi è la Royal che probabilmente la indosserà per prima.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni volta che si parla della Royal Family inglese non si può fare a meno di pensare ai preziosi gioielli sfoggiati da regine e principesse. È da decenni che le tiare, i collier e gli anelli tempestati di diamanti e pietre scintillanti vengono tramandate di generazione in generazione, tanto che ancora oggi le Duchesse della famiglia, da Kate Middleton a Meghan Markle, sfoggiano alcuni monili appartenuti alle sovrane che hanno fatto la storia della monarchia inglese. In quanti sanno che fine farà la Spencer Tiara, ovvero l'iconica coroncina appartenuta a Lady Diana?

Spencer Tiara, il gioiello della famiglia di Lady D.

La Spencer Tiara è la coroncina d'oro bianco e diamanti che la compianta principessa Diana ha indossato nel giorno delle nozze con il principe Carlo. Non fa parte della collezione della regina, appartiene alla famiglia Spencer, basti pensare al fatto che la parte centrale a forma di cuore inizialmente faceva un regalo di nozze alla nonna di Diana. Sebbene sia legata a un evento che non ha avuto propriamente un lieto fine, è un cimelio iconico super ambito dai membri della Royal Family. Attualmente a custodirla è il fratello minore di Lady D., Earl Charles Spencer, che vive ad Althorp nella tenuta di famiglia, ma presto potrebbe finire tra le mani dei Cambridge. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, a indossarla non sarà Kate Middleton ma sua figlia Charlotte.

Perché sarà Charlotte a indossare la tiara delle principessa Diana

Stando a quanto trapelato dai tabloid inglesi, secondo la tradizione reale la piccola Charlotte, ovvero la prima pronipote femmina della regina, quando compirà 18 anni potrà avere libero accesso ai gioielli di famiglia. Lilibet, figlia di Harry e Meghan, è solo la seconda della lista e, considerando il fatto che i genitori hanno "divorziato" dai Windsor, probabilmente non riceverà assolutamente nulla. La tiara di Diana, però, è di proprietà della famiglia Spencer, dunque sarà il conte Charles a decidere sulla sua eredità. William, però, che da sempre è legato allo zio materno, gli ha già chiesto di poter vedere sua figlia con quella scintillante coroncina sul capo e, almeno al momento, pare che abbia trovato un accordo con lui. In quanti sognano di vederla indossare il gioiello di Lady D. nel giorno del matrimonio?