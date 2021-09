Lady Diana e il trucco segreto per indossare la tiara: oggi a “imitarla” è Kate Middleton Le tiare di diamanti delle principesse internazionali sono meravigliose ma vi siete mai chiesti come facciano a rimanere immobili sulle loro teste? Lady Diana è stata una tra le prime a ideare un trucco geniale per evitare che le iconiche coroncine cadessero dal capo nel bel mezzo di un evento ufficiale.

A cura di Valeria Paglionico

L'accessorio che non può assolutamente mancare nei look di una principessa? La tiara di diamanti preziosa e scintillante e a dimostrarlo sono le Royals più amate di tutti i tempi, da Kate Middleton alla regina Elisabetta, fino ad arrivare a Letizia di Spagna e Rania di Giordania. La cosa che in pochi sanno è che, essendo pesante e non propriamente confortevole, la coroncina rischia di cadere dal capo da un momento all'altro. È per questo che le reali hanno tutte dei piccoli trick per evitare dei terribili incidenti in pubblico. È stata però Lady Diana a ideare un rimedio così geniale da essere stato "rubato" dalla Duchessa di Cambridge.

Il trucco ideato da Lady D. per tenere immobile la tiara

Lady Diana è stata la prima vera principessa rivoluzionaria, con il suo carattere e con i suoi look non convenzionali ha fatto storia ma c'è un accessorio reale ben preciso che non ha mai rifiutato di indossare. Di cosa si tratta? Della tradizionale tiara, anche se è stata la prima a ideare un rimedio originale per renderla comoda e "stabile". Sotto la sua estremità metallica applicava una fascetta di velluto dello stesso colore dei capelli che, insieme a numerose forcine, la faceva rimanere immobile. In caso di capelli sciolti, invece, si serviva di una piccola treccia al centro della testa, così che fungesse da base su cui appoggiare la tiara.

Quando va indossata la tiara?

La tiara è il tipico accessorio da Royals ma quando va indossata? Esistono delle precise regole che bisogna seguire per essere delle principesse perfette anche nello stile. Innanzitutto la coroncina è "vietata" prima dei 18, solo dopo aver raggiunto la maggiore età la si può sfoggiar in pubblico. A differenza del passato, quando le reali la portavano anche per andare a cena o a teatro, oggi la si usa solo durante gli eventi formali che si tengono dalle 5 del pomeriggio in poi. Nel giorno del matrimonio, poi, è un vero e proprio must-have, basti pensare al fatto che sia Eugenie di York che le borghesi Kate Middleton e Meghan Markle hanno indossato la tiara per la prima volta durante il loro Royal Wedding.