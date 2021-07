Tutti conoscono l'eleganza e lo stile di lady Diana, la defunta principessa di Galles. Tra i suoi molti talenti, però, non c'era di certo la cucina: lo rivela il suo ex chef, Darren McGrady, che ha condiviso un video tributo su YouTube raccontando il rapporto speciale che aveva con l'ex principessa. Nel lungo racconto lo chef rivela anche alcuni aneddoti curiosi sul rapporto complicato che lady D aveva con i fornelli: "Non era una brava cuoca". Come la volta in cui provò a fare un piatto di pasta e finì per chiamare i vigili del fuoco a Kensigton Palace.

La volta in cui dimenticò la pasta sul fuoco

Darren McGrady ha lavorato come chef personale della regina Elisabetta negli anni Novanta e anche per lady Diana a Kensigton Palace. Nel video tributo racconta l'enorme impatto che la principessa e il suo lavoro caritatevole hanno avuto sulla sua vita. Poi ha raccontato la vita quotidiana della principessa. "Cucinavo dal lunedì al venerdì – ha rivelato lo chef – e il weekend le lasciavo del cibo pronto in frigo con un post-it". In questo modo le cene e i pranzi della principessa erano già pronti per essere scaldati al microonde. Quando non usciva, durante il weekend, cucinava da sola i suoi pasti. Non sempre con successo: una volta provò a fare un semplice piatto di spaghetti ma li dimenticò sul fuoco mentre chiacchierava con un'amica. L'odore di gas la spinse a chiamare i vigili del fuoco, che arrivarono con una squadra di 12 uomini. La principessa ci scherzò su: "Avevo 12 pompieri tutti per me!"

Diana amava chiacchierare in cucina

Un altro episodio raccontato dallo chef nel video risale a poco dopo la nascita del principe Harry. La principessa scese in cucina con il figlio neonato e disse allo chef: "Tieni Harry in braccio, voglio mangiarmi una tazza di cereali". McGrady ricorda che la principessa amava molto stare in cucina, anche se non ai fornelli: si sedeva sul bancone e scambiava volentieri due chiacchiere con lo staff e con lo chef. In particolare, parlavano di teatro: entrambi erano grandi fan dei musical. Lo chef inoltre rivela una curiosa abitudine che tutte noi possiamo capire: amava molto le serie tv e come prima cosa al mattino, quando scendeva in cucina a fare colazione, commentava l'episodio visto la sera prima con il cuoco. Darren MGrady la ricorda come una persona gentile e attenta: anche dopo tutti questi anni Diana non smette di stupirci con la sua spontaneità.