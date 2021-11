Lady Diana, il ricordo della migliore amica Jemima Khan: “Era bellissima, brillante e irriverente” Si chiama Jemina Khan ed è diventata nota per essere stata la migliore amica di Lady Diana. Il ricordo che ha di lei è ancora dolce e vivo ma purtroppo non ha potuto collaborare alla realizzazione della sceneggiatura di The Crown: ecco tutti i dettagli della sua storia.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana ha perso la vita nel 1997 in quel tragico incidente nel tunnel che passa sotto il Ponte de l'Alma a Parigi ma ancora oggi si continua a parlare di lei. Grazie alla sua gentilezza, al suo sorriso dolce e alla sua storia straziante è rimasta nel cuore di tutti e non sorprende che gli aneddoti che la riguardano riescano a generare ancora un certo clamore. Sebbene il matrimonio con Carlo e la vita di corte l'avessero allontanata dalla "normale" quotidianità, ha fatto di tutto per mantenere vivo il rapporto con la sua migliore amica. Si chiama Jemina Khan, oggi ha 47 anni e, sebbene volesse rendere omaggio al ricordo della compianta Duchessa all'interno di The Crown, ha dovuto rinunciare a questo suo sogno.

Lady D. e Jemina Khan erano migliori amiche

Si chiama Jemima Khan, ha 47 anni e il suo nome è diventato famoso grazie alla profonda amicizia che la legava a Lady Diana. Tra gli anni '80 e '90 le due sono state immortalate spesso insieme (la principessa la portava spesso agli eventi ufficiali con lei), tanto che le loro ultime foto fianco a fianco risalgono a un viaggio in Pakistan nel 1996, ovvero esattamente un anno prima del drammatico incidente. Diana la considerava la sua "partner in crime", una persona "normale" che le permetteva di non perdere il contatto con la realtà, con la quale non era costretta a scendere a compromessi. Il ricordo che di lei ha Jemina è ancora vivo: a oltre 20 anni di distanza la definisce un'amica e un essere umano bellissimo, sorprendente, brillante e irriverente.

Jemina e la collaborazione fallita con The Crown

Jemima aveva trovato il modo perfetto per rendere omaggio alla sua ex best fried: lavorare alla sceneggiatura della quinta stagione di The Crown, nella quale si parlerà della vita di Diana dalla storia con il chirurgo Hasnat Khan a Dodi Fayed, fino ad arrivare alla nota intervista della BBC con Martin Bashir. "Era davvero importante per me che gli ultimi anni della vita della mia amica fossero rappresentati con precisione e compassione come non è sempre successo in passato", ha spiegato la Khan. A causa di alcuni screzi sentimentali con Peter Morgan, il produttore della serie, ha però "abbandonato il campo". Come sarà, dunque, la Lady D. che vedremo nella serie? Un tantino meno autentica del previsto, anche se Jemina continuerà a raccontare della loro profonda amicizia finché avrà fiato.